Burgh Island idzie pod młotek. Razem z legendą Agathy Christie

W pierwszej poznajemy historię 10 nieznajomych, którzy zostają zaproszeni na tajemniczą wyspę, gdzie giną jeden po drugim, a w drugiej belgijski detektyw Herkules Poirot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa na wyspie Devon.

Jeśli uważacie, że powieści "I nie było już nikogo" oraz "Zło czai się wszędzie" to najlepsze, co mogło się przytrafić literaturze, nowa oferta biura nieruchomości Knight Frank skierowana jest właśnie do was - pod warunkiem, że macie do dyspozycji co najmniej 18,9 mln USD, bo za mniej obecny właściciel nie pozbędzie się Burgh Island.

Reklama

Mowa o małej piaszczystej angielskiej wysepce w hrabstwie Devon, oddalonej o niecałe 30 km od Plymouth, która inspirowała najsłynniejszą autorkę kryminałów i to właśnie tutaj Agatha Christie napisała wspomniane wyżej dzieła (a że to jedne z jej najbardziej znanych powieści, to rola wyspy jest oczywista!).

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu, razem z wyspą kupujemy stojący na niej hotel w stylu Art Deco i lądowisko dla helikopterów (jeśli nie dysponujemy tym ostatnim, to wyspa jest też dostępna pieszo lub samochodem podczas odpływu lub traktorem morskim podczas przypływu), a także "romantyczne duchy minionych czasów" oraz "nieskończone widokami na morze i całkowitą prywatność".