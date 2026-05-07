Kair od lat zmaga się z ogromnymi korkami i przepełnionymi ulicami. Nic dziwnego, że rozbudowa tamtejszego metra należy dziś do najważniejszych inwestycji transportowych w Egipcie. Szczególnie duże emocje budzi budowa czwartej linii, która ma połączyć centrum wielkiej aglomeracji z piramidami w Gizie oraz Wielkim Muzeum Egipskim. Pierwszy odcinek trasy ma zostać uruchomiony w 2028 roku.

Metro w Kairze działa od końca lat 80. i było pierwszym systemem metra na całym kontynencie afrykańskim. Dziś przewozi nawet 5 milionów pasażerów dziennie i jest podstawą transportu publicznego w ponad dwudziestomilionowej metropolii. Nowa linia ma jeszcze bardziej odciążyć zakorkowane ulice oraz ułatwić dojazd do najważniejszych atrakcji turystycznych Egiptu.

Czwarta linia metra w Kairze. Długość i stacje

Pierwszy etap linii numer 4 będzie miał 19 kilometrów długości i obejmie 17 stacji. Szesnaście z nich powstaje pod ziemią, a jedna na powierzchni. Trasa rozpocznie się w pobliżu obwodnicy na granicy miasta Madinat as-Sadis min Uktubar, następnie poprowadzi w stronę Wielkiego Muzeum Egipskiego, placu Remaya i ulicy Haram, czyli jednej z najbardziej znanych arterii prowadzących do piramid.

Nowa linia połączy się także z istniejącymi trasami metra. Na stacji Giza pasażerowie będą mogli przesiąść się do linii numer 2, a na stacji El-Malek El-Saleh do linii numer 1. Końcowym punktem pierwszego etapu będzie historyczna dzielnica Fustat, uznawana za najstarszą część Kairu. Według egipskich władz cała linia ma obsługiwać około 2 milionów pasażerów dziennie.

Sześć gigantycznych maszyn TBM pod ziemią

Jednym z najbardziej imponujących elementów inwestycji jest wykorzystanie aż sześciu maszyn TBM, czyli ogromnych urządzeń służących do drążenia tuneli metra. To pierwszy taki przypadek podczas budowy metra w Egipcie. Cztery maszyny pracują obecnie na odcinku prowadzącym w stronę piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego. Jedna dotarła już w okolice muzeum, druga zakończyła drążenie przy planowanej stacji Pyramids, a kolejne kontynuują budowę tuneli pod gęsto zabudowanymi dzielnicami Gizy (stacje Madkour i El Talbiya).

Ostatni ukończony fragment tunelu ma 6,35 kilometra długości. Równolegle trwają przygotowania do budowy kolejnego odcinka prowadzącego do Fustat. Oprócz samych tuneli powstają też systemy elektryczne, tory, urządzenia sterujące ruchem oraz nowe pociągi. Dla linii numer 4 przygotowywanych jest 23 nowoczesnych składów metra.

Źródło: dailynewsegypt.com

