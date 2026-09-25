Spis treści: Jaskinia na Špičáku - unikalne formacje sercowatych korytarzy Jak dojechać do jaskiń tuż za polską granicą? Zwiedzanie Jaskini na Špičáku i na Pomezí: bilety, godziny otwarcia i trasy

Jaskinia na Špičáku - unikalne formacje sercowatych korytarzy

Jaskinie na Pomezí i na Špičáku są unikatową atrakcją turystyczną na terenie gór Rychlebskich, czyli naszych Gór Złotych w Sudetach Wschodnich. Obie powstały w dewońskich marmurach liczących 350-380 milionów lat. Ich ostateczny kształt nadały z kolei wody z topniejącego lodowca w czwartorzędzie. To właśnie im jaskinia na Špičáku zawdzięcza swoje unikatowe korytarze w kształcie serca.

Pierwsze pisemne wzmianki o jaskini na Špičáku pochodzą z 1430 roku z dzieła Anthoniusa Walego, co czyni ją najstarszą udokumentowaną jaskinią w Europie Środkowej. Na jej ścianach można podziwiać blisko 4 tys. naskalnych malunków, co wskazuje na to, że od dawna służyła ludziom jako schronienie. Najstarszy malunek pochodzi z 1519 roku. Jaskinię na Špičáku tworzy ok. 400 metrów podziemnych korytarzy, jednak dla zwiedzających udostępniona jest trasa licząca 230 m.

Podczas jednego weekendowego wypadu na Czechy warto udać się także do jaskini na Pomezí znajdującej się 17 km dalej w stronę Jesionik. Jest to największa jaskinia w Czechach wydrążona w dewońskich marmurach. Łączna długość znanych korytarzy wynosi około 1,7 km, natomiast dla turystów przygotowano trasę o długości około 390 m. Jest to zupełnie inny typ jaskini. Podczas wycieczki można podziwiać bogate kaskadowe formy naciekowe, stalaktyty, stalagmity o fantazyjnych kształtach. Podczas wycieczki turyści poruszają się wąskimi korytarzami, które przechodzą w wąskie i wysokie szczelinowe sale.

Jak dojechać do jaskiń tuż za polską granicą?

Dojazd do jaskiń na Pomezí i na Špičáku jest bardzo prosty. Po przekroczeniu przejścia granicznego w Głuchołazach należy kierować się drogą krajową nr 44 do miejscowości Pisečna. Następnie należy skręcić na drogę 445. Dojazd samochodem do jaskini na Špičáku zajmuje około 20 minut.

Jaskinia na Pomezí znajduje się nieco dalej. Należy kierować się na południe w stronę miejscowości Lipová-lázně, od której oddalona jest o 2 km. Odległość pomiędzy jaskiniami wynosi zaledwie 17 km, dlatego warto odwiedzić obie, szczególnie że zwiedzanie formacji nie zajmuje dużo czasu.

Zwiedzanie Jaskini na Špičáku i na Pomezí: bilety, godziny otwarcia i trasy

Jaskinie na Špičáku i na Pomezí są otoczone bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną. Przy obu znajdują się darmowe parkingi dla zwiedzających i budynki, w których są kasy biletowe, toalety i sklepy z pamiątkami. W jaskiniach temperatura wynosi przez cały rok około 8 st. Celsjusza, co przy bardzo dużej wilgotności może potęgować chłód. Zaleca się więc ciepłe ubranie. Co ciekawe, trasa w jaskini na Špičáku dostosowana jest także dla osób na wózkach.

Trasa turystyczna w jaskini na Špičáku ma długość 230 metrów, a jej przejście zajmuje średnio 35 minut. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem o pełnych godzinach. W kasie biletowej można pobrać słuchawki z audioprzewodnikiem po polsku.

Wejście do jaskini znajduje się w starym bukowym lesie na skalistych zboczach. Zaraz po wejściu zwiedzający mijają niedostępny korytarz z przepaścią i jeziorkiem na dnie. Nieco dalej można zajrzeć do małej przepaści Kostnica i zobaczyć wapienny blok pokryty warstwą sintru, który przypomina mały sarkofag. Podczas zwiedzania można podziwiać liczne malunki naskalne. Najciekawszy z nich znajduje się na skrzyżowaniu korytarzy zwanym Kalwaria. To właśnie tam można zobaczyć odrestaurowane malowidło adoracji krucyfiksu.

Trasa zwiedzania wiedzie przez liczne sercowate korytarze oświetlone światłem elektrycznym oraz pomieszczenia, spośród których największą jest sala Rippera nazwana na cześć autora pierwszej mapy jaskini. Dalej turyści udają się do sali Nadziei i stamtąd kierują się do wyjścia przez sztucznie wydrążoną sztolnię.

Bilet normalny kosztuje 180 koron, ulgowy 140 koron, a dzieci płacą 100 koron za wejście. Jaskinię na Špičáku można zwiedzać od kwietnia do października w godzinach 9:00-15:30.

Nieco inaczej wygląda trasa w jaskini na Pomezí. Ma długość 390 metrów, a jej przejście zajmuje 45 minut. Turyści poruszają się wąskimi korytarzami, które co jakiś czas prowadzą do większych szczelinowych sal m.in. Ledowy Dóm, Biały Dóm, Dóm pod Smutną Wierzbą, Rzymskie Łaźnie, Klenotnicę i Królewski Komin.

Podczas wycieczki, zamiast malunków naskalnych można podziwiać niezwykłe i bogate formy naciekowe przybierające fantazyjne kształty. Już w pierwszej sali zaraz po wejściu sztucznie przebitą sztolnią znajduje się sala Lodowa. Swoją nazwę wzięła od kilkumetrowego nacieku na ścianie przypominającego zamarznięty wodospad. W pomieszczeniu tym można podziwiać także największy stalagnat zwany Latarnią.

Obecnie zwiedzanie jaskini na Pomezí jest niemożliwe ze względu na remont instalacji elektrycznej, który może potrwać do końca roku.



