Morskie Oko zamknięte dla turystów. Co się zmienia na popularnej trasie?

Julia Król

Na trasie do Morskiego Oka rozpoczęły się prace remontowe, które spowodowały czasowe zamknięcie popularnej drogi między Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza. Ograniczono dostęp do części parkingów i utrudniono dojazd, a turyści muszą liczyć się z dodatkowymi komplikacjami, zwłaszcza od 8 do 10 czerwca, kiedy szlak będzie dostępny wyłącznie pieszo.

Remont na trasie do Morskiego Oka

W polskich górach ponownie zaczął się wzmożony ruch turystyczny. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków pozostaje droga prowadząca do Morskiego Oka. Miejsce to od lat przyciąga zarówno osoby regularnie chodzące po górach, jak i tych wybierających się tam jedynie okazjonalnie. Tym razem jednak odwiedzających czekają utrudnienia.

Popularna trasa w Tatrach została czasowo wyłączona z użytkowania. Powodem są prace remontowe obejmujące odcinek drogi pomiędzy Łysą Polaną a Wodogrzmotami Mickiewicza. Modernizacja infrastruktury niesie ze sobą więcej złych informacji dla turystów: zmiany obejmują także kwestie organizacyjne związane z dojazdem. W trakcie prowadzonych prac ograniczona zostaje możliwość korzystania z części parkingów, dlatego osoby planujące wycieczkę powinny wcześniej sprawdzić aktualne komunikaty i przygotować alternatywny plan podróży. Auto można zostawić na Łysej Polanie. Przez cały czas trwania prac remontowych z użytkowania zostanie wyłączony pas drogowy pomiędzy Palenicą Białczańską a Łysą Polaną. E-busy oraz transport konny będą niedostępne przez wszystkie dni, kiedy będą toczyły się prace remontowe.

Prace remontowe zostaną przerwane na okres długiego weekendu, jednak od 8 do 10 czerwca szlak znów zostanie zamknięty, a trasa będzie dostępna jedynie dla turystów pieszych. Zaplanowane prace przy poboczach będą prowadzone wahadłowo, więc należy liczyć się z utrudnieniami.

Tatrzański Park Narodowy w komunikacie ostrzega: "Wszystkie terminy prac są uzależnione od warunków pogodowych i mogą ulec zmianie".

To dobra chwila na spokojną wędrówkę innymi trasami

Chociaż dla wielu odwiedzających informacja o zamknięciu trasy może być rozczarowująca, część miłośników gór patrzy na sytuację zupełnie inaczej. Morskie Oko od dawna uchodzi za jeden z najbardziej zatłoczonych punktów w polskich Tatrach. W szczycie sezonu trudno tam o ciszę czy spokojny kontakt z naturą. Właśnie dlatego chwilowe utrudnienia mogą paradoksalnie okazać się szansą dla bardziej doświadczonych piechurów. Osoby gotowe na dłuższą i bardziej wymagającą trasę mogą dotrzeć w okolice jeziora alternatywnymi ścieżkami. Wydłuża to marsz nawet o kilkadziesiąt minut, jednak na trasie można spotkać znacznie mniej przypadkowych odwiedzających.

