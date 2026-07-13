Jedno z najstarszych kin Hiszpanii zyskało nowe, "filmowe" życie

Przez lata był zamknięty i powoli ulegał niszczeniu. Teraz jedno z najstarszych kin w Hiszpanii znów przyjmuje gości, ale już nie na seanse filmowe. Historyczny Palacio Bellas Artes w San Sebastián przeszedł gruntowną renowację i został przekształcony w hotel, którego wnętrza nawiązują do historii kina i teatru.

Kino z 1914 roku wróciło po 40 latach

Palacio Bellas Artes powstało w 1914 roku, w okresie największego rozkwitu miasta. Budynek zaprojektował architekt Ramón Cortázar, współtwórca charakterystycznego stylu architektury baskijskiej. Przez lata działało tu jedno z najwcześniejszych kin w Hiszpanii, zaś sam obiekt stał się jednym z symboli San Sebastián.

Podczas renowacji, prowadzonej przez architekta Ignacio Quemadę, odtworzono charakterystyczną kopułę, odnowiono elewację i zachowano wiele dekoracyjnych detali. Dzięki temu budynek mógł zostać ponownie otwarty po raz pierwszy od około czterech dekad.

Hotel inspirowany historią filmu

Projektanci wnętrz postanowili zachować układ dawnego kina. Goście wchodzą do hotelowego lobby przez dawną scenę i przechodzą pod historycznym łukiem prosceniowym, czyli ozdobnym obramowaniem oddzielającym scenę od widowni. Kolejne przestrzenie zaprojektowano tak, aby nawiązywały do światła, ruchu i gry cieni - elementów kojarzonych z kinem.

Hotel oferuje 81 pokoi i apartamentów, których nazwy odwołują się do dawnych części sali widowiskowej. Każdy pokój pełni jednocześnie rolę niewielkiej galerii. Baskijski artysta Lander Andonegi przygotował 81 oryginalnych prac (czyli po jednej dla każdego wnętrza) inspirowanych historią teatru i kina.

Nie tylko nocleg, ale i kulinarna podróż

W dawnej loży teatralnej powstała restauracja Lotu, prowadzona przez cenionego szefa kuchni Andoniego Luisa Aduriza. Jej nazwa w języku baskijskim oznacza "łączyć" lub "wiązać". Nawiązuje do miejsc, w których przed laty spotykali się aktorzy, pisarze i filmowcy. Menu łączy klasyczne europejskie potrawy z nowoczesnym spojrzeniem na kuchnię.



