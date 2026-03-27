Sezon letni w branży lotniczej startuje w niedzielę i potrwa do końca października. Kraków Airport wchodzi w ten okres z bardzo mocną kartą przetargową - ofertą bogatszą o 13 połączeń w stosunku do 2025 roku.

- Sezon zimowy możemy uznać za bardzo udany. Od początku roku obsłużyliśmy już ponad 2,7 mln pasażerów, a luty po raz pierwszy w historii okazał się miesiącem, w którym przekroczyliśmy próg miliona podróżnych - podkreśla Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport. - Konsekwentnie rozwijamy siatkę tak. Obok nowości stawiamy na pewniaki, czyli Rzym, Barcelonę czy Stambuł, które niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Kraków Airport z nowościami na lato 2026

W nadchodzących miesiącach pasażerowie zyskają dostęp do wielu atrakcyjnych kierunków obsługiwanych przez kluczowych przewoźników.

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają rejsy do Rzymu, Barcelony, Madrytu oraz Gdańska.

Wizz Air wzbogaca swoją ofertę o loty do Budapesztu, Wenecji i na słoneczną grecką wyspę Rodos.

Ryanair uruchamia połączenie Krakowa z Budapesztem.

Jeszcze więcej lotów na popularnych trasach

Sezon Lato 2026 to nie tylko nowe flagi na mapie, ale przede wszystkim zwiększenie częstotliwości rejsów:

SAS zwiększa liczbę lotów do Kopenhagi z sześciu do nawet czternastu w tygodniu.

Wizz Air, zapewne w odpowiedzi na nowości LOT-u, zwiększa liczbę połączeń do Rzymu (12 rejsów w tygodniu) i Barcelony (11 rejsów w tygodniu)

Ryanair poleci częściej na Maltę (wzrost liczby lotów z 5 do 9 tygodniowo).

Abu Zabi z Krakowa i Bliski Wschód

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu będzie inauguracja lotów do Abu Zabi. Połączenie realizowane przez linie Etihad Airways ma wystartować 11 czerwca (3 razy w tygodniu).

To strategiczny krok w rozwoju oferty dalekodystansowej Krakowa, który wzmacnia pozycję małopolskiego portu jako kluczowego węzła komunikacyjnego w tej części Europy.

Władze lotniska liczą również na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, co otworzy drogę do dalszej ekspansji w tym regionie.

