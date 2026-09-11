W skrócie Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles zostanie otwarte 22 września 2026 roku po 16 latach planowania i budowy.

Futurystyczny budynek w Exposition Park, zaprojektowany przez MAD Architects, nawiązuje kształtem do chmur i posiada unikalną elewację z paneli kompozytowych.

W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów obejmujących historię sztuki narracyjnej, od malowideł jaskiniowych po komiksy i film, przy czym Gwiezdne wojny zajmują zaledwie 7 proc. powierzchni.

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Po 16 latach od pierwszych planów George Lucas może wreszcie otworzyć muzeum poświęcone sztuce opowiadającej historie. Wbrew temu, co może sugerować nam nazwisko reżysera, Muzeum Sztuki Narracyjnej Lucasa w Los Angeles nie będzie miejscem wyłącznie dla fanów Gwiezdnych wojen. W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów, od pradawnych malowideł po komiksy, fotografie i film.

W 30 galeriach znajdzie się ponad 1300 eksponatów. Na zdjęciu rzeźba Indiany Jonesa Chris Pizzello/Invision/East News East News

Muzeum, które wygląda jak statek kosmiczny

Trzeba przyznać, że uwagę zwraca już sam budynek. Zaprojektowana przez Ma Yansonga z MAD Architects biała, płynna konstrukcja wygląda tak, jakby unosiła się nad parkiem w Exposition Park. Inspiracją dla architekta były jednak... chmury. Budynek ma około 27,9 tys. mkw. powierzchni i został uniesiony nad ziemią, dzięki czemu pod nim powstał publiczny plac.

Konstrukcję tworzą stalowe łuki o rozpiętości 56 metrów. Elewację pokrywa ponad 1271 specjalnie uformowanych paneli z lekkiego materiału kompozytowego. W środku uwagę przyciągają cylindryczne, przeszklone windy prowadzące do galerii. Kompleks obejmuje także ogrody, ponad 300 nowych drzew, amfiteatr, fontannę oraz dziesięć monumentalnych rzeźb. Są tu również biblioteka, kawiarnia, restauracja i dwa kina.

W środku uwagę przyciągają cylindryczne, przeszklone windy prowadzące do galerii VALERIE MACON/AFP/East News East News

Od malowideł jaskiniowych do "Gwiezdnych wojen"

Pomysł Lucasa jest prosty. Sztuka narracyjna to taka, która opowiada historię za pomocą obrazu. Pierwsza wystawa prowadzi przez historię ludzkiej twórczości. Zobaczymy m.in. rekonstrukcje malowideł jaskiniowych, Kaplicy Sykstyńskiej i Wilczycy Kapitolińskiej. Dalej pojawiają się prace Normana Rockwella, Fridy Kahlo i Gordona Parksa, komiksy, manga, fotografia, murale oraz ilustracje.

Zobaczymy m.in. rekonstrukcje malowideł jaskiniowych Chris Pizzello/Invision/East News East News

Pojawiają się też komiksy, manga, fotografia, murale oraz ilustracje CHRIS DELMAS/AFP/East News East News

Gwiezdne wojny oczywiście też są obecne. Zwiedzający zobaczą pojazdy i rzeźby Yody oraz Grogu, a jedna z galerii zostanie poświęcona wystawie Star Wars in Motion. Na całą franczyzę przypada jednak tylko... około 7 proc. muzeum. Reszta ma pokazać, że opowieści mogą być równie ważne niezależnie od tego, czy powstały jako obraz, komiks, film czy ilustracja.

"Gwiezdne wojny" zajmą tylko około 7 proc. muzeum VALERIE MACON/AFP/East News East News

Muzeum Sztuki Narracyjnej Lucasa Chris Pizzello/Invision/East News East News

- Opowieści są ważne, ponieważ przedstawiają mity, które są dla nas punktem odniesienia, historie, w które wierzymy. Niekoniecznie muszą być prawdziwe, ale jednoczą nas jako rodziny, jako społeczności, jako kraje, jako narody - mówiła Mellody Hobson, współtwórczyni muzeum.

Na otwarcie nie trzeba będzie już długo czekać. Lucas Museum of Narrative Art przyjmie pierwszych zwiedzających 22 września 2026 roku.

Muzeum Sztuki Narracyjnej Lucasa Chris Pizzello/Invision/East News East News

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