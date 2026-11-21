Spis treści: Top 10 uzdrowisk w Polsce Polecane uzdrowiska w Polsce w sezonie jesienno-zimowym Morze czy góry? Polskie uzdrowiska zachwycają Czy do uzdrowiska można jechać na NFZ? Czy do uzdrowiska można pojechać prywatnie? Co oferują polskie uzdrowiska?

Top 10 uzdrowisk w Polsce

Okres jesienno-zimowy to idealny czas na skorzystanie z oferty uzdrowisk. W Polsce mamy wiele do odkrycia - możemy wybierać spośród obiektów położonych nad morzem, w górach oraz innych zakątkach kraju.

Magazyn Travelist przedstawił Ranking Polskich Uzdrowisk, w którym zamieszczono top 10 najlepszych obiektów w 2025 roku.

Internauci wytypowali Busko-Zdrój jako najlepsze uzdrowisko w kraju. Zdobyło 13,58 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Muszyna z 10,92 proc., a później Krynica-Zdrój - 8,83 proc. Kolejne miejsca wyglądają następująco:

Kołobrzeg - 7,29 proc.,

Świnoujście - 6,49 proc.,

Nałęczów - 6,15 proc.,

Polanica-Zdrój - 6,08 proc.,

Szczawnica - 5,08 proc.,

Szczawno-Zdrój - 4,52 proc.,

Kudowa-Zdrój - 4,23 proc.

Polecane uzdrowiska w Polsce w sezonie jesienno-zimowym

Chłodniejsze okresy roku aż się proszą o umilenie wyjazdem w celu poprawy zdrowia i samopoczucia.

Busko-Zdrój z pierwszego miejsca w rankingu może być idealnym wyborem. Mówi się, że słońce świeci tam przez 1600 godzin w roku, co jest rekordem wśród polskich uzdrowisk. Nawet zimy bywają tam łagodniejsze niż w pozostałych częściach kraju. Wszystko dzięki temu, że położone jest między Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko Częstochowską, w osłoniętej niecce. Znakiem firmowym Buska są unikalne w skali Europy złoża wód siarczkowych, a także solanki jodkowe.

Tężnia Busko-Zdrój Albin Marciniak East News

Muszyna (woj. małopolskie) zajęła drugie miejsce. Znajdziemy tu spektakularne widoki i urokliwe uzdrowiska. To miasteczko nad Popradem słynie z wód mineralnych, które wykorzystuje się w kuracjach pitnych i kąpielach. Można tu spróbować takich wód jak Antoni, Józef czy Milusia. To właśnie wody sprawiły, że Muszyna już na początku XX wieku uzyskała status uzdrowiska. Na sezon zimowy zaplanowane są specjalne turnusy świąteczno-sylwestrowe, więc to dobry moment na odpoczynek wśród tamtejszej przyrody.

Pociągiem z Muszyny dotrzemy do Popradu na Słowacji 123RF/PICSEL

Krynica-Zdrój, która zajęła ostatnie miejsce na podium, oferuje kuracjuszom prawdziwie górskie położenie w sercu Beskidu Sądeckiego. Korzystny mikroklimat nie jest jedyną zaletą tych okolic, ponieważ można tam dobrze i ciekawie spędzać całe dnie dzięki bogatej ofercie kulturalnej. W zimie natomiast otwierają się doskonałe stoki narciarskie. Niegdyś gościli tu m.in. Józef Piłsudski, Henryk Sienkiewicz czy Jan Matejko. Sercem kurortu jest Pijalnia Główna - w gmachu ze szkła i betonu spotykają się turyści, aby spróbować wód mineralnych, a także wziąć udział w wydarzeniach i koncertach.

Jakie są atrakcje w Krynicy-Zdroju? Albin Marciniak/East News East News

Wiele ośrodków przygotowuje specjalne vouchery, szczególnie w okresie świątecznym. Jest to doskonały pomysł na prezent dla kogoś bliskiego. Warto pamiętać także, że uzdrowiska mają także oferty last minute - szczególnie jesienią i zimą na stronach obiektów pojawiają się informacje o specjalnych promocjach.

Morze czy góry? Polskie uzdrowiska zachwycają

Wybór między kurortem górskim a nadmorskim zależy przede wszystkim od potrzeb zdrowotnych kuracjusza. Nad morzem powietrze bogate jest w jod oraz naturalny aerozol solny, a wilgotność i ciśnienie są całkiem stabilne. Taki klimat wspiera osoby z chorobami dróg oddechowych, a także problemami z tarczycą czy niskim ciśnieniem. Spacery brzegiem morza wywołują uczucie relaksu oraz poprawiają kondycję w łagodny sposób. Niestety nie wszystkim będą służyły te okolice - osoby, które mają duże wahania ciśnienia krwi, mogą czuć się tam gorzej.

Uzdrowiska w górach oferują czystsze, rzadsze powietrze, które ma mniej alergenów i zanieczyszczeń. Stężenie ozonu tam jest wyższe. Wiele kurortów słynie z wód mineralnych do picia oraz kąpieli. Wody te mają właściwości lecznicze dzięki unikalnym składom chemicznym. Pobyt w górach dobrze zrobi osobom zmagającym się z alergiami, chorobami układu krążenia i nadciśnieniem, a także przemęczeniem i depresją. Wody termalne natomiast przyniosą ulgę osobom ze schorzeniami narządu ruchu, zwyrodnieniami i reumatyzmem. Minusem pobytu w górach może być kapryśna pogoda, która utrudnia codzienne funkcjonowanie wrażliwym na zmiany warunków atmosferycznych.

Jeśli ktoś czuje, że oba te skrajne klimaty nie są dla niego, istnieją także uzdrowiska na nizinach Polski. Zalecane są osobom wrażliwym na zmiany pogody, mającym problemy z wahaniami ciśnienia oraz układem krążenia. Kurorty często wybudowane są wśród lasów, dzięki czemu można obcować na co dzień z naturą. Drzewa iglaste wydzielają prozdrowotne olejki eteryczne, wspomagające działanie organizmu. Zima to dobry czas na taki wyjazd, ponieważ wiosną i latem, kiedy roślinność budzi się do życia, zaczyna się sezon pylenia, szkodzący alergikom.

Swoszowice to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk, którego tradycje sięgają kilku stuleci materiały promocyjne

Czy do uzdrowiska można jechać na NFZ?

Pobyt w uzdrowisku może być darmowy, jeśli pacjent otrzyma skierowanie od lekarza przyjmującego w ramach NFZ. Bierze on pod uwagę aktualny stan zdrowia, potrzeby organizmu i zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na zdrowie. Niektóre schorzenia bowiem mogą ulegać zaostrzeniu przez taki tryb leczenia, więc nie każdemu będzie to służyć. Z wszelkimi szczegółami dotyczącymi uzyskania skierowania, jego realizacji oraz częściowych kosztów pobytu, które są po stronie kuracjusza, można zapoznać się na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy do uzdrowiska można pojechać prywatnie?

Nie potrzeba skierowania, aby udać się na wypoczynek. Organizacja wyjazdu do sanatorium prywatnie oznacza wyższe opłaty, jednak co za tym idzie - szybsze terminy i swoboda w wybraniu konkretnej lokalizacji. Ceny bywają różne, zaczynają się od około 130-200 zł za noc w tańszych lokalizacjach, sięgając nawet do 300-600 zł za dobę w renomowanych kurortach. Co jakiś czas pojawiają się specjalne oferty, a zimą zazwyczaj jest taniej, więc warto rozważyć wyjazd właśnie wtedy.

Uzdrowiska w górach zimą szczycą się krystalicznie czystym powietrzem JAREK MALKOWSKI East News

Co oferują polskie uzdrowiska?

W Polsce jest 48 uzdrowisk. Każde z nich ma własny program terapii, który można sprawdzić na stronie danego obiektu. Wiele kurortów posiada naturalne czynniki lecznicze - do terapii wykorzystywane są bogactwa naturalne danego regionu, a przy okazji świadczone są zabiegi fizyczne. Można skorzystać tam z kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, masaży wodnych, okładów, magnetoterapii i laseroterapii, masażu leczniczego oraz gimnastyki. Kuracjusze są także zachęcani do spacerowania po parkach i promenadach znajdujących się w okolicy kurortu. Można przy okazji odwiedzać miejsca kulturowe, a liczne sezonowe wydarzenia urozmaicają pobyt.



