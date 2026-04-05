W samym centrum Europy znajduje się miejsce, które wciąż pozostaje niedoceniane przez masową turystykę, chociaż potrafi zaskoczyć klimatem, krajobrazami i spokojem. Luksemburg to jedno z najmniejszych państw na kontynencie, ale jednocześnie zaskakuje pod względem atrakcji i dostępności.

Luksemburg to raj dla turystów. Darmowy transport i internet

Przypadnie on do gustu osobom, które chcą zwiedzać bez dużych wypadków. Jednym z największych atutów Luksemburga bowiem jest fakt, że od 2020 roku cały transport publiczny - autobusy, tramwaje i pociągi w granicach kraju - jest całkowicie darmowy. Można się więc swobodnie przemieszczać między miastami i atrakcjami bez martwienia się o koszty. Z tego też powodu z łatwością zaoszczędzisz na noclegu - nie musisz bowiem wybierać drogich hoteli w centrum, bo z łatwością i bezpłatnie dojedziesz do tych nieco dalej od głównych atrakcji.

W kraju funkcjonuje również darmowy internet, który dostępny jest w większości miejsc publicznych w centrum. Z siecią "CityWifi Free" można się połączyć z hoteli, kawiarni, bibliotek czy centrów handlowych.

Co warto zobaczyć w stolicy?

Stolica o tej samej nazwie zachwyca swoim położeniem. Miasto usytuowane jest na skałach i przecięte głębokimi dolinami, co tworzy niezwykle malowniczy krajobraz. Jest to miasto wielopoziomowe - różnice wysokości są tak duże, że między dzielnicami można poruszać się windami wykutymi w skale. Spacerując jego uliczkami, często natrafia się na liczne fortyfikacje, mosty i punkty widokowe, które robią duże wrażenie.

Na uwagę zasługują również słynne podziemne korytarze, czyli kazamaty, wpisane na listę UNESCO. To rozbudowany system tuneli wykutych w skałach, który kiedyś pełnił funkcje obronne, a dziś stanowi jedną z największych atrakcji w regionie. Korytarze ciągną się nawet na 20 kilometrów pod ziemią.

Wiele atrakcji dostępnych jest za darmo dla turystów

Poza stolicą warto wybrać się także w inne rejony państwa. Luksemburg oferuje zielone doliny, zamki i niewielkie, urokliwe miasteczka, które świetnie wpisują się w spokojny tryb podróżowania.

W Luksemburgu wiele miejsc udostępniona jest turystom za darmo, m.in. Narodowe Muzeum Historii i Sztuki oferuje bezpłatny wstęp na wystawy stałe. Jeśli chcesz zobaczyć jeszcze więcej atrakcji i przy okazji zaoszczędzić, rozważ zakup LuxembourgCard, czyli karty umożliwiającej bezpłatny wstęp do ponad 90 różnych atrakcji w całym kraju.

W Luksemburgu mieszka około pół miliona ludzi, a rocznie odwiedza go ok. 5 mln turystów - jednak tylko około 20 proc. z nich zostaje na noc. Widać więc, że to idealne miejsce na krótki wyjazd, aby zobaczyć najciekawsze atrakcje w jeden dzień.

