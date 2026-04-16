Pierwszy kwartał 2026 roku zapisze się w historii Lotniska Chopina jako wyjątkowo udany. Mimo zawirowań w światowym lotnictwie spowodowanych napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, warszawski port zanotował świetne wyniki.

Jak informuje Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych, tylko w marcu przewoźnicy musieli odwołać 360 rotacji, a mimo to liczba odprawionych podróżnych utrzymała tendencję wzrostową.

Historyczne wyniki lotniska Chopina i ulubione kierunki

Lotnisko Chopina po raz pierwszy w swojej historii odprawiło ponad 5 milionów pasażerów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. Cały pierwszy kwartał zamknął się wynikiem 5,2 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 8 proc. względem pierwszego kwartału 2025 roku. Większość (3,5 mln) przemieszczała się w obrębie strefy Schengen.

Tylko w marcu stołeczny port odprawił 1 769 606 podróżnych (wzrost o 3,4 proc.), a najbardziej pracowitym dniem był piątek, 27 marca (64 622 pasażerów).

Zauważalna jest zmiana w wyborze przewoźników. Zyskiwały tanie linie lotnicze, które obsłużyły 30 proc. ruchu (wzrost o 3 procent), natomiast nieznacznie straciły linie tradycyjne (60 procent udziału) oraz czartery (10 procent).

Wśród tras rozkładowych królowały Londyn i Paryż, a kolejne miejsca zajęły Amsterdam, Bruksela i Stambuł. W ruchu czarterowym podium zdominował Egipt (Marsa Alam, Hurghada, Sharm el Sheikh).

Rozwój transportu cargo z warszawskiego Okęcia

Kryzys w rejonie Zatoki Perskiej uderzył w globalny transport towarowy, jednak Lotnisko Chopina wyszło z tej sytuacji obronną ręką, notując 10-procentowy wzrost tonażu cargo.

W marcu odprawiono 10 831 ton towarów, a cały pierwszy kwartał zamknął się wynikiem 34 476 ton. Zarząd portu zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie przewoźników z Chin, co w perspektywie może uczynić z Warszawy kluczową bramę przeładunkową dla kierunków azjatyckich.

Dobre wyniki zbiegają się w czasie z cyfrową rewolucją stołecznego lotniska. Już w kwietniu uruchomiona zostanie nowa strona internetowa lotniska Chopina. Została ona zaprojektowana w oparciu o ścieżkę podróży pasażera, gwarantując użytkownikom błyskawiczny dostęp do najważniejszych usług - takich jak fast track, salony executive lounge czy parking.

Rekord za rekordem

Z warszawskiego lotniska Chopina w 2025 roku skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13% więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024. Dynamiczny wzrost dotyczył nie tylko ruchu pasażerskiego, ale również przewozów towarowych - w całym 2025 roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tys. ton cargo, co oznacza wzrost o 17% r/r, ustanawiając nowy historyczny rekord.

