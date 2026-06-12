Mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni codziennie korzystają z kilku głównych tras prowadzących do centrum, a te coraz są mocno przeciążone. Władze miasta wracają do pomysłu, który może wydawać się nietypowy jak na polskie warunki. Chodzi o budowę kolei gondolowej nad miastem. Zwolennicy widzą w niej nowoczesny środek transportu, przeciwnicy mówią o kosztownej fanaberii.

Połączenie centrum z północą miasta

Rozważana kolej linowa miałaby połączyć Śródmieście z północnymi dzielnicami Gdyni, takimi jak Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły. Według miejskich założeń mogłaby stać się alternatywą dla zatłoczonych tras, przede wszystkim Estakady Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wiśniewskiego. To właśnie tam koncentruje się znaczna część ruchu samochodowego i autobusowego.

Pomysł nabiera znaczenia także w kontekście planowanej modernizacji estakady. Jeśli jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta będzie przechodziła gruntowne prace, dodatkowy środek transportu mógłby częściowo przejąć część pasażerów podróżujących między centrum a północą Gdyni.

Współczesna panorama Gdyni 123RF/PICSEL

Na razie projekt pozostaje jednak na etapie przygotowań

Miasto zabezpieczyło około 1,1 mln zł na opracowanie analiz i koncepcji, które mają pokazać, czy inwestycja jest realna i opłacalna. Wcześniej wydano również ponad 35 tys. zł na wykonanie wizualizacji przyszłej kolei.

Szacowany koszt budowy jest znacznie większy i może wynieść od 300 do nawet 600 mln zł. Taka inwestycja wymagałaby także uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami związanymi z terenami, przez które mogłaby przebiegać trasa.

Mieszkańcy podchodzą do pomysłu z rezerwą

Choć część osób dostrzega potencjalne korzyści, w internetowych dyskusjach dominują sceptyczne opinie. Wielu mieszkańców uważa, że priorytetem powinny być inne inwestycje transportowe. Wśród proponowanych rozwiązań pojawiają się rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej, nowe połączenia kolejowe czy budowa dodatkowych przepraw.

Pojawiają się również pytania o techniczne możliwości realizacji projektu. Wątpliwości dotyczą między innymi przebiegu trasy, obecności infrastruktury portowej i wojskowej oraz wpływu lokalnych warunków pogodowych. Dlatego zanim nad Gdynią pojawią się gondole, potrzebne będą szczegółowe analizy.

Źródła: propertydesign.pl, portalsamorzadowy.pl





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