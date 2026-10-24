Spis treści: Podróż do Portugalii. Na co uważać w Lizbonie? Czy Lizbona jest bezpieczna? Miasto reaguje na oszustwa taksówkarzy Jak dotrzeć z lotniska Humberto Delgado do centrum Lizbony?

Podróż do Portugalii. Na co uważać w Lizbonie?

Lizbona, stolica Portugalii, od kilku lat mierzyła się z problemem masowych oszustw dotykających podróżnych przemieszczających się z lotniska Lizbona-Humberto Delgado taksówką.

Część taksówkarzy miała dopuszczać się wyłudzania ogromnych sum za krótkie przejazdy - lotnisko znajduje się zaledwie ok. 7 km od centrum miasta. Jak podaje lisbon-trip.com, zamiast włączania licznika podawano rzekomo stałe kwoty, które były zawyżone, albo sugerowano, że taksometr jest zepsuty, czy też celowo nadkładano drogi.

Władze Lizbony zareagowały na ten problem, wprowadzając zmiany w opłatach.

Zdecydowano się na stałe ceny, które mają położyć kres "pułapce turystycznej". Od połowy października 2026 r. miasto stopniowo zaczęło wprowadzać ujednolicone stawki za przejazdy taksówkami z lotniska.

Czy Lizbona jest bezpieczna? Miasto reaguje na oszustwa taksówkarzy

Z problemami oszustw na lotnisku w Lizbonie borykać się mieli zarówno turyści zagraniczni, jak i krajowi. W mediach społecznościowych od dłuższego czasu podróżni zamieszczali opisy sytuacji i przestrogi dla innych turystów.

Przykładem są wpisy, otwiera się w nowym oknie na Reddicie dotyczącym Lizbony, gdzie np. pasażer opisał rozbieżność ceny wskazanej na liczniku z tą, której zażądał kierowca - miał argumentować, że 5 euro dopłaty jest za bagaż i odmówić możliwości zapłacenia kartą. Dopłaty za bagaż faktycznie pobierano, jednak według Euronews były to kwoty w wysokości 1,60 euro za bagaż o wymiarach przekraczających 55x35x20 centymetrów.

Podobne opisy w sieci pojawiały się regularnie zarówno wśród zagranicznych turystów, jak i mieszkańców Portugalii. W sierpniu tego roku pojawiły się informacje, że Policja Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadziła inspekcję w rejonie przylotów na lotnisku Humberto Delgado w Lizbonie, podczas której na 100 kontrolowanych taksówek stwierdzono 67 wykroczeń.

Władze Lizbony powzięły kroki w celu ukrócenia podobnych procederów. Wprowadzono mechanizm stałej taryfy, zgodnie z którym wszyscy będą płacić tyle samo za przejazdy do określonych obszarów.

Rozwiń

W "strefie 1" płatność wynosić będzie 16 euro od 7:00 do 22:00 oraz 20 euro od 22:00 do 7:00. W przypadku podróży do "strefy 2" bilet w ciągu dnia kosztuje 19 euro, a w nocy 23 euro. Bagaż jest wliczony w cenę.

Kursy spoza wyznaczonych stref nadal rozliczane są tradycyjnie, zgodnie z taksometrem. Władze Lizbony uważają, że ujednolicenie cennika może też przyciągnąć większą liczbę taksówkarzy na lotnisko.

"Wiemy, że wielu kierowców nie zatrzymuje się na lotnisku z różnych powodów, ale rozważają to, jeśli będą obowiązywać jakieś przepisy, ponieważ obecnie nie czują się komfortowo. Stałe ceny mogą być korzystniejsze, rekompensując czas oczekiwania", cytuje Euronews.

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat wysokości stałych opłat za przejazdy taksówką. Według wielu osób stawki są przesadzone i mogą sugerować akceptację zawyżania cen przez taksówkarzy, którzy wyłączali liczniki. Nie każdy podziela to zdanie - dla części podróżnych ujednolicenie opłat to dobra droga, nawet jeśli skutkuje wyższymi niż dotąd cenami za niektóre trasy.

Jak dotrzeć z lotniska Humberto Delgado do centrum Lizbony?

Podróżowanie taksówką w obliczu możliwych oszustw lub wysokich opłat stałych może brzmieć przytłaczająco. Jak więc inaczej dotrzeć z lotniska Humberto Delgado do centrum Lizbony?

Metro: Stacja Aeroporto znajduje się przy Terminalu 1 (czerwona linia). Podróż do stacji Baixa-Chiado lub Saldanha trwa ok. 20 minut, a bilet kosztuje niecałe 2 euro.

Autobus: Linie miejskie (np. 744, 783) z biletem za ok. 2 euro, oraz specjalne linie łączące lotnisko z miastem, kursują regularnie z Terminalu 1. Warto zapoznać się z obowiązującym limitem bagażowym.

Zamiast taksówki można też zamówić przez aplikację przejazd Uber lub Bolt.