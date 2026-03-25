Dużo dzieje się ostatnio w Krakowie. Ledwie co opisywałem plany budowy nowej filharmonii - inwestycji, która ma zmienić kulturalną mapę miasta, a już pojawia się kolejna wiadomość o dużym znaczeniu. Tym razem chodzi o przestrzeń znacznie bardziej codzienną, ale również symboliczną - Bulwary Wiślane.

Kraków wraca nad Wisłę

Po ośmiu latach przygotowań miasto zdobyło komplet pozwoleń i może przejść do działania. To moment, na który czekano długo, bo - jak pokazuje praktyka - projekty związane z rzeką należą do najbardziej skomplikowanych administracyjnie. W tym przypadku kluczowa okazała się współpraca z Wodami Polskimi i konserwatorem zabytków.

Bulwary Wiślane od lat pełnią funkcję miejskiego "salonu" - miejsca spacerów, spotkań i wydarzeń. To także jedna z pierwszych przestrzeni, z jaką stykają się turyści odwiedzający Kraków. Tym bardziej widoczny był rozdźwięk między ich potencjałem a stanem infrastruktury.

- Obecnie widzimy trend ogólnoeuropejski, który polega na tym, że rzeki - tak ważne części składowe naszej przestrzeni - są oddawane mieszkańcom. Kraków idzie z duchem czasu oraz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Krakowian i również zwraca się ku rzece. To nie jest jednak zwykły remont, to zmiana myślenia o Wiśle. Poprzez rewitalizację sprawimy, że będzie ona bardziej przystępna, będzie zapraszała mieszkańców, stanie się miejscem spotkań - podkreśla prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Albin Marciniak East News

Jak zmienią się bulwary?

Projekt zakłada nie tylko remont nawierzchni, ale też uporządkowanie ruchu. Jednym z najważniejszych elementów będzie rozdzielenie tras pieszych i rowerowych, co ma ograniczyć konflikty i poprawić bezpieczeństwo. Zmienione zostanie także rozmieszczenie ławek - trafią bliżej ciągów pieszych, zamiast jak dotąd przy ścieżkach rowerowych.

Pojawi się więcej zieleni oraz nowe, łagodniejsze najazdy, które ułatwią korzystanie z przestrzeni rowerzystom i osobom z ograniczoną mobilnością. To zmiany pozornie drobne, ale w praktyce decydujące o tym, czy przestrzeń naprawdę "działa".

- Obecny stan Bulwarów znacząco odbiega od potrzeb mieszkańców, dlatego cieszymy się, że po wielu latach prac koncepcyjnych i kompletowania dokumentacji możemy przejść do etapu realizacji tych zmian - mówi Ogrodniczka Miejska Katarzyna Opałka.

Harmonogram i skala inwestycji

Prace rozpoczną się od Bulwaru Rodła, przy ujściu Rudawy, a więc niespełna 1,5 km na zachód od słynnej rzeźby Smoka Wawelskiego i będą prowadzone etapami aż do stopnia Dąbie. Całość podzielono na cztery części, a jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg.

- W tym momencie na realizację tego zadania mamy zarezerwowane 20,5 mln zł. Pierwszy etap rewitalizacji od Bulwaru Rodła do Mostu Dębickiego powinien zakończyć się pod koniec 2027 roku - wyjaśnia dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.

Rewitalizacja wpisuje się w szerszy proces "otwierania" Krakowa na Wisłę. Rzeka coraz wyraźniej przestaje być granicą, a zaczyna pełnić funkcję centrum życia miejskiego - zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających.

Źródło: UM Kraków

