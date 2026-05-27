Koniec z drogim bagażem w samolocie. InPost rusza z nową usługą

Krzysztof Sulikowski

InPost wprowadza innowacyjną usługę logistyczną oraz dedykowany produkt dla podróżnych. InPost Parcel Suitcase to wykonana z polikarbonu walizka o pojemności 56 l, która została zaprojektowana specjalnie pod wymiar skrytki C w Paczkomatach. Dzięki nowej ofercie turyści mogą wysłać swój bagaż przodem i uniknąć kolejek oraz opłat na lotniskach. Usługa pozwala na łatwe nadawanie paczek do Polski za pomocą aplikacji lub strony internetowej z 7 państw Europy, a dostawa zajmuje 3-5 dni roboczych. Ile kosztuje walizka InPost i gdzie można z niej skorzystać?

Rafał Brzoska/InPost123RF/PICSEL

W skrócie

  • InPost uruchomił nową usługę logistyczną i zaprojektował walizkę Parcel Suitcase wykonaną z polikarbonu, dostosowaną do skrytki C w Paczkomatach, umożliwiając łatwiejszą wysyłkę bagażu.
  • Walizka InPost Parcel Suitcase ma pojemność 56 l, kosztuje 320 zł i można ją kupić w oficjalnym sklepie internetowym Out of the Box.
  • Nowa usługa pozwala nadawać paczki i bagaż z Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii i Włoch do Polski, z czasem dostawy od 3 do 5 dni roboczych.
InPost z walizką do Paczkomatów. Dopasowana do największej skrytki

InPost wprowadza innowację, która może odmienić to, w jaki sposób Europejczycy planują swoje wyjazdy. Firma uruchomiła właśnie nową usługę logistyczną, która pozwala na bezproblemowe przesyłanie paczek oraz bagaży z 7 europejskich krajów bezpośrednio do Polski. Towarzyszy jej wyjątkowy produkt - dedykowana walizka InPost Parcel Suitcase, która została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie pasować do największych skrytek w Paczkomatach. Nowe rozwiązanie ma stać się alternatywą dla uciążliwego transportu bagaży rejestrowanych liniami lotniczymi.

O nowym projekcie poinformował w mediach społecznościowych prezes InPostu. "Właśnie redefiniujemy europejskie podróże! Prezentujemy InPost Parcel Suitcase. To nowy, stworzony specjalnie dla Was zupełnie nowy standard walizki idealnie wypełniającej gabaryt C w naszym Paczkomacie!" - ogłosił 27 maja na swoim facebookowym profilu Rafał Brzoska.

Dodał on, że od teraz turyści mogą poruszać się znacznie swobodniej, zapominając o uciążliwym tachaniu ciężkich toreb i wysokich opłatach za bagaż. "Od teraz podróżując samolotem, zabieracie ze sobą tylko wspomnienia. Walizki wysyłacie przed podróżą lub po niej przez Paczkomat®, a nadajecie wszystko z aplikacji InPost Mobile" - wyjaśnił.

InPost Parcel Suitcase. Jakie są wymiary, cena i szczegóły techniczne?

Gdzie jest dostępna walizka InPost i ile kosztuje? Produkt zadebiutował w oficjalnym sklepie internetowym Out of the Box, a jego cena wynosi 320 zł. Charakteryzuje się czarnym, matowym wykończeniem z minimalistycznym napisem promocyjnym. Waży on 2,5 kg, ma 56 l pojemności, a jego wymiary wynoszą 35 x 37 x 59 cm. Przedmiot posiada dwuletnią gwarancję producenta.

"Kolejny wyjazd na horyzoncie? Nadaj tempo swoim podróżom z walizką InPost Parcel Suitcase. Wyślij rzeczy przodem i nie dźwigaj. Ta walizka świetnie dogaduje się ze skrytką C (41 x 38 x 64 cm) - nadasz ją i odbierzesz przez Paczkomat" - informuje w swoim oficjalnym komunikacie InPost. Firma wyjaśnia również unikalny mechanizm ułatwiający transport. "Cztery zwrotne, wypinane kółka w zestawie ze specjalnym pokrowcem gwarantują wygodę, płynne prowadzenie i stabilność. Przed wysyłką chowasz je do worka, pakujesz do walizki, a całość - do skrytki. Przy odbiorze montaż jest równie prosty" - czytamy w opisie.

Wnętrze skrywa regulowane pasy zabezpieczające odzież przed przesuwaniem, a cała konstrukcja jest chroniona zamkiem szyfrowym. Choć gabaryty walizki sprawiają, że nie zmieści się ona w lukach na bagaż podręczny większości linii lotniczych, to wysłanie jej Paczkomatem pozwala uniknąć restrykcji dotyczących przewożenia płynów czy ostrych narzędzi, a ewentualne minięcie się terminów powrotu z dostarczeniem można rozwiązać niewielką opłatą za przedłużenie przetrzymania w skrytce.

Nowa usługa nadawania przesyłek zza granicy do Polski

Równolegle z premierą walizki InPost rozwinął swój system logistyczny, umożliwiając nadawanie przesyłek zza granicy do Polski - dotychczas było to możliwe tylko w odwrotnym kierunku. "Wracasz z wakacji? A może mieszkasz za granicą i chcesz wysłać coś do rodziny? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość - od teraz swoje paczki oraz bagaż nadasz w apce InPost z 7 krajów Europy do Polski. Wygodniej niż kiedykolwiek!" - ogłosiła firma.

Wśród państw, z których można nadać pakunek, znalazły się Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia oraz zupełna nowość w ofercie - Włochy. Rafał Brzoska zapowiedział również rychłe włączenie do tego systemu Wielkiej Brytanii.

Przesyłkę międzynarodową można opłacić i nadać na dwa sposoby: poprzez aplikację na smartfony oraz na stronie internetowej SzybkieNadania.pl. W obu przypadkach proces wymaga jedynie wskazania kraju nadania i odbioru, określenia gabarytu, wpisania danych adresowych oraz wskazania docelowego automatu paczkowego w Polsce. Dostępne są następujące rozmiary paczek:

  • Mini (4 x 23 x 40 cm) o wadze do 3 kg
  • Mała (8 x 38 x 64 cm) o wadze do 25 kg
  • Średnia (19 x 38 x 64 cm) o wadze do 25 kg
  • Duża (41 x 38 x 64 cm) o wadze do 25 kg

Wszystkie rodzaje paczek - z wyjątkiem Mini - można nadać przez aplikację InPost Mobile oraz platformę SzybkieNadania.pl. W przypadku tego najmniejszego gabarytu dostępna jest jedynie opcja użycia aplikacji mobilnej.

Czas transportu zależy od miejsca nadania. Wynosi on 3 dni robocze dla Francji i krajów Beneluksu, 4 dni robocze dla Hiszpanii i Portugalii oraz 5 dni roboczych w przypadku Włoch.

W zależności od wybranego państwa procedury różnią się koniecznością drukowania etykiety - we Włoszech oraz krajach Beneluksu wymagany jest papierowy dokument (przy czym w Belgii czy Holandii część punktów partnerskich wydrukuje go na miejscu po okazaniu telefonu), natomiast we Francji i na Półwyspie Iberyjskim system obsługuje także cyfrowe kody QR.

