Spis treści: PLL LOT uruchamiają bezpośrednie loty z Polski do Bangkoku Ile trwa lot Warszawa-Bangkok i kiedy zacznie kursować?

PLL LOT uruchamiają bezpośrednie loty z Polski do Bangkoku

Podróże dalekodystansowe cieszą się coraz większą popularnością, a jednym z ulubionych kierunków Polaków jest Azja. Po przeanalizowaniu potrzeb konsumentów Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały się uruchomić nowe połączenie bezpośrednie Warszawa-Bangkok. Przewoźnik traktuje je jako ważny filar strategii rozwoju.

"Uruchomienie trasy Warszawa-Bangkok to kolejny ważny krok w poszerzaniu naszej globalnej siatki połączeń. Tajlandia od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wśród polskich podróżnych, łącząc ogromny potencjał turystyczny z rosnącym znaczeniem biznesowym regionu Azji Południowo-Wschodniej" - skomentował Robert Ludera, Prokurent, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Wierzymy, że w przyszłości połączenie to przyniesie korzyści nie tylko dla turystyki, lecz także stworzy nowe możliwości w zakresie handlu, inwestycji i edukacji między oboma krajami. Co najważniejsze, Tajowie są gotowi powitać wszystkich odwiedzających z serdeczną gościnnością" - dodała Cholada Siddhivarn, Dyrektor Biura Urzędu Turystyki Tajlandii w Pradze.

Ile trwa lot Warszawa-Bangkok i kiedy zacznie kursować?

Nowe połączenie bezpośrednie będzie realizowane na okrągło przez cały rok, a lot inauguracyjny odbędzie się 26 października 2026 r. Samoloty będą kursować aż 5 dni w tygodniu. Do stolicy Tajlandii polecimy z Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele lotem LO65 o godz. 14:25. Natomiast do stolicy Polski (WAW) z Bangkoku (BKK) odlecimy lotem LO66 o godz. 8:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele.

Ile się leci z Warszawy do Bangkoku? Bezpośredni lot polską linią w zimie potrwa 10 godzin i 20 minut. Droga powrotna zajmie dłużej, bo 11 godzin i 55 minut.

Rozwiń

"Bangkok to dynamiczna metropolia, będąca bramą do całego regionu, oferująca bogactwo kultury, kuchni i niezapomnianych chwil. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Warszawy zapewniamy pasażerom wygodną, komfortową i konkurencyjną ofertę podróży, odpowiadającą na realne potrzeby rynku" - dodaje Robert Ludera.

PLL LOT zaznaczają również, że połączenie jest przyjazne dla rodzin z dziećmi. Maluchy do dwóch lat otrzymują specjalny zestaw z miękkim śliniaczkiem, skarpetkami i klipsem do smoczka w wielorazowym worku z dziecięcym motywem. Starsze dzieci (2-12 lat) także otrzymają worek - z motywem lotniczym, a w środku kolorowanki, kredki i maskotka LOTka.

Mimo że połączenie zostanie uruchomione dopiero pod koniec października 2026 r., to bilety można zarezerwować już teraz. Są one dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, wliczając w to LOT Contact Center, biura LOT Travel i oczywiście strona internetowa lot.com.

Jacy jeszcze przewoźnicy oferują loty z Warszawy do Bangkoku i ile one trwają? Realizują je m.in. Qatar Airways (15 godz. 15 min.), Air Arabia (16 godz. 45 min.), Air France (18 godz. 40 min.) czy Emirates (16 godz. 25 min.). Wszystkie one są z minimum jedną przesiadką.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News