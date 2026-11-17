W skrócie Pierwszy z dużych jarmarków w Polsce ruszył już 14 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i potrwa w tej lokalizacji do 20 grudnia bieżącego roku.

20 listopada to kluczowa data dla miłośników świątecznych kiermaszów, wtedy rozpoczynają się wydarzenia we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Toruniu.

Osoby planujące zagraniczne wyjazdy mogą wybrać się na znane jarmarki bożonarodzeniowe między innymi do Drezna, Pragi, Wiednia oraz Bratysławy, które startują w listopadzie.

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Trzy jarmarki bożonarodzeniowe w Poznaniu

Nie trzeba czekać do grudnia, żeby poczuć atmosferę Bożego Narodzenia. Pierwszy z dużych jarmarków w Polsce ruszył już 14 listopada na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tej lokalizacji potrwa do 20 grudnia. Na odwiedzających czekają stoiska z prezentami, świątecznymi przysmakami, a także lodowisko i atrakcje dla rodzin.

To jednak dopiero początek, bo 20 listopada świąteczne miasteczko pojawi się również na Placu Wolności, a dzień później na Starym Rynku. Poznań będzie więc miał kilka jarmarkowych lokalizacji, z których każda zaoferuje nieco inny klimat.

Jarmark Bozonarodzeniowy "Betlejem Poznanskie" na Placu Wolnosci w Poznaniu, 2024 r. Lukasz Gdak East News

Jarmarki bożonarodzeniowe 2026: Wrocław, Gdańsk i Warszawa. Kiedy startują?

Piątek 20 listopada będzie ważną datą dla miłośników świątecznych kiermaszów. Właśnie wtedy ruszy kilka największych wydarzeń w kraju. We Wrocławiu jarmark ponownie zajmie Rynek, plac Solny oraz fragmenty ulic Świdnickiej i Oławskiej. Potrwa aż do 7 stycznia 2027 roku.

Tego samego dnia wystartuje Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Stoiska pojawią się na Targu Węglowym i okolicznych ulicach. Organizatorzy zapowiadają 215 stoisk, w tym produkty pomorskich twórców i producentów. Gdańskie wydarzenie potrwa do 23 grudnia.

20 listopada rozpocznie się również Jarmark Warszawski na placu Defilad, u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Ponad 200 wystawców, świąteczne dekoracje, karuzele i stoiska gastronomiczne mają przyciągać mieszkańców oraz turystów aż do 6 stycznia 2027 roku.

Świąteczne jarmarki w Katowicach, Toruniu, Bydgoszczy i Krakowie

W Katowicach świąteczne atrakcje zagoszczą na Rynku i placu Obrońców Katowic. Jarmark potrwa od 20 listopada do 10 stycznia. Wśród zapowiadanych atrakcji znajdą się liczne karuzele, w tym 33-metrowy Mega Młyn.

Również 20 listopada ruszy Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy, który pozostanie na starówce do 6 stycznia. Tego samego dnia rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Jego stoiska znajdziemy na Starym Rynku, placu Teatralnym i moście Staromiejskim. Wydarzenie potrwa do 21 grudnia.

Nieco później, bo 27 listopada, ruszy jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich jarmarków, czyli ten na Rynku Głównym w Krakowie. Zaplanowano go do 6 stycznia 2027 roku.

Krakowski jarmark bożonarodzeniowy wyróżniany przez brytyjski dziennik "The Guardian" 123RF/PICSEL

Kiedy startują jarmarki bożonarodzeniowe w Opolu, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie?

Nie tylko największe polskie miasta przygotowały świąteczne atrakcje. Jarmark Bożonarodzeniowy "Gorzów Blisko Świąt" odbędzie się od 17 do 20 grudnia. Po trzech latach przerwy, w tym mocno krytykowanym zastąpieniu jarmarku wydarzeniami na Arenie Gorzów przedświąteczne stoiska mają wrócić na Stary Rynek. A tam znajdziemy między innymi rękodzieło, ozdoby, prezenty i regionalne produkty.

27 listopada rozpocznie się jarmark w Opolu, a dzień później świąteczne stoiska pojawią się w Łodzi i Białymstoku. W grudniu dołączą kolejne miasta. Rzeszów zaplanował swoje Świąteczne Miasteczko od 4 grudnia do 6 stycznia 2027 roku, natomiast Lublin zaprasza na jarmark na Starym Mieście w dniach 17-20 grudnia.

Drezno, Praga, Wiedeń. Jarmarki bożonarodzeniowe blisko Polski

Świąteczne kiermasze to również dobry powód do krótkiego wyjazdu za granicę. W Niemczech szczególnie znany jest drezdeński Striezelmarkt, uznawany za najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w kraju. W 2026 roku odbędzie się już jego 592. edycja. Wydarzenie rozpocznie się 25 listopada i potrwa do 24 grudnia.

W Czechach warto odwiedzić Pragę. Główny jarmark na Rynku Staromiejskim ruszy 28 listopada i będzie działał do 6 stycznia 2027 roku. Podobnie długo potrwa wydarzenie na placu Wacława.

Wiedeń również nie zamierza czekać do grudnia. Słynny jarmark przed ratuszem rozpocznie się już 13 listopada i potrwa do 26 grudnia. Wcześniej, bo 6 listopada, wystartują wydarzenia świąteczne przy pałacach Schönbrunn i Belwederze.

Ciekawą propozycją jest także Bratysława. Główny jarmark na Rynku Głównym i placu Hviezdoslava rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 3 stycznia 2027 roku. To kolejna możliwość, by połączyć świąteczny spacer z krótkim zagranicznym wyjazdem.



