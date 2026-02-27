Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała pozytywną dla lotniska decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej. Na wniosek inwestora decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W ciągu ostatniego półtora roku wykonano ze strony Kraków Airport ogromną pracę, by zakończyć ten etap przygotowań do budowy nowej drogi startowej.

Przez ten czas lotnisko trzykrotnie uzupełniało dokumentację i uzyskało niezbędne pozytywne opinie wielu urzędów. Podczas konsultacji społecznych zgłoszono też 40 pytań, na które przygotowano 159-stronicowy raport ze szczegółowymi odpowiedziami.

- Nie ukrywamy satysfakcji, że z sukcesem doprowadziliśmy do finału ten etap przygotowań do budowy nowej drogi startowej. Nie oznacza to jednak, że jutro rozpocznie się budowa, bo przed nami kolejne etapy postępowania administracyjnego.

Wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej otwiera drogę do wznowienia prowadzonego przez Małopolski Urząd Wojewódzki postępowania na wydanie tzw. ZRIL (zezwolenie na realizację inwestycji). Zanim to nastąpi, lotnisko musi zaktualizować projekt nowej drogi startowej i przekazać go wojewodzie małopolskiemu.

Historia raportu środowiskowego dla budowy nowej drogi startowej, który jest potrzebny do wydania decyzji środowiskowej, ma początek w 2017 roku. Rok później postępowanie zostało przeniesione z Krakowa do Kielc, a tamtejszy RDOŚ w 2019 roku wydał decyzję środowiskową.

Po odwołaniu sprawa toczyła się przed Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a następnie przed sądami administracyjnymi, by w 2022 roku wrócić do RDOŚ Kielce i rozpocząć procedurę od nowa. W grudniu ubiegłego roku postępowanie, tuż przed wydaniem decyzji, powróciło do krakowskiego RDOŚ.

Po co nowa droga startowa w Krakowie?

Planowana budowa nowej drogi startowej w Kraków Airport ma umożliwić dalszy rozwój lotniska. Inwestycja zwiększy jego możliwości operacyjne, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz pozwoli na obsługę większej liczby pasażerów i większych samolotów. Jednocześnie pozwoli uniknąć scenariusza czasowego wyłączenia lotniska z ruchu na czas kompleksowej modernizacji obecnego pasa.

Nowa droga startowa posadowiona zostanie po północnej stronie obecnie wykorzystywanego pasa. Będzie mieć długość 2 800 metrów, a jej szerokość wyniesie 45 m plus 7,5 m poboczy po jednej i drugiej stronie.

W ramach inwestycji planuje się budowę dróg szybkiego zjazdu oraz dowiązanie do istniejącej sieci dróg kołowania. Nowa droga startowa wyposażona zostanie w system obserwacji meteorologicznych AWOS, niezbędne urządzenia nawigacyjne oraz oświetlenie.

Dzięki temu zniknie problem odwołanych lub przekierowanych lotów z powodu mgły, co jesienią i zimą ma często miejsce w Balicach.

2025 rok Kraków Airport zakończył wynikiem 13 248 355 pasażerów. W porównaniu z 2024 rokiem (ponad 11 milionów pasażerów) to wzrost o 20 procent.

