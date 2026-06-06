Gdzie zbierać muszle nad Bałtykiem? Polskie plaże pełne skarbów

Spis treści: Jakie muszelki skrywa Morze Bałtyckie? Gdzie jest najwięcej muszli nad Bałtykiem? Kiedy i jak szukać muszli na bałtyckim brzegu? Praktyczny poradnik

Jakie muszelki skrywa Morze Bałtyckie?

Morze Bałtyckie należy do najmniej zasolonych mórz na świecie. Średnie zasolenie wynosi zaledwie około 7 promili, natomiast w oceanach przekracza zwykle 30-35 promili. Powodem jest duży dopływ wód rzecznych i ograniczona wymiana słonej wody z Morzem Północnym. Takie warunki stanowią wyzwanie dla wielu organizmów morskich. Część gatunków typowych dla oceanów nie potrafi tu przetrwać, a gatunki słodkowodne również funkcjonują na granicy swoich możliwości. Bałtyk jest więc morzem stosunkowo ubogim gatunkowo, ale zamieszkujące go organizmy doskonale przystosowały się do tych wyjątkowych warunków.

Każdy sztorm, silniejszy wiatr czy zmiana prądów morskich może jednak wyrzucić na brzeg setki muszli pochodzących od różnych gatunków małży. Podczas spaceru można natrafić zarówno na niewielkie, delikatne skorupki, jak i znacznie większe okazy, które przez lata dojrzewały na morskim dnie. Nad Bałtykiem najczęściej możemy spotkać cztery rodzaje muszli:

Sercówka pospolita ( Cerastoderma glaucum ): jej skorupka ma niemal okrągły kształt i przypomina serce, od którego pochodzi polska nazwa gatunku. Powierzchnię pokrywają wyraźne, promieniście ułożone żeberka, więc łatwo odróżnić ją od innych małży. Muszle sercówki mają zwykle o d 2 do 4 cm długości i występują w odcieniach bieli, kremu, żółci lub jasnego brązu. Po sztormach często tworzą całe skupiska na linii brzegowej;

Rogowiec bałtyck i ( Macoma balthica , obecnie także Limecola balthica ): jego muszla jest gładka, cienka i delikatnie błyszcząca. Ma kształt lekko spłaszczonego owalu, a jej kolor może przechodzić od kremowego przez różowawy aż po jasnofioletowy. Dorosłe osobniki osiągają zwykle 2-3 cm długości . W słoneczny dzień puste skorupki rogowca często przyciągają uwagę subtelnym perłowym połyskiem;

Małgiew piaskołaz ( Mya arenaria ): muszla ma wydłużony, lekko prostokątny kształt i osiąga nawet 7-8 cm długości . Wyróżnia się jasną, kremowobiałą barwą oraz charakterystycznie nierównymi połówkami, które nie domykają się całkowicie. Małgiew większość życia spędza zakopana głęboko w piasku, dlatego jej muszle najczęściej pojawiają się na plaży po silnych sztormach;

Omułek jadalny (Mytilus spp.): łatwo go rozpoznać ze względu na wydłużoną, klinowatą muszlę przypominającą kształtem migdał lub łezkę. Skorupki mają zazwyczaj granatową, ciemnobrązową albo niemal czarną barwę i mogą dorastać do około 5-6 cm długości. Omułki żyją w dużych koloniach przytwierdzone do kamieni, falochronów i innych twardych powierzchni.

Skorupki małży powstają z węglanu wapnia i podczas wzrostu stopniowo gromadzą ślady różnych pierwiastków obecnych w wodzie oraz osadach dennych. Badacze z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, we współpracy z naukowcami z Natural History Museum w Londynie, wykazali w 2021 roku, że skład chemiczny muszli sercówki, rogowca bałtyckiego, małgwi piaskołaza i omułka może dostarczać informacji o warunkach panujących w morzu.

Analizując zawartość wielu pierwiastków, od magnezu i strontu po śladowe ilości metali ciężkich, odkryli, że każda muszla zachowuje swoisty "chemiczny podpis" miejsca, w którym rosła. Dzięki temu można odczytać informacje o zasoleniu wody, rodzaju dna, a nawet zmianach zachodzących w środowisku morskim.

Pojawiły się też nowe odkrycia pokazujące, jak szybko zmienia się fauna Bałtyku. W badaniu opublikowanym w 2025 roku naukowcy opisali obecność rangii zatokowej (Rangia cuneata) w wodach przybrzeżnych Zatoki Pomorskiej. To gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, który coraz skuteczniej zadomawia się w europejskich wodach. W niektórych miejscach odnotowano zagęszczenie przekraczające 5 tysięcy osobników na metr kwadratowy. Jej jasna muszla może wyglądać jak kolejna skorupka wyrzucona przez fal, lecz dla biologów morskich jest wyraźnym sygnałem, że ekosystem Bałtyku przechodzi zmiany, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się mało prawdopodobne.

Gdzie jest najwięcej muszli nad Bałtykiem?

Największe skupiska muszli pojawiają się na szerokich, naturalnych plażach, w pobliżu ujść rzek, zatok i mierzei. W takich miejscach fale najłatwiej podrywają osady z dna i wyrzucają na brzeg puste skorupki małży. O tym, czy na plaży będzie dużo muszli, decydują przede wszystkim przybrzeżne prądy transportujące osady wzdłuż brzegu, rodzaj dna oraz głębokość, na której żyją małże. Nad Bałtykiem najwięcej muszli znajdziemy na obszarach:

Mierzei Wiślanej: w okolicach Mikoszewa, Jantaru i Krynicy Morskiej;

Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej ;

Wyspy Sobieszewskeij: w tym miejscu mieszają się wpływy w tym miejscu mieszają się wpływy Wisły i Bałtyku;

Łeby, Czołpina i Rowów: to plaże sąsiadujące ze Słowińskim Parkiem Narodowym; to plaże sąsiadujące ze Słowińskim Parkiem Narodowym;

Ustkę ;

Dębki i Białogórę ;

Świnoujście i Międzyzdroje;

Badania polskich naukowców wykazały, że poszczególne gatunki małży mają własne preferencje siedliskowe. Sercówki i małgwie najchętniej zasiedlają piaszczyste dno, rogowce częściej występują w osadach bogatych w muł, natomiast omułki wybierają kamienie, falochrony i inne twarde powierzchnie.

Najlepsze znaleziska rzadko leżą przy samej wodzie. Znacznie częściej można je znaleźć kilka metrów wyżej, w pasie pozostawionym przez ostatnie silniejsze fale. Morze "odkłada" tam wszystko, co wcześniej unosiło się w toni lub spoczywało na dnie, m.in. fragmenty glonów, trawy morskie, kawałki drewna, rośliny, a także setki muszli i ich drobnych fragmentów.

Oceanografowie określają tę mieszaninę mianem kidziny. Dla większości spacerowiczów wygląda jak niepozorny wałek wyrzuconych przez morze resztek, ale dla poszukiwaczy muszli jest jednak prawdziwą kopalnią skarbów. Kidzina to naturalne sito, które zatrzymuje sercówki, fragmenty omułków, pąkle, niewielkie ślimaki morskie i wiele innych skorupek łatwych do przeoczenia na jasnym piasku.

Badacze z Estońskiego Instytutu Morskiego Uniwersytetu w Tartu wykazali w pracy opublikowanej w 2025 roku na łamach "Journal of Coastal Research", że ilość kidziny na bałtyckich plażach wyraźnie zmienia się wraz z porami roku. Największe nagromadzenia odnotowano od października do grudnia, gdy sztormy częściej wzburzają dno i wyrzucają na brzeg znacznie więcej materiału organicznego. Jesienne i wczesnozimowe spacery mogą zatem przynieść znacznie ciekawsze znaleziska niż środek wakacyjnego sezonu.

Kiedy i jak szukać muszli na bałtyckim brzegu? Praktyczny poradnik

Najlepszy moment na poszukiwanie muszli przychodzi po silniejszym wietrze i sztormowej pogodzie, szczególnie jesienią, zimą oraz na przedwiośniu. Latem również można znaleźć wiele pięknych okazów, szczególnie o poranku i po kilku dniach wietrznej pogody. Wtedy morze intensywnie przemieszcza piasek, wzrusza płytkie dno i wyrzuca na brzeg puste skorupki małży, które przez miesiące lub lata spoczywały pod osadami. Zamiast pojedynczych okazów można znaleźć całe skupiska muszli ułożone w charakterystycznych pasach wzdłuż plaży.

Podczas poszukiwań warto obserwować plażę na trzech wysokościach:

pierwsza strefa znajduje się tuż przy mokrym piasku , gdzie fale pozostawiają świeżo wyrzucone, często jeszcze błyszczące muszle;

druga biegnie w zdłuż śladu po ostatniej wysokiej fali i to właśnie tam najczęściej trafiają się sercówki, omułki czy rogowce;

trzecia obejmuje obrzeża kidziny, która zatrzymuje drobniejsze skorupki i inne morskie skarby.

Warto też pamiętać o prostej zasadzie: zabieramy wyłącznie muszle, które są puste. Żywe małże filtrują wodę, uczestniczą w obiegu materii i stanowią ważny element bałtyckiego ekosystemu. Po powrocie do domu okazy najlepiej opłukać w słodkiej wodzie i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnych muszli rogowca czy małgwi nie należy mocno szorować, ponieważ ich cienkie skorupki łatwo ulegają uszkodzeniu.

Po zbieraniu muszli warto dokładnie umyć ręce, a same znaleziska oczyścić przed włączeniem ich do domowej kolekcji. Zwykła muszelka znaleziona po sztormie będzie nie tylko wakacyjną pamiątką, ale także małym fragmentem historii Bałtyku zapisanej w wapiennej skorupce.





Wspinaczka na najwyższą górę świata w XXI wieku © 2026 Associated Press