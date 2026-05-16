Hiszpania odbierze Warszawie rekord. Powstaje nowy gigant

Warszawska Złota 44 jest jednym z najbardziej znanych budynków Polski. Charakterystyczny wieżowiec projektu Daniela Libeskinda wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale też wysokością. Teraz jednak polski rekord przejdzie do historii. W hiszpańskim Benidorm trwa budowa apartamentowca TM Tower, który ma zostać najwyższym budynkiem mieszkalnym w całej Unii Europejskiej.

Nowa wieża osiągnie 230 metrów wysokości i będzie liczyć 64 piętra. To oznacza, że przebije Złotą 44 o 38 metrów i aż o 12 kondygnacji. Inwestycja powstaje tuż przy plaży Poniente na wybrzeżu Costa Blanca, w mieście znanym z gęstej zabudowy i charakterystycznych wysokościowców wyrastających nad Morzem Śródziemnym.

Koniec dominacji Złotej 44. Hiszpania buduje kolosa

Powstaje europejski rekordzista

Deweloper poinformował właśnie o zakończeniu jednego z najważniejszych etapów budowy, czyli wykonania ogromnej podstawy budynku. To właśnie ona ma utrzymać konstrukcję ważącą około 85 tysięcy ton. Dla porównania inwestor podaje, że to mniej więcej tyle, co osiem i pół wieży Eiffla albo blisko 200 dużych samolotów pasażerskich.

Prace pod ziemią były bardzo skomplikowane. Wykonano 355 pali fundamentowych sięgających nawet 16 metrów w głąb gruntu. Łączna długość odwiertów przekroczyła 3,5 kilometra. Do budowy wykorzystano również tysiące metrów sześciennych betonu i setki ton stali. Sam etap fundamentów kosztował około 2 miliony euro.

Teraz inwestycja wchodzi w najbardziej widowiskową fazę, czyli budowę części nadziemnej. To właśnie wtedy sylwetka nowego wieżowca zacznie dominować nad panoramą Benidormu.

Luksusowe apartamenty nad Morzem Śródziemnym

W środku zaplanowano 260 mieszkań oraz ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych części wspólnych. Mieszkańcy będą mogli korzystać między innymi z podgrzewanych basenów, stref relaksu, obiektów sportowych, prywatnej sali kinowej i sky baru ulokowanego na najwyższym piętrze.

Projektanci inspirowali się wyglądem morskiego koralowca, dlatego bryła budynku ma przypominać organiczne formy spotykane pod wodą. Wieżowiec ma zostać ukończony latem 2028 roku.

