W skrócie Google wprowadziło w Trybie AI narzędzia do śledzenia cen biletów lotniczych z ponad 300 serwisów, oferując użytkownikom automatyczne alerty e-mail o zmianach stawek.

Nowy system pozwala przeliczać koszty podróży na mile i punkty w wybranych programach lojalnościowych, obejmując wybrane linie lotnicze oraz sieci hoteli.

W Stanach Zjednoczonych udostępniono możliwość bezpośredniej rezerwacji hoteli w ramach AI Mode, pozwalającą na finalizację płatności za pomocą usługi Google Pay.

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Nowe funkcje planowania podróży w wyszukiwarce Google

Google udostępniło nowe narzędzia do planowania wyjazdów w ramach funkcji AI Mode w swojej wyszukiwarce. Użytkownicy mogą teraz korzystać z systemu śledzenia cen biletów lotniczych znanego z Google Flights bezpośrednio w oknie czatu. Narzędzie przeszukuje oferty pochodzące z ponad 300 linii lotniczych i serwisów turystycznych.

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Po wyznaczeniu trasy i terminu wystarczy poprosić asystenta AI o monitorowanie stawek, a powiadomienia o ich zmianach będą przesyłane automatycznie na adres e-mail. Usługa powiadomień cenowych została wdrożona w ponad 180 krajach - niestety z wyłączeniem obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należy Polska.

"Planowanie podróży wiąże się z wieloma elementami i niezliczonymi opcjami do rozważenia. Z pomocą Trybu AI w Wyszukiwarce mogliście już uzyskiwać dane w czasie rzeczywistym, by porównywać loty i hotele, odnajdywać najlepsze rekomendacje w sieci i tworzyć idealne plany podróży. Teraz ulepszamy to doświadczenie, dodając nowe sposoby śledzenia cen biletów, sprawdzania stawek w punktach lub milach oraz rezerwacji wymarzonego hotelu - bezpośrednio w AI Mode" - czytamy w oficjalnym komunikacie Google.

Przeliczanie kosztów podróży na punkty i mile programów lojalnościowych

Tryb AI oferuje nową możliwość sprawdzania cen przelotów oraz noclegów w punktach i milach programów lojalnościowych. Funkcja działa na całym świecie i pozwala sprawdzić ilość punktów wymaganych do rezerwacji konkretnego połączenia lub hotelu. Wystarczy podać trasę, daty i nazwę posiadanego programu lojalnościowego.

Na starcie system obsługuje dane z linii Alaska Airlines/Hawaiian Airlines i American Airlines, a także sieci hotelowych Choice Hotels International, Hilton oraz Wyndham Hotels & Resorts. Wkrótce do listy dołączą m.in. Accor, Flying Blue, Hyatt, LATAM Airlines i Lufthansa Group.

"Dzisiaj przenosimy popularną funkcję śledzenia cen z Google Flights bezpośrednio do AI Mode, umożliwiając ustawianie alertów cenowych podczas rozmowy, bez przerywania pracy" - ogłasza Google.

Tryb AI umożliwi rezerwacje noclegów i płatności Google Pay

Wyszukiwarka Google zyskała również opcję natychmiastowego bukowania hoteli bez opuszczania interfejsu Trybu AI. Po sprecyzowaniu oczekiwań użytkownik otrzymuje zestawienie obiektów wraz z opiniami gości i kluczowymi parametrami do porównania.

Rezerwację można sfinalizować kilkoma kliknięciami za pośrednictwem płatności Google Pay, klikając opcję "Kontynuuj w Google" (ang. "Continue on Google"), dostępną przy ofertach obsługiwanych serwisów. Funkcja debiutuje w USA w języku angielskim i współpracuje z takimi podmiotami jak Expedia, Marriott International czy Priceline. W tym modelu dostawca noclegu lub serwis rezerwacyjny pozostaje sprzedawcą odpowiedzialnym za obsługę klienta.

"Gdy znajdziesz hotel, który Ci się podoba, dokonanie rezerwacji powinno być szybkie i bezproblemowe" - tłumaczy Gigant z Mountain View.



