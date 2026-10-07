Lufthansa od teraz jak Ryanair. Bilety bez bagażu podręcznego

Spis treści: Economy Basic. Nowa taryfa w liniach grupy Lufthansa Nie masz taryfy z dużym podręcznym? Na lotnisku będzie kara Kto nie musi płacić za bagaż podręczny? Nie tylko Lufthansa tnie bagaż podręczny

Economy Basic. Nowa taryfa w liniach grupy Lufthansa

Grupa Lufthansa wprowadziła taryfę Economy Basic pod koniec kwietnia 2026 roku, początkowo na wybranych trasach. Od 6 października można ją rezerwować na niemal wszystkie europejskie połączenia obsługiwane przez przewoźników należących do grupy:

Lufthansa;

Lufthansa City Airlines;

Austrian Airlines;

SWISS;

Brussels Airlines;

Air Dolomiti;

Discover Airlines.

Rozszerzone zasady dotyczą lotów rozpoczynających się 27 października 2026 roku lub później, w tym połączeń z Polski do Frankfurtu, Monachium, Wiednia, Zurychu i Brukseli. Obejmą również pasażerów, którzy przesiadają się w jednym z tych portów i kontynuują podróż do innego europejskiego miasta. Wyjątek dotyczy podróży rozpoczynających się we Włoszech, które obejmują lot z Rzymu-Fiumicino do Frankfurtu, Monachium, Zurychu, Wiednia lub Brukseli.

Economy Basic jest sprzedawana na stronach przewoźników grupy Lufthansa oraz przez bezpośrednie kanały dystrybucji oparte na standardzie NDC. Pozwala on liniom przekazywać agentom i pośrednikom szczegółowe oferty wraz z usługami dodatkowymi. Taryfa może więc nie być dostępna we wszystkich tradycyjnych kanałach rezerwacyjnych.

W taryfie Economy Basic pasażer może zabrać na pokład jedynie torebkę, torbę na laptopa albo niewielki plecak o wymiarach do 40×30×15 cm. Bagaż musi zmieścić się pod fotelem z przodu.

Za standardową walizkę kabinową o wymiarach 55×40×23 cm i wadze do 8 kg, bagaż rejestrowany do 23 kg oraz wcześniejszy wybór miejsca trzeba dopłacić. Pasażer może dokupić tylko jedną walizkę kabinową. W klasie ekonomicznej nie ma możliwości zwiększenia limitu do dwóch standardowych sztuk bagażu podręcznego. Bilet nie podlega zwrotowi ani zmianie, a miejsce w samolocie system przydzieli automatycznie podczas odprawy.

Warto też zwrócić uwagę na głębokość plecaka. Lufthansa dopuszcza 15 cm, czyli o 5 cm mniej niż Ryanair i Wizz Air. Torba używana dotąd podczas lotów tanimi liniami może więc przekroczyć nowy limit, zwłaszcza po wypełnieniu zewnętrznych kieszeni.

Economy Basic nie zawsze będzie najtańszym wyborem. Osoby podróżujące z walizką kabinową powinny sprawdzić również taryfę Economy Light, ponieważ jej cena obejmuje już mały bagaż osobisty i walizkę do 8 kg. Po doliczeniu dodatkowej opłaty za bagaż różnica między taryfami może zniknąć. Economy Light zapewnia również większą swobodę w razie zmiany planów. Rezerwację można przełożyć za 100 euro.

Opisane ograniczenia dotyczą europejskich rejsów krótkiego i średniego zasięgu. Pasażerowie podróżujący rejsem międzykontynentalnym w taryfie Economy Basic mogą zabrać przedmiot osobisty, walizkę kabinową oraz bagaż rejestrowany.

Nie masz taryfy z dużym podręcznym? Na lotnisku będzie kara

Walizkę kabinową do 8 kg można dokupić online lub przez centrum obsługi najpóźniej dwie godziny przed odlotem. Ceny zaczynają się od 15 euro i zależą m.in. od trasy oraz terminu podróży. Na lotnisku nie ma możliwości wykupienia tej usługi. Jeśli pasażer pojawi się pod bramką z bagażem przekraczającym limit taryfy Economy Basic, walizka trafi do luku bagażowego, a opłata wyniesie od 60 do 110 euro, czyli około 255-470 zł. Lufthansa naliczy ją za każdą nadmiarową sztukę, również osobie, która ma już opłacony bagaż rejestrowany.

Koszt takiego przeoczenia szybko rośnie, zwłaszcza podczas rodzinnego wyjazdu. Za cztery nieopłacone walizki kabinowe trzeba będzie zapłacić pod bramką od 240 do 440 euro w jedną stronę. Wcześniejsze dodanie ich do rezerwacji kosztowałoby od 60 euro. Przed finalizacją zakupu warto więc sprawdzić, czy bilet obejmuje wyłącznie mały plecak pod fotel, czy także bagaż do schowka nad siedzeniem.

Wykupienie walizki kabinowej nie gwarantuje jednak, że pozostanie ona na pokładzie. Podczas obłożonego rejsu w górnych schowkach może zabraknąć miejsca. Obsługa może wówczas poprosić o przekazanie bagażu do luku przed wejściem do samolotu.

Jest jeszcze jeden szczegół, o którym łatwo zapomnieć. Jeśli walizka zostanie skierowana do luku, trzeba wyjąć z niej powerbanki i zapasowe baterie litowe, ponieważ mogą być przewożone wyłącznie w kabinie. Lufthansa zabrania ponadto używania i ładowania powerbanków podczas lotu, a urządzenie należy trzymać pod fotelem, w kieszeni fotela lub bezpośrednio przy sobie, nie w górnym schowku. Dokumenty, leki, klucze oraz wartościową elektronikę również lepiej wcześniej przełożyć do małej torby osobistej.

Kto nie musi płacić za bagaż podręczny?

Za standardową walizkę kabinową w taryfie Economy Basic nie zapłacą członkowie programu Miles & More ze statusem HON Circle lub Senator oraz posiadacze statusu Star Alliance Gold. Oprócz małej torby osobistej mieszczącej się pod fotelem mogą zabrać na pokład jeden bagaż o wymiarach do 55×40×23 cm i wadze do 8 kg. Przywilej statusowy pozwala pasażerom uniknąć dopłaty, ale nie zwiększa limitu do dwóch walizek kabinowych.

Bezpłatna walizka kabinowa nie przysługuje jednak wszystkim uczestnikom programu Miles & More. Pasażerowie ze statusem Frequent Traveller, którzy wybiorą taryfę Economy Basic, mogą zabrać bez dopłaty wyłącznie małą torbę lub plecak mieszczący się pod fotelem. Większy bagaż podręczny muszą dokupić na tych samych zasadach co osoby bez statusu.

Rozszerzenie Economy Basic nie zmienia warunków biletów kupionych w taryfach Economy Light, Comfort lub Flex. Obowiązuje limit zapisany w rezerwacji, dlatego przed wylotem najlepiej sprawdzić go na potwierdzeniu albo w aplikacji przewoźnika.

Nie tylko Lufthansa tnie bagaż podręczny

Lufthansa nie jest pierwszym dużym przewoźnikiem, który oferuje najtańsze bilety bez walizki kabinowej. Air France i KLM rozpoczęły testy podobnej taryfy w lipcu 2025 roku. Początkowo była dostępna na dziesięciu trasach z Paryża i Amsterdamu, m.in. do Aten, Dublina, Helsinek, Monachium, Pragi, Sztokholmu, Wiednia i Tunisu. Pasażer mógł zabrać bez dopłaty jedynie niewielką torbę lub plecak o wymiarach do 40×30×15 cm.

W 2026 roku Air France i KLM rozszerzyły dostępność Economy Basic na europejskich rejsach krótko- i średniodystansowych. Zakres taryfy zależy jednak od konkretnej trasy, dlatego warunki bagażowe należy sprawdzić podczas rezerwacji.

Podobny model stosuje SAS. W najtańszej taryfie Economy Light, wcześniej oferowanej jako SAS Go Light, pasażerowie europejskich rejsów mogą zabrać bez dopłaty jedynie torbę o wymiarach do 40×30×15 cm. Za walizkę kabinową 55 × 40 × 23 cm o wadze do 8 kg trzeba zapłacić osobno..

Lufthansa wpisuje się zatem w szerszy kierunek obrany przez europejskie linie sieciowe. Zmienia się przede wszystkim sposób konstruowania ceny biletu. Przewoźnicy nadal oferują loty z przesiadkami na jednej rezerwacji, programy lojalnościowe i ochronę pasażera w razie zakłócenia kolejnego odcinka podróży. Jednocześnie ich najtańsze taryfy zaczynają działać podobnie jak oferty przewoźników niskokosztowych.



