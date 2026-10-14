W skrócie Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły pierwsze miejsce w Indeksie Paszportów 2026, oferując swoim obywatelom możliwość wjazdu do 182 krajów bez wcześniejszej wizy.

Polska uplasowała się na piątym miejscu w rankingu, umożliwiając posiadaczom polskiego dokumentu podróż do 172 państw bez konieczności starania się o wizę.

Na końcu zestawienia znalazły się kraje takie jak Somalia, Jemen, Pakistan, Irak, Syria oraz Afganistan, których paszporty zapewniają najmniejszą swobodę podróżowania.

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Paszport może znacznie ułatwić podróżowanie po świecie. I to nie chodzi o pierwszy lepszy w kieszeni czy walizce. Niektóre dokumenty pozwalają przekraczać granice setek państw bez wcześniejszego załatwiania wizy, inne niestety dają znacznie mniej możliwości. W najnowszym Indeksie Paszportów 2026 pierwsze miejsce zajęły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska również znalazła się w ścisłej czołówce.

Paszport ZEA otwiera drzwi do 182 krajów

Jak przekazał portal Gulf News, paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich znalazł się na szczycie tegorocznego zestawienia. Jego posiadacze mogą wjechać do 182 krajów bez wcześniejszego ubiegania się o wizę. To oznacza większą swobodę planowania zagranicznych wyjazdów i mniej formalności przed podróżą.

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Indeks Paszportów jest narzędziem opracowanym przez firmę doradczą Arton. Obejmuje dokumenty podróży ze 193 państw członkowskich ONZ oraz sześciu terytoriów, co daje łącznie 199 rodzajów paszportów. O kolejności decyduje tzw. wskaźnik mobilności, czyli liczba państw, do których można wjechać bez wizy lub uzyskać ją dopiero po przylocie, na lotnisku.

Które kraje wyprzedziły Polskę?

Drugie miejsce zajęły ex aequo Singapur i Malezja. Posiadacze paszportów tych państw mają ułatwiony wjazd do 175 krajów. Trzecia jest Hiszpania, z wynikiem 174 państw.

Na czwartej pozycji znalazła się grupa 16 państw europejskich oraz Japonia. Ich obywatele mogą odwiedzić 173 kraje bez wcześniejszego ubiegania się o zgodę wjazdową. Polska zajęła piąte miejsce wspólnie z sześcioma innymi krajami europejskimi i Koreą Południową. Polscy posiadacze paszportów mogą skorzystać z takich możliwości w 172 państwach.

Ale sami pewnie zauważyliście, że różnice między czołówką są niewielkie, powiedziałby wręcz symboliczne. Zaledwie dziesięć państw dzieli wynik Polski od lidera, a do drugiego miejsca brakuje trzech.

Te paszporty dają najmniej możliwości

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Somalia, Jemen, Pakistan, Irak, Syria i Afganistan. Ich paszporty zapewniają znacznie mniejszą swobodę podróżowania niż dokumenty państw zajmujących czołowe miejsca.

Warto pamiętać, że możliwość wjazdu bez wcześniejszej wizy nie oznacza całkowitego braku formalności. Nawet jeśli podróżny nie musi wcześniej uzyskiwać takiego dokumentu, mogą obowiązywać go inne warunki wjazdu.



