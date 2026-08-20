Bon turystyczny 2026. Kolejne województwo z ofertą

Bon turystyczny okazał się prawdziwym hitem, a jego popularność pokazała, że Polacy chętnie korzystają z dodatkowych zachęt do odkrywania krajowych atrakcji. Z czasem podobne pomysły zaczęły pojawiać się także na poziomie regionalnym - kolejne województwa przygotowywały własne programy.

Teraz do tego grona dołączyło województwo lubelskie. Warto skorzystać z okazji zwiedzenia tej części Polski w ramach dofinansowania.

Lubelskie to bowiem region niezwykle różnorodny, pełen zabytków i urokliwych krajobrazów. To ciekawy pomysł zarówno na weekendowy wyjazd, jak i dłuższy urlop. Na turystów czekają tu m.in. Lublin z historycznym Starym Miastem i zamkiem, wpisane na listę UNESCO Stare Miasto w Zamościu, klimatyczny Kazimierz Dolny, uzdrowiskowy Nałęczów, czy malownicze parki narodowe - Roztoczański oraz Poleski.

Stare Miasto w Lublinie - Brama Krakowska, Plac Króla Władysława Łokietka, Ratusz Miasta Lublin, Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Mateusz Grochocki East News

Czek turystyczny woj. lubelskiego. Kto może skorzystać?

O bon zabiegał Wojciech Sosnowski, Radny Sejmiku Lubelskiego. Łącznie na program Lubelski Czek Turystyczny przeznaczono 3 mln zł. Środki te pochodzą z budżetu samorządu woj. lubelskiego oraz wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Lubelski Czek Turystyczny to dofinansowanie, które może zostać wykorzystane na wyjazd obejmujący minimum dwa noclegi w regionie - dopłata wyniesie 300 zł. Rezerwacja musi zostać dokonana w obiekcie biorącym udział w programie.

Z bonu mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Każda uprawniona osoba może otrzymać wsparcie tylko raz. Liczba czeków jest ograniczona.

Czek ma formę imienną, nie podlega wymianie na gotówkę ani przekazaniu innej osobie. Może być użyty wyłącznie jako dopłata za usługę noclegową w obiekcie zgłoszonym do programu na terenie woj. lubelskiego.

Pozostałości Twierdzy Zamość wciąż robią ogromne wrażenie i koniecznie trzeba zobaczyć je z bliska Copyright © 2013 Artur Kotowski (artur.kotowski@gmail.com) 123RF/PICSEL

Lubelski Czek Turystyczny. Kiedy startuje rejestracja?

Już 24 sierpnia rusza nabór obiektów noclegowych, z których podróżni będą mogli korzystać w ramach Lubelskiego Czeku Turystycznego. Lista obejmie hotele, motele, pensjonaty i inne zewidencjonowane przybytki, które zgłoszą się do programu.

Zapisy i możliwość rezerwacji dla turystów ruszą natomiast około tydzień później.

Generowanie czeków w systemie na specjalnej stronie Lubelskiego Czeku Turystycznego ma wystartować w pierwszych dniach września - dystrybucja będzie się odbywać w kilku turach między 2 września a końcem listopada 2026 r.

Link do formularza rejestracyjnego ma zostać w momencie startu programu udostępniony na Facebooku Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podróżni, którzy uzyskają środki z Lubelskiego Czeku Turystycznego, będą musieli je wykorzystać w wyznaczonym czasie. Niewykorzystany czek przepada. Cały program trwa do końca listopada 2026 r.



