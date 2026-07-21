Spis treści: Co to jest overbooking i dlaczego linie lotnicze sprzedają więcej biletów? STB na bilecie. Co to oznacza dla pasażera? Overbooking. Co decyduje, że pasażer nie wejdzie do samolotu? Co linia lotnicza musi zapewnić przy overbookingu? Odszkodowanie za overbooking. Ile dostaniesz za odmowę wejścia na pokład? Gdzie zgłosić skargę, gdy linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania?

Co to jest overbooking i dlaczego linie lotnicze sprzedają więcej biletów?

Overbooking to sytuacja, w której przewoźnik sprzedał więcej biletów niż liczba dostępnych miejsc w samolocie. Praktyka ta jest legalna i od lat stosowana przez wiele linii lotniczych na całym świecie.

Powód jest prosty: linie analizują statystyki pokazujące, że część pasażerów nie pojawia się na lotnisku lub rezygnuje z podróży w ostatniej chwili. Dzięki sprzedaży większej liczby biletów mogą ograniczyć liczbę pustych miejsc i poprawić rentowność połączeń.

W większości przypadków kalkulacje okazują się jednak trafne. Problem pojawia się wtedy, gdy wszyscy pasażerowie zgłoszą się do odprawy. W takiej sytuacji przewoźnik musi znaleźć osoby, które polecą kolejnym rejsem.

Warto dodać, że nawet linie deklarujące, że nie prowadzą klasycznego overbookingu, mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy z przyczyn technicznych konieczna jest zmiana samolotu na mniejszy.

STB na bilecie. Co to oznacza dla pasażera?

Kod STB (Standby) oznacza, że pasażer nie ma jeszcze gwarancji miejsca na pokładzie. Najczęściej pojawia się zamiast numeru fotela na karcie pokładowej lub w aplikacji przewoźnika.

Nie oznacza to automatycznie, że dana osoba nie poleci. W wielu przypadkach miejsce zostaje przydzielone dopiero przy bramce po zakończeniu boardingu. Jednak status STB zwiększa ryzyko, że w przypadku braku wolnych miejsc pasażer zostanie poproszony o podróż kolejnym lotem.

Najczęściej informacja o statusie standby pojawia się podczas odprawy online. Ostateczna decyzja zapada zwykle dopiero przy wejściu do samolotu, zatem niepokój odczuwalny jest niemal do ostatniej chwili.

Co zrobić, jeśli któregoś razu to u Ciebie na bilecie pojawi się ten 3-literowy kod?

Pojaw się na lotnisku odpowiednio wcześniej,

udaj się do bramki zaraz po jej otwarciu,

śledź komunikaty przewoźnika,

zachowaj kartę pokładową i wszystkie dokumenty związane z podróżą.

Overbooking. Co decyduje, że pasażer nie wejdzie do samolotu?

Linie lotnicze nie publikują szczegółowych algorytmów wyboru pasażerów. Wiadomo jednak, że w pierwszej kolejności zazwyczaj poszukiwani są ochotnicy, którzy zgodzą się zmienić lot w zamian za określone świadczenia lub voucher.

Jeżeli nikt się nie zgłosi, przewoźnik musi sam wytypować osoby, którym odmówi wejścia na pokład. Czym się wtedy sugeruje?

momentem dokonania odprawy,

rodzajem zakupionej taryfy,

statusem w programie lojalnościowym,

liczbą wcześniejszych podróży z danym przewoźnikiem,

względami operacyjnymi.

Nie istnieje jednak żaden przepis, który nakazywałby liniom stosowanie jednego konkretnego kryterium.

Co linia lotnicza musi zapewnić przy overbookingu?

Jeżeli odmowa wejścia na pokład nastąpiła z powodu overbookingu i pasażer stawił się na czas do odprawy, obowiązują przepisy unijnego rozporządzenia (WE) nr 261/2004.

Przewoźnik powinien zapewnić wybór pomiędzy:

zwrotem kosztów niewykorzystanego biletu,

zmianą rezerwacji na najbliższy dostępny lot do miejsca docelowego.

Jeżeli oczekiwanie na lot zastępczy potrwa kilka godzin lub do następnego dnia, pasażerowi przysługują również:

bezpłatne posiłki i napoje odpowiednie do czasu oczekiwania,

hotel, gdy konieczny jest nocleg,

transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania,

możliwość wykonania rozmów telefonicznych lub kontaktu elektronicznego.

Jeżeli linia lotnicza nie zapewni tych świadczeń, warto zachować rachunki za poniesione wydatki. Mogą stanowić podstawę do późniejszego zwrotu kosztów.

Odszkodowanie za overbooking. Ile dostaniesz za odmowę wejścia na pokład?

Niezależnie od zapewnionego hotelu czy nowego lotu pasażer może mieć prawo do finansowej rekompensaty.

Jej wysokość zależy od długości trasy:

250 euro - loty do 1500 km,

400 euro - loty od 1500 do 3500 km,

600 euro - loty powyżej 3500 km.

Prawo do odszkodowania przysługuje wtedy, gdy odmowa wejścia na pokład nastąpiła z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, a pasażer posiadał ważną rezerwację i zgłosił się do odprawy w wymaganym czasie.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które dobrowolnie zrzekły się miejsca. W takim przypadku wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie z linią lotniczą i może przybrać formę gotówki, vouchera lub innych świadczeń.

Gdzie zgłosić skargę, gdy linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania?

Pierwszym krokiem zawsze powinna być reklamacja złożona bezpośrednio do przewoźnika.

Jeżeli linia odmówi wypłaty odszkodowania albo nie odpowie w ustawowym terminie, pasażer może skierować sprawę do odpowiedniego organu.

W przypadku lotów objętych przepisami Unii Europejskiej pomoc można uzyskać między innymi w:

Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,

Europejskim Centrum Konsumenckim,

sądzie cywilnym, jeżeli wcześniejsze działania nie przyniosły efektu.

Do reklamacji warto dołączyć kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji, korespondencję z przewoźnikiem oraz rachunki za dodatkowe wydatki poniesione z powodu overbookingu.

Choć kod STB nie oznacza automatycznie utraty miejsca w samolocie, jest sygnałem, że warto zachować czujność. Znajomość swoich praw pozwala nie tylko spokojniej przejść przez stresującą sytuację na lotnisku, ale także skutecznie dochodzić należnego odszkodowania, jeśli przewoźnik odmówi wejścia na pokład z powodu overbookingu.



