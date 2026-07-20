Wyspy na granicy przetrwania. Rekordowa susza uderza w turystykę i rolnictwo

Zmiany klimatyczne doprowadziły do poważnych braków wody na greckich wyspach. Siedem z nich ogłosiło w tym roku stan wyjątkowy przez suszę: Alonisos, Leros, Karpathos, Patmos, Symi, Tinos oraz Astypalea. W ten sposób próbują oszczędzać wodę. Kwestia ta dotyka również turystów.

Wyspa Astypalea jest jedną z najbardziej dotkniętych brakiem wody. Od lat polega na wodzie butelkowanej dla turystów, a ostatni sezon zimowy był najsuchszym od 2020 roku.

- Gdybyśmy zebrali całą wodę, która spadła w ciągu roku, do wiadra lub miski, miałaby ona 2,5 cm głębokości - mówi burmistrz Nikos Komineas, stojąc niedaleko sztucznego jeziora, które jest jedynym zbiornikiem wodnym na wyspie. Zbudowano go w połowie lat 90. XX wieku.

W kwietniu władze odcięły dostęp do tego jeziora, aby oszczędzać wodę, co doprowadziło do nieurodzaju u wielu rolników. Dla nich to szczególnie trudna sytuacja.

- Jeśli nie będzie padać, nie będę nic sadzić - skarży się Evdokii Palatianou. W tym momencie polega na słonej wodzie ze studni.

Jezioro zaopatrujące gospodarstwa domowe i kurorty turystyczne ma pojemność około 150 000 metrów sześciennych - stanowi to jedną szóstą jego całej pojemności. Gdyby zużywać codziennie około 900 metrów sześciennych w okresie letnim, wody wystarczyłoby na około 5,5 miesiąca.

Kryzys wodny na Astypalea. Władze wprowadziły restrykcje dla mieszkańców i turystów

W maju władze ogłosiły stan wyjątkowy pod względem niedoborów wody. Chciano przyśpieszyć budowę tymczasowej instalacji odsalania wody o dziennej wydajności 600 metrów sześciennych. Zablokowano wtedy także nawadnianie dla rolników, aby chronić rezerwy jeziora do jesieni.

- Jeśli deszcz napełni zbiornik, rolnicy zostaną ponownie podłączeni do sieci - wyjaśnia Komineas. - Zrobiliśmy to z ciężkim sercem.

W lecie populacja wzrosła z 1400 do 7000, a jedyny zakład odsalania wody pitnej nie był w stanie obsłużyć tak dużej ilości ludzi. Powstał więc drugi, tymczasowy, do czasu zakończenia budowy stałego zakładu, planowanego na koniec tego roku.

Vouchery za oszczędzanie wody w greckich hotelach

Niektóre hotele na Astypalea, aby oszczędzać wodę, oferują gościom bon o wartości 5 euro, jeśli zrezygnują z codziennej usługi sprzątającej w pokoju.

W skali kraju przeznaczono 15 milionów euro na projekty wodne na wyspach. Naukowcy ostrzegają, że warunki mogą się gwałtownie pogorszyć do 2049 roku wraz ze wzrostem temperatur.