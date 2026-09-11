George Lucas wydał miliard dolarów na niezwykłe muzeum. Eksponaty zachwycają

Karol Kubak

Karol Kubak

Przez 16 lat George Lucas czekał na otwarcie swojego niezwykłego muzeum. Wreszcie Lucas Museum of Narrative Art jest gotowe na przyjęcie zwiedzających, oficjalne otwarcie już niedługo. Futurystyczny budynek wygląda jak unoszący się nad parkiem statek kosmiczny, ale w środku czeka coś więcej niż same "Gwiezdne wojny".

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Futurystyczny budynek Lucas Museum of Narrative Art z białą, opływową formą, panelami i ogrodami.
Wkrótce owarcie muzeum George’a Lucasa. Wygląda jak statek kosmicznyIMAGO/刘威/Imago Stock and People/East NewsEast News

W skrócie

  • Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles zostanie otwarte 22 września 2026 roku po 16 latach planowania i budowy.
  • Futurystyczny budynek w Exposition Park, zaprojektowany przez MAD Architects, nawiązuje kształtem do chmur i posiada unikalną elewację z paneli kompozytowych.
  • W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów obejmujących historię sztuki narracyjnej, od malowideł jaskiniowych po komiksy i film, przy czym Gwiezdne wojny zajmują zaledwie 7 proc. powierzchni.
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Po 16 latach od pierwszych planów George Lucas może wreszcie otworzyć muzeum poświęcone sztuce opowiadającej historie. Wbrew temu, co może sugerować nam nazwisko reżysera, Muzeum Sztuki Narracyjnej Lucasa w Los Angeles nie będzie miejscem wyłącznie dla fanów Gwiezdnych wojen. W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów, od pradawnych malowideł po komiksy, fotografie i film.

Brązowa rzeźba postaci w kapeluszu i z biczem w ręku ustawiona na białym postumencie, obok niej na ścianie galeria obrazów i fotografii w czarnych ramach.
W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów. Na zdjęciu rzeźba Indiany JonesaChris Pizzello/Invision/East NewsEast News

Muzeum, które wygląda jak statek kosmiczny

Trzeba przyznać, że uwagę zwraca już sam budynek. Zaprojektowana przez Ma Yansonga z MAD Architects biała, płynna konstrukcja wygląda tak, jakby unosiła się nad parkiem w Exposition Park. Inspiracją dla architekta były jednak... chmury. Budynek ma około 27,9 tys. mkw. powierzchni i został uniesiony nad ziemią, dzięki czemu pod nim powstał publiczny plac.

Konstrukcję tworzą stalowe łuki o rozpiętości 56 metrów. Elewację pokrywa ponad 1271 specjalnie uformowanych paneli z lekkiego materiału kompozytowego. W środku uwagę przyciągają cylindryczne, przeszklone windy prowadzące do galerii. Kompleks obejmuje także ogrody, ponad 300 nowych drzew, amfiteatr, fontannę oraz dziesięć monumentalnych rzeźb. Są tu również biblioteka, kawiarnia, restauracja i dwa kina.

Trzy nowoczesne, przeszklone windy w wysokim, jasnym holu, otoczone metalowymi ramami i oświetlone licznymi punktami świetlnymi u góry.
W środku uwagę przyciągają cylindryczne, przeszklone windy prowadzące do galeriiVALERIE MACON/AFP/East NewsEast News

Od malowideł jaskiniowych do "Gwiezdnych wojen"

Pomysł Lucasa jest prosty. Sztuka narracyjna to taka, która opowiada historię za pomocą obrazu. Pierwsza wystawa prowadzi przez historię ludzkiej twórczości. Zobaczymy m.in. rekonstrukcje malowideł jaskiniowych, Kaplicy Sykstyńskiej i Wilczycy Kapitolińskiej. Dalej pojawiają się prace Normana Rockwella, Fridy Kahlo i Gordona Parksa, komiksy, manga, fotografia, murale oraz ilustracje.

Duży rysunek zwierzęcia przypominającego byka namalowany czerwoną farbą na skalnej ścianie, obok postać człowieka stojąca w oświetlonym przejściu po prawej stronie.
Zobaczymy m.in. rekonstrukcje malowideł jaskiniowychChris Pizzello/Invision/East NewsEast News
Portret Pikachu w eleganckim kapeluszu w złotej ramie, obok czarno-białej grafiki przedstawiającej postać na tle ciemnych kształtów, z przodu widoczna sylwetka osoby fotografującej obraz smartfonem.
Pojawiają się też komiksy, manga, fotografia, murale oraz ilustracjeCHRIS DELMAS/AFP/East NewsEast News

Gwiezdne wojny oczywiście też są obecne. Zwiedzający zobaczą pojazdy i rzeźby Yody oraz Grogu, a jedna z galerii zostanie poświęcona wystawie Star Wars in Motion. Na całą franczyzę przypada jednak tylko... około 7 proc. muzeum. Reszta ma pokazać, że opowieści mogą być równie ważne niezależnie od tego, czy powstały jako obraz, komiks, film czy ilustracja.

Figury postaci z filmu Star Wars, w tym czarna postać z czerwonymi, rogami na głowie, grupa żołnierzy w białych zbrojach oraz duży futurystyczny pojazd kołowy prowadzony przez postać robota ze szkieletową sylwetką, wszystko na tle scenerii pustynnej pl...
"Gwiezdne wojny" zajmą tylko około 7 proc. muzeumVALERIE MACON/AFP/East NewsEast News
Model kosmicznego pojazdu z kultowego filmu science fiction w towarzystwie figury postaci w białym stroju, na tle kilku futurystycznych obrazów na ścianie.
Muzeum Sztuki Narracyjnej LucasaChris Pizzello/Invision/East NewsEast News

- Opowieści są ważne, ponieważ przedstawiają mity, które są dla nas punktem odniesienia, historie, w które wierzymy. Niekoniecznie muszą być prawdziwe, ale jednoczą nas jako rodziny, jako społeczności, jako kraje, jako narody - mówiła Mellody Hobson, współtwórczyni muzeum.

Na otwarcie nie trzeba będzie już długo czekać. Lucas Museum of Narrative Art przyjmie pierwszych zwiedzających 22 września 2026 roku.

Duża rzeźba przedstawiająca fantastycznego stwora z wydłużonym ciałem oraz postać stojącą na jego ogonie, ustawiona na okrągłym postumencie na tle zielonej roślinności.
Muzeum Sztuki Narracyjnej LucasaChris Pizzello/Invision/East NewsEast News

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