Lotnisko w Krakowie szykuje mocne lato. Nowości i więcej lotów
39 krajów, 173 połączenia do 119 miast na całym świecie. Krakowskie lotnisko wkracza z rozmachem w sezon letni 2026. Po wyjątkowo udanej zimie i historycznych rekordach, Balice stawiają teraz na sprawdzone hity oraz sporo nowości w rozkładzie lotów, który startuje 29 marca.
Sezon letni w branży lotniczej startuje w niedzielę i potrwa do końca października. Kraków Airport wchodzi w ten okres z bardzo mocną kartą przetargową - ofertą bogatszą o 13 połączeń w stosunku do 2025 roku.
- Sezon zimowy możemy uznać za bardzo udany. Od początku roku obsłużyliśmy już ponad 2,7 mln pasażerów, a luty po raz pierwszy w historii okazał się miesiącem, w którym przekroczyliśmy próg miliona podróżnych - podkreśla Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport. - Konsekwentnie rozwijamy siatkę tak. Obok nowości stawiamy na pewniaki, czyli Rzym, Barcelonę czy Stambuł, które niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Kraków Airport z nowościami na lato 2026
W nadchodzących miesiącach pasażerowie zyskają dostęp do wielu atrakcyjnych kierunków obsługiwanych przez kluczowych przewoźników.
Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają rejsy do Rzymu, Barcelony, Madrytu oraz Gdańska.
Wizz Air wzbogaca swoją ofertę o loty do Budapesztu, Wenecji i na słoneczną grecką wyspę Rodos.
Ryanair uruchamia połączenie Krakowa z Budapesztem.
Jeszcze więcej lotów na popularnych trasach
Sezon Lato 2026 to nie tylko nowe flagi na mapie, ale przede wszystkim zwiększenie częstotliwości rejsów:
SAS zwiększa liczbę lotów do Kopenhagi z sześciu do nawet czternastu w tygodniu.
Wizz Air, zapewne w odpowiedzi na nowości LOT-u, zwiększa liczbę połączeń do Rzymu (12 rejsów w tygodniu) i Barcelony (11 rejsów w tygodniu)
Ryanair poleci częściej na Maltę (wzrost liczby lotów z 5 do 9 tygodniowo).
Abu Zabi z Krakowa i Bliski Wschód
Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu będzie inauguracja lotów do Abu Zabi. Połączenie realizowane przez linie Etihad Airways ma wystartować 11 czerwca (3 razy w tygodniu).
To strategiczny krok w rozwoju oferty dalekodystansowej Krakowa, który wzmacnia pozycję małopolskiego portu jako kluczowego węzła komunikacyjnego w tej części Europy.
Władze lotniska liczą również na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, co otworzy drogę do dalszej ekspansji w tym regionie.