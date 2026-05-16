Spis treści: Co skrywa najwyższy szczyt Gór Stołowych? Wąwozy, w których śnieg leży do lata - jak przygotować się do drogi? Schody do nieba. Czy trasa na Szczeliniec Wielki jest dla każdego?

Co skrywa najwyższy szczyt Gór Stołowych?

Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt Gór Stołowych należący do Korony Gór Polski. Znajduje się w Parku Narodowym Gór Stołowych i wznosi się na wysokość 919 m n. p. m. Ten potężny blok skalny może z daleka przywodzić na myśl stół, wierzchołek Szczelińca Wielkiego również jest płaski, co jest typową cechą Gór Stołowych.

Ze szczytu rozpościerają się wspaniałe widoki na okoliczne tereny, takie jak polskie i czeskie Góry Stołowe, a przy dobrej widoczności - również Karkonosze i Góry Orlickie. Okazuje się jednak, że wspaniałe panoramy to niejedyne atrakcie, które oferuje Szczeliniec Wielki. Szczyt jest znany ze swoich charakterystycznych formacji skalnych oraz głębokich szczelin. Skalny labirynt urzeka zróżnicowaniem rozmaitych struktur powstałych głównie z piaskowca.

Wąwozy, w których śnieg leży do lata - jak przygotować się do drogi?

W niektórych wąwozach usytuowanych w pobliżu skalnego labiryntu, można zaobserwować śnieg - i to nawet wiosną. Samo wejście na szczyt razem z zejściem zwykle nie zajmuje dłużej niż 2-3 godziny. Warto pamiętać o tym, że na trasie może być ślisko. Z tego względu warto zabrać ze sobą odpowiednie buty. Trzeba o tym pamiętać szczególnie, gdy decydujemy się na wycieczkę w okresie zimowym.

Jak jeszcze przygotować się do drogi na Szczeliniec Wielki? Warto pamiętać o wcześniejszym zakupie biletu wstępu - można to zrobić za pośrednictwem internetu. Aktualnie indywidualny bilet wstępu na trasę turystyczną Szczeliniec Wielki kosztuje 8 zł (ulgowy) lub 16 zł (normalny).

Wyruszając na Szczeliniec Wielki, dobrze jest wziąć ze sobą niewielki prowiant (na przykład kanapki) oraz wodę. Warto postawić na ubiór "na cebulkę".

Schody do nieba. Czy trasa na Szczeliniec Wielki jest dla każdego?

Warto wspomnieć, że główna trasa na szczyt składa się z krętych, kamiennych schodów, które w 1814 roku zostały zbudowane przez Franza Pabla - sołtysa położonej nieopodal miejscowości o nazwie Karłowo. Według niektórych źródeł, jest ich 680. Inne, z kolei, podają, że szlak składa się z 665 schodów. Na trasie nie brakuje osób, które próbują same zweryfikować ich rzeczywistą liczbę.

Czy trasa na Szczeliniec Wielki jest dla każdego? Szlak nie jest zbyt wymagający, jeśli chodzi o technikę. Warto jednak podkreślić, że wymaga pewnej kondycji fizycznej - to w końcu około półtoragodzinna wspinaczka po schodach.

