Spis treści: Były steward znalazł sposób na darmowe bilety lotnicze Latał za darmo przez 4 lata, udając stewarda Historia jak z filmu. Dlaczego nikt się nie zorientował?

Były steward znalazł sposób na darmowe bilety lotnicze

To historia niemal jak ze Złap mnie, jeśli potrafisz z Leonardo DiCaprio. 33-letni Dallas Pokornik z Toronto w Kanadzie wcześniej pracował jako steward dla kanadyjskiej linii lotniczej. A po odejściu z pracy nadal wcielał się w postać stewarda, a nawet pilota komercyjnego, aby oszukiwać amerykańskich przewoźników i uzyskać kilkaset darmowych biletów lotniczych.

Pokornik pracował jako steward w latach 2017-2019. Najwyraźniej nadal chciało mu się podróżować, bo zaczął korzystać z podrobionego identyfikatora pracownika (nadal tej samej kanadyjskiej linii), aby uzyskiwać bilety zarezerwowane dla stewardów/stewardess i pilotów w liniach amerykańskich. Takie miejsca oferowane są za darmo lub z dużym rabatem zarówno dla własnych pracowników, jak i zatrudnionych w innych liniach. Dzięki tym wzajemnym przysługom cała branża lotnicza może lepiej funkcjonować. Niektórzy jednak pragnęli to wykorzystać, nie posiadając niezbędnych uprawnień.

Miłośnik latania korzystał, ile się dało. Jak poinformowali amerykańscy prokuratorzy, Kanadyjczyk wnioskował nawet o tzw. jump seat, dodatkowe miejsce w kokpicie przeznaczone dla pilotów po służbie. Z dokumentów sądowych nie wynika, czy faktycznie zajął on kiedykolwiek miejsce w kokpicie, a prokuratura odmówiła udzielenia takiej informacji.

Latał za darmo przez 4 lata, udając stewarda

Akt oskarżenia nie ujawnia nazw linii lotniczych, które padły ofiarą oszusta, ale podaje miejsca ich siedzib - Chicago, Honolulu i Fort Worth w stanie Teksas. Może więc chodzić o United Airlines, Hawaiian Airlines i American Airlines.

Air Canada, która ma duży węzeł komunikacyjny w Toronto (ale główną siedzibę w Montrealu), przekazała, że nie posiada zapisu świadczącego o tym, by Pokornik tam wcześniej pracował. Z kolei Porter Airlines z siedzibą w tym największym mieście w Kanadzie oświadczyło, że "nie jest w stanie zweryfikować informacji związanych z tą historią".

Oszust lotniczy uprawiał swój proceder przez 4 lata. W końcu został zidentyfikowany. Ww październiku 2025 roku Dallas Pokornik został oskarżony o oszustwo przez sąd federalny na Hawajach, po czym aresztowano go w Panamie. Po jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, we wtorek (20 stycznia 2026) nie przyznał się do winy.

Rozwiń

Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych na Hawajach przekazało, że oskarżonemu grozi do 20 lat więzienia i grzywna w wysokości do 250 tys. dolarów. Może podlegać zwolnieniu warunkowemu.

Historia jak z filmu. Dlaczego nikt się nie zorientował?

Eksperci lotnictwa zastanawiają się, jak to możliwe, że przez tak długi czas linie lotnicze nie zorientowały się, że dane uwierzytelniające rzekomego stewarda są fałszywe. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak mocno wyczulona na punkcie bezpieczeństwa jest branża lotnicza.

Emerytowany pilot z Florydy, John Cox, jest zaskoczony tymi zarzutami. Zauważa on, że linie lotnicze dysponują możliwością przeprowadzania kontroli krzyżowych, aby zweryfikować pracownika innej linii, pragnącego polecieć na miejscach zarezerwowanych dla pilotów czy stewardów/stewardess. Mają one dostęp do baz danych aktualnych pracowników.

Czy amerykańskie linie lotnicze nie korzystały z tych systemów weryfikacji? A może nie działały one tak, jak powinny? "Jedyną rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jest to, że nie pokazywały one go jako już niezatrudnionego przez linię lotniczą. W efekcie, gdy sprawdzano go przy bramce, pokazywał się jako faktyczny pracownik" - uważa John Cox. Możliwe więc, że status zatrudnienia Pokornika w systemie nie uległ aktualizacji, więc ten używał go sobie na potęgę.

Historia przypomina trochę tę z filmu Złap mnie, jeśli potrafisz z 2002 roku, w którym genialny fałszerz Frank Abagnale Jr (w tej roli Leonardo DiCaprio) podszywał się m.in. pod pilota.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe © 2026 Associated Press