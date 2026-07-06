Jak spakować leki do samolotu, żeby nie mieć problemów na lotnisku?

Spis treści: Jakie leki można przewozić w bagażu podręcznym? Leki płynne w bagażu podręcznym a limit 100 ml Leki na receptę, igły i strzykawki - czy można mieć w bagażu podręcznym?

Leki powinno się zazwyczaj przewozić w bagażu podręcznym. Można je również umieścić w rejestrowanym, jednak ze względu na możliwość występowania mniej stabilnych warunków temperaturowych (które mogą wpłynąć na substancje lecznicze) i ryzyko zgubienia walizki, zaleca się, aby mieć je w walizce kabinowej.

Jakie leki można przewozić w bagażu podręcznym?

W bagażu kabinowym można przewozić praktycznie każdy rodzaj leków o ile nie są zabronione przepisami kraju docelowego i pod warunkiem, że są one przeznaczone na własny użytek, a ich ilość jest uzasadniona czasem trwania podróży. W praktyce oznacza to, że spokojnie możemy zabrać potrzebne leki, ale niekoniecznie całą ogromną, domową apteczkę. Podróżnicze niezbędniki takie jak chociażby tabletki, kapsułki, proszki do rozpuszczania, maści oraz kremy można bezproblemowo umieścić w bagażu podręcznym. Często nawet nie będą one weryfikowane. Najlepiej przewozić je w oryginalnych opakowaniach kartonowych wraz z ulotką, co może ułatwić kontrolę.

W bagażu podręcznym można również przewozić leki na receptę (zarówno w formie stałej, jak i płynnej) oraz wyroby medyczne i płyny pielęgnacyjne, np. roztwory soli fizjologicznej, krople do oczu, płyny do soczewek kontaktowych. Można także zabrać środki dezynfekujące. Leki najłatwiej umieszczać w przezroczystym opakowaniu i mieć je na wierzchu bagażu podręcznego. Ułatwi to kontrolę na lotnisku i zmniejszy stres wywołany "przekopywaniem" całej walizki.

Leki płynne w bagażu podręcznym a limit 100 ml

Obecnie coraz więcej lotnisk rezygnuje z limitu 100 ml na jedno opakowanie - zrobiono tak chociażby w Rzeszowie. Niemniej jednak wiele wciąż stosuje tę zasadę. Przy czym wygląda ona nieco inaczej w przypadku leków. Przewożąc preparaty bez recepty, lepiej wybierać mniejsze opakowania (szczególnie jeśli są to produkty "w razie potrzeby"). Leki powyżej 100 ml, mimo obowiązującego limitu, również można przewieźć, o ile są one niezbędne w czasie podróży. W razie przewozu leków płynnych przekraczających 100 ml warto mieć receptę lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania, ponieważ personel kontroli bezpieczeństwa może o nie poprosić.

Warto pamiętać, że pracownicy lotniska mogą otworzyć preparat w celu identyfikacji. Dodatkowo większość przewoźników, np. Ryanair, zaleca kontakt z zespołem ds. specjalnej pomocy przed lotem, jeśli przewozimy większą ilość leków lub preparaty powyżej 100 ml. Podobne zasady obowiązują w przypadku przewozu sprzętu medycznego.

Leki na receptę, igły i strzykawki - czy można mieć w bagażu podręcznym?

Leki na receptę są w pełni dozwolone w bagażu podręcznym. Co więcej, przy standardowych preparatach np. na tarczycę, nadciśnienie czy astmę, pracownicy lotniska rzadko weryfikują dokumentację. Nieco inaczej wygląda to w przypadku substancji kontrolowanych (warto zapytać lekarza, czy dane leki podchodzą pod tę kategorię). W takim przypadku należy bezwzględnie mieć przy sobie ważną receptę lub zaświadczenie lekarskie z imieniem i nazwiskiem, nazwą leku oraz dawkowaniem i celem leczenia.

Warto także pamiętać, że substancje kontrolowane lub nielegalne mogą się różnić w zależności od kraju (często dotyczy to państw poza obrębem Europy, np. Japonii czy Tajlandii). Tam popularne leki, które u nas są wydawane bez recepty, mogą podchodzić pod substancje kontrolowane. Zawsze powinno się sprawdzić przepisy kraju docelowego przed podróżą (np. na stronie ambasady lub oficjalnych organów zdrowia).

Igły i strzykawki, które muszą przewozić np. osoby chorujące na cukrzycę, również można umieścić w bagażu podręcznym. Przy czym, podobnie jak w większości przypadków, należy mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie (najlepiej przetłumaczone na język angielski). Igły i strzykawki powinny być fabrycznie zabezpieczone, a jeśli wymagają chłodzenia, to można je przewieźć w torbie termoizolacyjnej.



