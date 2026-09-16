W skrócie Latarnia morska w Nowym Porcie zostanie zamknięta dla turystów z końcem września 2026 roku z powodu wieku właściciela, Stefana Jacka Michalaka.

Stefan Jacek Michalak uratował zabytek przed zniszczeniem po przejęciu go od Skarbu Państwa, przywracając mu świetność własnym nakładem finansowym od 2004 roku.

Obiekt ma znaczenie historyczne, gdyż 1 września 1939 roku z jego okna nadano sygnał do ataku na Westerplatte, co skutkowało uszkodzeniem wieży, którego ślady widać do dziś.

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Latarnia w Nowym Porcie kończy turystyczną działalność

Wyjątkowy obiekt, latarnia morska w Nowym Porcie zniknie z turystycznej mapy Gdańska. Zabytkowa wieża będzie dostępna dla zwiedzających tylko do 30 września. To obiekt prywatny, a jej właściciel, Stefan Jacek Michalak, zdecydował o zakończeniu działalności obiektu. Powodem jest przede wszystkim jego wiek.

Latarnia przetrwała dzięki pasji właściciela

Za obecny stan zabytku i jego przetrwanie odpowiada w dużej mierze Stefan Jacek Michalak. Urodził się w Warszawie w 1943 roku, ale wychowywał już w Gdańsku. Jest synem doktora Stefana Michalaka, lekarza portowego i okrętowego oraz twórcy Akademii Medycznej w Gdańsku. Ojciec pracował m.in. na statkach "Piłsudski", "Batory" i "Dar Pomorza". Sam Stefan Jacek Michalak przez lata mieszkał w Kanadzie, ale zachował związek z Gdańskiem i szczególne zainteresowanie latarniami morskimi.

Wnętrze latarni morskiej Gdańsk Nowy Port Borys Kozielski/CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Kiedy na początku XXI wieku przejął latarnię w Nowym Porcie, obiekt był w złym stanie i od lat pozostawał nieczynny. Michalak wyłożył własne pieniądze na jego odnowienie, a następnie przywrócił wieżę do życia jako miejsce dostępne dla turystów. Od 2004 roku można było wejść do środka i zobaczyć zabytkową konstrukcję oraz panoramę portu.

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Przez kolejne lata właściciel sam dbał o stan budynku, wykonując bieżące remonty i prace konserwatorskie. To właśnie jego zaangażowanie sprawiło, że latarnia, która wcześniej niszczała, zachowała się i przez ponad 20 lat mogła służyć kolejnym odwiedzającym. W 2008 roku z jego inicjatywy odtworzono także XIX-wieczną Kulę Czasu (nowa konstrukcja sferyczna ma 20 cm większą średnicę i jest 5 kg lżejsza od pierwotnej).

Kula Czasu na zabytkowej latarni morskiej w Nowym Porcie w Gdańsku WOJCIECH STROZYK/REPORTER East News

Co ważne, pozytywnie ocenia to również Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Rzecznik urzędu wskazał, że Michalak bardzo dobrze wywiązywał się z opieki nad zabytkiem i to dzięki niemu latarnia została uratowana po przejęciu od Skarbu Państwa.

Ta latarnia miała być spełnieniem marzeń, a stała się projektem mojego życia.

To tutaj rozpoczął się ostrzał Westerplatte

Latarnia jest związana z początkiem II wojny światowej. 1 września 1939 roku z jej okna oddano strzał jako sygnał dla niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein do rozpoczęcia ostrzału Westerplatte. Chwilę później polskie działo odpowiedziało ogniem i trafiło w wieżę. Ślady trafienia widać do dziś.

Widok z zabytkowej latarni w Nowym Porcie na Westerplatte Koefbac/CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Co dalej z zabytkową latarnią?

Decyzja o zamknięciu nie oznacza sprzedaży obiektu. Właściciel nie planuje na razie przekazania go innej osobie. Nie wiadomo więc, czy i kiedy turyści będą mogli ponownie wejść na wieżę.

Źródła: trojmiasto.pl, gospodarkamorska.pl, Wikipedia



