Mieszkańcy wyspy mówią dość. Szkocka wyspa Ulva zamyka się w niedziele

Zaledwie 16 mieszkańców szkockiej wyspy musi mierzyć się z natłokiem turystów po wyemitowanym programie w BBC. Teraz zostanie zamknięta raz w tygodniu, aby mogli odpocząć od gości.

Maleńka wyspa Ulva w Hebrydach Wewnętrznych przeżywa prawdziwy boom turystyczny po emisji programu BBC o nieruchomościach "Banjo and Ro's Grand Island Hotel". Firma obsługująca prom zmaga się z nadmiernym obciążeniem, a popyt znacznie przekroczył oczekiwania także w lokalnej restauracji Boathouse.

Lokalna restauracja Boathouse jest pod dużym obciążeniem. Zenit, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

- Nikt z nas nie przewidział, jak bardzo wzrośnie liczba odwiedzających - napisali operatorzy w mediach społecznościowych.

Aby chronić życie codzienne mieszkańców, zdecydowano o wstrzymaniu w okresie letnim niedzielnych rejsów promu turystycznego między Ulvą a wyspą Mull. Dzięki temu wyspa raz w tygodniu będzie praktycznie zamknięta dla odwiedzających. Ze względu na swoją wielkość, Ulva nie dysponuje rozbudowaną infrastrukturą ani usługami, które pozwoliłyby obsłużyć tak duży napływ turystów.

- Aby dać sobie, Boathouse i pozostałym mieszkańcom szansę na odpoczynek i przygotowanie się do nadchodzącego tygodnia, podjęliśmy trudną decyzję, że tego lata w niedziele nie będziemy kursować.

Jeśli jednak ktoś zarezerwował wycieczkę na Ulvę wcześniej, wciąż będzie mógł się na nią dostać także w niedzielę. Przeprawa trwa około pięciu minut.

Brak rozbudowanej infrastruktury i dziki krajobraz sprawiają, że Ulva przyciąga turystów spragnionych spokoju

Ulva w 2018 roku została zakupiona przez North West Mull Community Woodland Company i wówczas liczyła zaledwie sześciu stałych mieszkańców. Celem było wspieranie rozwoju i zwiększenie lokalnej populacji, czego efektem jest wzrost liczby ludności do szesnastu.

To właśnie brak nadmiernej infrastruktury pozwala zachować to miejsce naturalne. Nie ma tam utwardzonych dróg, krajobrazy są dzikie, a życie morskie bogate, z fokami, wydrami i delfinami. Obecna presja turystyczna zaburzyła ten spokój, wywołując niepokój wśród mieszkańców i lokalnych operatorów.





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