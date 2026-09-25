W skrócie Na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem powstaje kompleks Bachleda Termy Kasprowy o powierzchni ponad 47 tys. m kw., który będzie dostępny dla odwiedzających przez cały rok.

Otwarcie inwestycji, która ma stać się największym kompleksem geotermalnym w Polsce, zaplanowano na 6 grudnia 2028 roku, a obiekt zaoferuje baseny, sauny oraz zjeżdżalnie.

Obiekt wykorzysta wodę termalną o temperaturze 50 stopni Celsjusza, a architektura z wykorzystaniem drewna i kamienia ma nawiązywać do tradycji Podhala z widokiem na Tatry.

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Pod Gubałówką trwa budowa kompleksu, który może stać się sporą atrakcją na mapie turystycznej Zakopanego. Bachleda Termy Kasprowy powstają w miejscu dawnego kąpieliska na Polanie Szymoszkowej. W środku znajdą się baseny geotermalne, sauny, zjeżdżalnie i strefy wypoczynku. Część atrakcji trafi także na dachy i tarasy.

Termy w samym sercu Zakopanego

Skala inwestycji robi wrażenie. Kompleks ma mieć ponad 47 tys. m kw. powierzchni, a jego otwarcie zaplanowano na 6 grudnia 2028 roku. Według inwestorów to będzie największy kompleks basenów geotermalnych w Polsce i drugi największy zadaszony aquapark w kraju (po Suntago Wodny Świat w okolicy Mszczonowa). Za przedsięwzięciem stoi spółka należąca do Grupy Bachleda.

Największą przewagą nowych term może być lokalizacja. Do tej pory turyści, którzy chcieli skorzystać z wód termalnych musieli jechać poza Zakopane, między innymi do Bukowiny Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej czy Chochołowa. Tutaj gorące źródła mają pojawić się praktycznie w centrum miasta.

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Baseny z widokiem na Tatry

Kompleks będzie wykorzystywał wodę geotermalną pobieraną z głębokości kilku kilometrów. Jej temperatura ma sięgać 50 stopni Celsjusza. Planowany odwiert ma dostarczać około 50 metrów sześciennych wody na godzinę.

Atrakcje zostaną podzielone na kilka stref. Rodziny będą miały do dyspozycji baseny, zjeżdżalnie i atrakcje wodne, z kolei osoby szukające spokoju będą mogły skorzystać z wellness, hydromasaży i saun. Będą też strefa VIP, fitness oraz gastronomia.

Wielkie termy mają wtopić się w Podhale

Przypomnę, że mówimy o otoczeniu Tatr, miejscu narodzin charakterystycznego stylu zakopiańskiego, który na stałe wpisał się w nasze architektoniczne wyobrażenie regionu. Warto więc zwrócić uwagę na samą architekturę obiektu.

Choć budynek będzie ogromny, projekt zakłada wykorzystanie drewna i kamienia ale takżę motywów nawiązujących do lokalnej tradycji. Przeszklone fasady mają otwierać widoki na Tatry, a zielone dachy i tarasy częściowo złagodzić skalę zabudowy.

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To właśnie na tarasach i dachach znajdą się zewnętrzne baseny termalne. Dzięki nim kąpiel w gorącej wodzie będzie możliwa przez cały rok, także z widokiem na góry. Dla kierowców przewidziano ponad tysiąc miejsc parkingowych, głównie w garażach podziemnych.

Źródło: Architektura Murator



