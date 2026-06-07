W skrócie W Hiszpanii, Włoszech i Francji obserwuje się najwyższy poziom sprzeciwu wobec masowej turystyki, podczas gdy Cypr pozostaje niemal wolny od protestów.

Wzrost liczby turystów, szczególnie w południowej Europie, wiąże się z nasileniem protestów, wzrostem kosztów życia i problemami z dostępnością mieszkań dla lokalnych społeczności.

Demonstracje przeciw turystom miały miejsce w ponad 40 miastach Hiszpanii, a podobne protesty i regulacje wprowadzono także we Włoszech i we Francji.

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Dlaczego mieszkańcy mają dość turystów?

Choć w wielu państwach Unii Europejskiej turystyka pozostaje jednym z najważniejszych źródeł dochodu narodowego, dla lokalnych społeczności stała się ona zarzewiem frustracji. Gwałtowny wzrost liczby podróżnych zaostrza konflikty z lokalnymi społecznościami i utrudnia im życie, nie dając nic w zamian. Kryzys napędzają drastycznie rosnące koszty utrzymania oraz coraz gorszy dostęp do rynku nieruchomości dla stałych mieszkańców. Duża część mieszkań jest po prostu skupywana przez inwestorów i przeznaczana na najem krótkoterminowy. Lokalsi coraz częściej decydują się na protesty.

Dane rządowe bezlitośnie tłumaczą powody tego buntu. W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. liczba turystów odwiedzających Hiszpanię wzrosła o 3,4 proc. Co więcej, tamtejsze Ministerstwo Turystyki szacuje, że w samym czerwcu liczba pasażerów przylatujących rejsami międzynarodowymi podskoczy aż o 7,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 r. Prognozy opublikowane w komunikacie prasowym hiszpańskiego resortu wskazują na podobne, potężne wzrosty w innych częściach południowej Europy. W czerwcu spodziewany jest skok liczby podróżnych o 12 proc. we Włoszech oraz o 2,6 proc. we Francji (w ujęciu rok do roku).

Na przeciwległym biegunie zestawienia znalazły się Cypr oraz Albania. Według raportu JB.com kraje te uchodzą za najbardziej gościnne dla przyjezdnych - nie odnotowano tam żadnych protestów społecznych, a presja regulacyjna nakładana na podróżnych pozostaje minimalna.

Które kraje w UE są najmniej przyjazne turystom?

Analiza danych przeprowadzona przez autorów raportu pozwoliła utworzyć listę najmniej przyjaznych turystom państw Unii Europejskiej. Liczba punktów (w skali od 0 do 100) odzwierciedla intensywność protestów, uwagę mediów, poziom podatków turystycznych oraz stosunek liczby gości do stałych mieszkańców.

Hiszpania - 100 Włochy - 98 Francja - 71 Grecja - 67 Portugalia - 66 Holandia - 48 Niemcy - 37 Chorwacja - 37 Austria - 36 Czechy - 25 Malta - 23 Dania - 19 Irlandia - 16 Węgry - 15 Belgia - 15 Cypr - 1

Pod względem stosunku liczby turystów do rezydentów najgorzej wypadają Dania, Malta i Chorwacja, pod względem podatków turystycznych - Holandia, Francja i Grecja, pod względem nasilenia protestów - Hiszpania, Portugalia i Włochy, zaś pod względem rocznego przyrostu liczby turystów - Cypr, Węgry i Francja.

Wakacje czy nawet jednodniowa wycieczka w krajach ze szczytu tego rankingu nie oznacza koniecznie, że spotkamy się z przemocą, próbami oszustwa, kradzieżami czy wyrażaną słownie, otwarta wrogością. Jest jednak statystycznie wyższa szansa, że lokalni mieszkańcy będą patrzeć na nas krzywym okiem, będziemy musieli przeciskać się przez tłumy i doświadczymy pomniejszych nieprzyjemności - zwłaszcza w szczycie sezonu.

Nadmierna turystyka. Protesty w obleganych krajach Europy

Hiszpania, która otwiera globalną listę 30 analizowanych państw, zarejestrowała demonstracje skierowane przeciw turystom w ponad 40 miastach na terenie całego kraju - od Barcelony po Wyspy Kanaryjskie. Sama tylko Katalonia, w której leży Barcelona, przyjęła w 2025 r. około 20,1 mln turystów (wzrost o 0,6 proc. w porównaniu z 2024 r.). Tuż za nią uplasowały się Baleary oraz Wyspy Kanaryjskie.

W czerwcu zeszłego roku manifestanci przemaszerowali przez centrum stolicy Katalonii z transparentami "Turystyka zabija Barcelonę", a w obleganych strefach miasta dochodziło nawet do oblewania turystów wodą z plastikowych pistoletów.

We Włoszech fala protestów przetoczyła się przez Wenecję, Rzym, Florencję, Neapol i Mediolan. Lokalni aktywiści uciekali się tam m.in. do niszczenia i blokowania skrzynek na klucze, z których korzystają właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy, demonstrując w ten sposób sprzeciw wobec braku lokali dla stałych mieszkańców. Aby walczyć z nadmierną turystyką, Wenecja ponownie wprowadziła specjalną opłatę wstępu dla jednodniowych rzesz turystów, o której pisaliśmy wcześniej w GeekWeeku. Obowiązuje ona w wybrane dni - od piątku do niedzieli (w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu).

Z kolei we Francji niepokoje społeczne dotknęły Marsylię, Niceę oraz Paryż. Coraz silniejszy opór stawiają też przeciwnicy gigantycznych statków wycieczkowych. Pokazuje to, że mieszkańcy aktywnie sprzeciwiają się dotychczasowemu modelowi turystyki zarówno w głębi kraju, jak i w regionach nadmorskich.





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