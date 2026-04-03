Zamek Wleń. Ukryta perła Dolnego Śląska

Ruiny Zamku Wleń, zwanego zamkiem Lenno wznoszą się na Górze Zamkowej (383 m n.p.m.), górując nad doliną rzeki Bóbr. To powiat lwówecki w województwie dolnośląskim. Już w średniowieczu miejsce to miało ogromne znaczenie strategiczne. Funkcjonowała tu kasztelania wzmiankowana w bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. Około 1160 roku książę Bolesław Wysoki polecił wznieść pierwszą murowaną warownię, która dała początek obiektowi uznawanemu dziś za najstarszy zamek w Polsce.

To, co wyróżnia Wleń, to autentyczność. Nie jest to zamek odbudowany ani turystyczna atrakcja z plastiku i betonu. Zachowały się tu oryginalne fragmenty romańskiej zabudowy, w tym tzw. dom romański. To najstarszy świecki budynek na Śląsku. Przez wieki zamek był rozbudowywany, zmieniał właścicieli i pełnił funkcje zarówno rezydencjonalne, jak i militarne. Jego historia skończyła się dramatycznie pod koniec XVII wieku.

Idealny punkt widokowy na Karkonosze

Dziś Zamek Wleń przyciąga nie tylko swoją historią, lecz także tym, co widać z jego murów. Wejście na zamkową wieżę to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na długo. Panorama rozciąga się szeroko: widać Góry Kaczawskie, Pogórze Izerskie, a przy dobrej pogodzie również Karkonosze ze Śnieżką na horyzoncie. To jeden z najbardziej malowniczych punktów widokowych w tej części Dolnego Śląska.

Właśnie ten aspekt sprawia, że Wleń idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych podróżników. Nie trzeba wielogodzinnych wędrówek ani specjalistycznego sprzętu. Wystarczy krótki spacer, by znaleźć się w miejscu, które łączy dziką przyrodę z monumentalną historią. Nic dziwnego, że zamek coraz częściej wybierany jest jako cel spokojnych wyjazdów dla złapania oddechu.

Za ruin zamku Wleń rozciąga się imponujący widok na Karkonosze. Radek Jaworski Agencja FORUM

Niemy świadek burzliwej historii

Za widokami kryje się jednak opowieść pełna dramatów. W XIII wieku zamek był siedzibą Henryka I Brodatego i jego żony Jadwigi, późniejszej świętej i patronki Śląska. Później stał się miejscem więzienia ważnych postaci. To tu przetrzymywano m.in. wrocławskiego biskupa Tomasza I. Warownia zachowała znaczenie aż do wojny trzydziestoletniej. W 1646 roku, po kapitulacji szwedzkiego garnizonu, została zniszczona z rozkazu generała Raimondo Montecuccolego. Od tego czasu pozostaje trwałą ruiną.

Dopiero niedawno przeprowadzono prace, które pozwoliły bezpiecznie udostępnić obiekt turystom. Dzięki nim dziś można swobodnie spacerować po ruinach i wejść na wieżę, nie tracąc przy tym surowego, autentycznego charakteru miejsca.

Zamek Wleń stoi na Górze Zamkowej. Taida Tarabula Agencja FORUM

Jak dojechać do Zamku Lenno?

Zamek Lenno jest udostępniony do zwiedzania codziennie. W sezonie od maja do października w godzinach 10:00-18:00, a poza sezonem od 10:00 do 16:00. Bilet wstępu kosztuje około 10 złotych. Do ruin prowadzi krótki, niezbyt wymagający spacer, dlatego zamek świetnie sprawdzi się także jako cel rodzinnego wypadu.

Sam obiekt nie ma dużego parkingu bezpośrednio pod murami. Samochód najlepiej zostawić w okolicy Wlenia lub Wleńskiego Gródka i ostatni odcinek pokonać pieszo. To zresztą część uroku tej wyprawy: im bliżej szczytu, tym ciszej i piękniej.

