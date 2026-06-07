Spis treści: Czy tani city break w Europie jest możliwy? Gdzie na city break w 2026 roku? Te europejskie miasta są najtańsze

Czy tani city break w Europie jest możliwy?

Krótki wypad w niskiej cenie w Europuie jest jak najbardziej możliwy. Zazwyczaj jednak szukając docelowych miejsc podróży, skupiamy się na poszukiwaniu tanich lotów i w zależności od tego wybieramy konkretne miasto. Czasami dopiero na miejscu okazuje się, że niska cena przelotu to za mało, by city brak był tani. W danym mieście portfel mogą drenować koszty noclegów, transportu czy wyżywienia.

Z pomocą przychodzi Post Office Travel Money. Ten każdego roku przygotowuje listę najtańszych europejskich miast na city break. W założeniu przygotowywany jest on dla Brytyjczyków, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyśmy także i my z niego skorzystali. Barometr kosztów wskazuje, gdzie podróżni mogą uzyskać najlepszy stosunek jakości do ceny po przyjeździe. Ostatni raport to 10 najtańszych europejskich miast. Został on zdominowany przez miasta europy wschodniej, choć na liście znalazły się także dwa miasta francuskie.

Co ważne, w ocenie taniego city breaku pod uwagę wzięto aż 12 różnych wydatków i na tej podstawie powstał ranking. Są to typowe wydatki dla przeciętnego turysty, dlatego w koszyku znalazły się między innymi filiżanka kawy, butelka piwa, puszka Coca-Coli lub Pepsi, kieliszek wina oraz trzydaniowa kolacja dla dwóch osób z winem domowym. Uwzględniono także koszty transportu, w tym przejazd autobusem lub pociągiem z i na lotnisko oraz 48-godzinny bilet komunikacji miejskiej.

Do tego doliczono cenę objazdowej wycieczki autobusem po mieście, wstęp do ważnego zabytku, czołowego muzeum i galerii sztuki. Na koniec raport uwzględnił także koszt dwóch nocy w trzygwiazdkowym hotelu dla dwóch osób.

Gdzie na city break w 2026 roku? Te europejskie miasta są najtańsze

W 2026 roku, według Post Office Travel Money, najtańszym miejscem na krótki wypad w Europie jest Sarajewo. Stolica Bośni i Hercegowiny to prawdziwa mieszanka wielu kultur i religii. Najstarszą i najważniejszą w kontekście historycznym częścią stolicy jest oczywiście Stare Miasto. Ile kosztuje city break w Sarajewie? Brytyjscy analitycy wyliczyli, że najtańsze miasto na krótki wypad to koszt 248 funtów, czyli około 1213 zł. Tyle trzeba zapłacić za możliwość zobaczenia Bascarsiji czy za przejście się Latiniskim Mostem, gdzie miał miejsce zamach na arcyksięcia Ferdynanda.

Na podium najtańszych miast w Europie znalazły się także Bukareszt oraz Tirana. Jeśli chodzi o Bukareszt, ten to różnorodność atrakcji oraz rozsądne ceny jedzenia i picia. Do tego niskie ceny noclegów, posiłków i transportu sprawiają, że miasto niezmiennie pozostaje wśród najtańszych kierunków na city break w tym roku, a koszty w Bukareszcie zamyka się w 258 funtach, czyli około 1260 zł.

Tirana z kolei, czyli stolica Albanii, ma wszystko, co potrzeba na spokojny, krótki wypad na weekend. Tirana to miks wielu stylów architektonicznych, przemieszane dużą liczbą parków, setkami knajpek działających na ulicy i pełnymi życia chodnikami, na których kwitnie handel. City break w Tiranie to wydatek rzędu 263 funtów, czyli około 1280 zł. Inne miejsca na tani city break w Europie to:

Belgrad (Serbia) - 265 funtów;

Trenczyn (Słowacja) - 272 funtów;

Ryga (Łotwa) - 278 funtów;

Lille (Francja) - 289 funtów;

Wilno (Litwa) - 289 funtów;

Strasburg (Francja) - 319 funtów.

Zestawienie tanich miast na city break w Europie zamyka czarnogórska Podgorica. Stolica Czarnogóry to miasto na dwa dni zwiedzania, z nowoczesnym Mostem Milenijnym, zabytkowym Starym Mostem nad Ribnicą i ruinami rzymskiego miasta Dioclea. Wśród zieleni znajdziemy wzgórze Gorica z panoramą na miasto, a po spacerze możemy spróbować lokalnych dań, takich jak ćevapi czy baklava. Za city break w Podgoricy zapłacimy 332 funty, czyli około 1630 zł.





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