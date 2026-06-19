Tajemnicze jezioro Spotted Lake

Spotted Lake, znane także jako Khiluk, to jedno z najbardziej niezwykłych jezior świata. Słony, bezodpływowy akwen położony jest na północny zachód od miasteczka Osoyoos w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Latem jego powierzchnia pokrywa się setkami kolorowych plam, kiedy większość wody odparowuje. Kolor plam zależy od składu mineralnego i sezonowej ilości opadów.

Jezioro Khiluk swój niepowtarzalny wygląd zawdzięcza wysokiemu stężeniu minerałów - głównie wapnia, siarczanu magnezu i sodu, a także mniejszej ilości srebra oraz tytanu. Liczba białych, żółtych, zielonych i niebieskich plam zazwyczaj utrzymuje się w granicach 300-400, jednak nie jest to stała ilość.

Kolory plam na powierzchni jeziora mają różne znaczenie. 123RF/PICSEL

Co symbolizuje dany kolor plamy?

Niebieskie i zielone plamy wskazują na obecność magnezu i siarczanu miedzi. Żółte świadczą o wysokim stężeniu siarki i sodu, a białe ścieżki pomiędzy tymi kałużami są skutkiem krystalizacji siarczanu magnezu.

Duchowa historia jeziora Khiluk

Rdzenni mieszkańcy ludu Syilx Okanagan uważają, że jezioro ma znaczenie lecznicze oraz duchowe. Indianie wierzyli, że każda z kałuż na powierzchni charakteryzuje się unikalną właściwością zdrowotną. Kąpiel w jeziorze miała leczyć różne dolegliwości. Przez pokolenia Spotted Lake służyło do przygotowywania wywarów leczniczych i za miejsce rytuałów uzdrawiających. Dookoła ustawiono kamienne słupy, podobne do takich, którymi oznaczano miejsca pochówku.

Podczas I wojny światowej minerały występujące w jeziorze wykorzystywano do budowy materiałów wybuchowych.

Dzisiaj przy drodze stoi znak informujący podróżnych, że jezioro ma znaczenie kulturowe i ekologiczne, a także jest akwenem medycyny tradycyjnej dla ludu Syilx Okanagan.

Dostęp do Spotted Lake jest bardzo ograniczony. Ekstemporalny, CC0 Wikimedia Commons

Nie jest ono dostępne dla zwykłych turystów - zbliżyć się do niego można jedynie po uzyskaniu zgody w Okanagan Nation Alliance, czyli w przedstawicielstwie ludów (Indian i Inuitów), zamieszkujących te rejony od setek lat. Kiedy jednak otrzyma się odpowiednie zgody i przyjedzie w dobrym momencie, można się przejść po "tafli" jeziora, gdy woda wyparuje i pozostaną jedynie kałuże.





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