Bałtyk uchodzi za stosunkowo bezpieczne morze. Nie występują w nim rekiny ani ogromne fale znane z oceanów. To jednak nie oznacza, że podczas kąpieli nic nam nie grozi. Jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk jest prąd wsteczny, który może w kilka chwil porwać nawet doświadczonego pływaka i oddalić go od brzegu.

Prąd wsteczny. Niewidzialne zagrożenie w Bałtyku

Prąd wsteczny może pojawić się nad polskim morzem. Tworzy się w strefie przybrzeżnej, w miejscach załamywania się fal, np. przy falochronach. Woda płynie tam z dużą prędkością z głąb morza. Jeśli nieświadomy turysta wpłynie w niego, zostanie zabrany na głębsze wody.

Prąd wsteczny może osiągać dużą prędkość, od 1 m/s do nawet 5 m/s. Dobry pływak jest w stanie osiągnąć prędkość około 2 m/s. To więcej, niż jest w stanie utrzymać większość osób pływających. W związku z tym wydostanie się z prądu wstecznego może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

Jak rozpoznać prąd wsteczny?

Prąd wsteczny bywa widoczny jako wąski pas spokojniejszej lub ciemniejszej wody między falami, w którym piana i unoszące się na powierzchni przedmioty przemieszczają się od brzegu w kierunku otwartego morza. Nie zawsze jednak można go dostrzec gołym okiem.

Co zrobić, gdy porwie cię prąd wsteczny?

Jeśli podczas wpływania w morzu porwie Cię prąd wsteczny, należy zachować spokój. Nie płyń zgodnie z prądem, bo w ten sposób oddalisz się od plaży, a płynąc pod prąd, możesz opaść z sił. Można podjąć próbę ucieczki w bok (płynąć równolegle do brzegu), gdzie prąd przemieszcza się w kierunku plaży. Po wydostaniu się z jego zasięgu możemy płynąć w kierunku brzegu lub machając rękami zawołać na pomoc, jeśli w pobliżu jest ratownik.

Jeśli nie masz siły płynąć, staraj się utrzymać na powierzchni wody i wezwij pomoc. Prądy wsteczne zwykle słabną wraz z oddaleniem od brzegu, co zwiększa szansę na wydostanie się z ich zasięgu.

Jak zmniejszyć ryzyko podczas kąpieli w morzu?

Prąd wsteczny to wyjątkowo niebezpieczne zjawisko, dostanie się w niego może zakończyć się tragicznie, dlatego najlepiej ograniczyć to ryzyko. W związku z tym najlepiej unikać miejsc, gdzie tworzą się prądy wsteczne, jak np. okolice falochronów.

Jeśli chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo nad wodą, wybierz kąpielisko strzeżone i nie wchodź do wody, gdy wywieszona jest czerwona flaga zakazująca kąpieli.



