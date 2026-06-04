Jedna z najbardziej rozpoznawalnych świątyń Europy wprowadza istotną zmianę dla odwiedzających. Od 1 lipca wejście do słynnej katedry w niemieckiej Kolonii będzie płatne. Zarządcy zabytku tłumaczą, że to odpowiedź na rosnące koszty utrzymania i konserwacji budowli, którą każdego roku odwiedzają miliony osób.

Katedra w Kolonii wprowadza bilety dla turystów

Nowe zasady obejmą osoby zwiedzające wnętrze katedry. Za standardowy bilet trzeba będzie zapłacić 12 euro, natomiast bilet ulgowy będzie kosztował 6 euro. Ze zniżek skorzystają m.in. uczniowie, studenci, osoby odbywające staże oraz posiadacze kart socjalnych wydawanych w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

Nie wszyscy będą jednak musieli sięgać do portfela. Bezpłatny wstęp zachowają dzieci do 13. roku życia oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W wybranych terminach w ciągu roku zwiedzanie będzie dostępne dla wszystkich bez opłat. Dotyczy to okresu święta Trzech Króli, corocznej pielgrzymki związanej z relikwiami Trzech Króli, a także 1 maja i 3 października.

Rektor katedry Clemens van de Ven podkreśla, że celem zmian nie jest osiąganie zysku. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie i ochronę zabytku, którego eksploatacja oraz konserwacja wymagają coraz większych nakładów finansowych.

Katedra Kolońska należy do najważniejszych zabytków Niemiec Velvet/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Modlitwa pozostanie bezpłatna

Wprowadzenie biletów nie oznacza, że katedra stanie się całkowicie zamknięta dla osób odwiedzających ją z powodów religijnych. Uczestnicy nabożeństw nadal będą mogli wchodzić bez opłat. Zachowane zostanie również bezpłatne wejście dla tych, którzy chcą się pomodlić lub zapalić świecę.

Dla takich osób przygotowano osobne wejście od strony północnej. Zarządzający obiektem zapowiedzieli, że nie zamierzają sprawdzać, z jakiego powodu ktoś przekracza próg świątyni. System ma opierać się na zaufaniu do odwiedzających.

Gotycki symbol Niemiec i atrakcja UNESCO

Katedra Kolońska należy do najważniejszych zabytków Niemiec. Wznosi się w centrum Kolonii, tuż obok głównego dworca kolejowego i nad brzegiem Renu. Jej charakterystyczne, strzeliste wieże od lat dominują w panoramie miasta i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów architektury gotyckiej na świecie.

Budowę świątyni rozpoczęto w XIII wieku, jednak ukończono ją dopiero w XIX stuleciu. Dziś obiekt znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i przyciąga około 6 milionów odwiedzających rocznie. Już wcześniej płatne było wejście na wieżę oraz do skarbca katedralnego. Od lipca do tej listy dołączy także zwiedzanie głównego wnętrza świątyni.

Źródła: Interia Biznes, Wikipedia

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