Najbardziej punktualne linie i lotniska. Nie tracą ani minuty

Firma analityczna Cirium sprawdziła, które lotniska i linie lotnicze w 2025 roku spisały się najlepiej pod względem punktualności. Analizie poddano niezawodność operacji, rozwój infrastruktury oraz umiejętność radzenia sobie ze skomplikowanymi siatkami połączeń. Które porty lotnicze i przewoźnicy okazali się najlepsi?

Najbardziej punktualne lotnisko znajduje się w Turcji

W przypadku punktualności wzorem dla innych jest lotnisko znajdujące się w mieście łączącym kontynenty. Mowa o lotnisku w Stambule (IST). To otrzymało Platynową Nagrodę za 2025 rok w ramach "On-Point Performance Review 2025". Istanbul Airport to jeden z najbardziej ruchliwych i najlepiej skomunikowanych lotnisk na świecie, obsługując ponad 84 miliony pasażerów rocznie w 330 destynacjach.

W kwietniu 2025 roku lotnisko w Stambule stało się pierwszym lotniskiem w Europie, które wdrożyło potrójne niezależne operacje pasów startowych, co zwiększyło jego przepustowość z 120 do 148 ruchów na godzinę. Choć lotnisko położone jest na skrzyżowaniu Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, to nawet drobne zakłócenia szybko udaje się Turkom rozwiązać. Punktualność lotniska zdefiniowana przez Cirium jako procent lotów odlatujących lub przylatujących w ciągu 15 minut od planu, wyniosła 80,72 procent.

Pozostałe lotniska wyróżnione przez ranking znajdują się poza Europą. Za najlepsze lotnisko świata uznano Santiago Arturo Merino Benítez International Airport. Zanotowało 87,04 proc. punktualnych operacji. W kategorii średnich portów zwyciężyło Panama City Tocumen International Airport (93,34 proc.). A najlepszym małym portem okazał się Guayaquil José Joaquín de Olmedo International Airport (91,47 proc.).

Te linie lotnicze w Europie są najbardziej punktualne

Na podstawie wydanego przez Cirium raportu "Europe Airlines Report - Top 10 Winners" można wskazać dziesięć najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie. Oceny powstały według trzech kluczowych wskaźników: przylotów na czas (on‑time arrivals), odsetka lotów śledzonych (tracked flights) oraz współczynnika realizacji operacji, czyli completion factor.

Najbardziej punktualna linia lotnicza to Iberia Express, która osiągnęła 88,94 procent przylotów na czas, miała 99,45 procent lotów objętych trackingiem i bardzo wysoki completion factor na poziomie 99,76 procent, przy łącznej liczbie 37 319 lotów.

Drugą pozycję zajęły linie SAS, które mogą pochwalić się 86,09 procentami przylotów punktualnych, aż 99,91 procentami lotów śledzonych oraz completion factor wynoszącym 99,19 procent, przy niemal 250 tysiącach wykonanych rejsów. Trzecie miejsce przypadło Austrian Airlines, gdzie punktualność przylotów wyniosła 83,74 procent, tracking objął 99,98 procent lotów, a completion factor osiągnął 99,77 procent przy 124 457 lotach.

Czwarta w zestawieniu jest Iberia, z wynikiem 83,52 procent przylotów na czas, 99,68 procent lotów śledzonych oraz completion factor na poziomie 98,70 procent, przy 188 447 operacjach. Na piątym miejscu uplasował się Virgin Atlantic, który uzyskał 83,45 procent punktualnych przylotów, 98,52 procent lotów tracked i completion factor równy 98,79 procent, realizując 26 359 lotów. Szósta pozycja należy do Icelandair, gdzie przyloty na czas wyniosły 83,23 procent, tracking 99,04 procent, a completion factor 98,76 procent przy 39 425 lotach.

Siódme miejsce zajęły linie Vueling, które odnotowały 82,20 procent punktualnych przylotów, 99,89 procent lotów objętych trackingiem oraz completion factor na poziomie 99,23 procent, przy bardzo dużej skali działalności wynoszącej 228 611 lotów. Ósma pozycja przypadła Turkish Airlines, z wynikiem 81,45 procent przylotów na czas, 99,93 procent lotów śledzonych i completion factor 98,78 procent, przy 421 090 lotach. Na dziewiątym miejscu znalazły się Norwegian, które osiągnęły 80,96 procent punktualnych przylotów, 99,85 procent tracked flights oraz completion factor równy 99,48 procent, realizując 150 784 loty.

Zestawienie zamyka Finnair na dziesiątej pozycji, z 79,67 procentami przylotów na czas, 96,61 procentami lotów objętych trackingiem oraz completion factor wynoszącym 98,65 procent, przy 116 652 lotach. Ranking pokazuje, że najwyżej oceniane linie łączą relatywnie wysoką punktualność przylotów z niemal pełnym monitoringiem operacji i bardzo wysokim wskaźnikiem realizacji zaplanowanych lotów, co w praktyce przekłada się na stabilność i przewidywalność dla pasażerów.

Od czego zależy punktualność lotu?

Zmiennych wpływających na punktualność lotu jest naprawdę sporo. Po pierwsze mogą to być czynniki atmosferyczne. Najczęstsze to mgły, śnieżyce czy wiatr, ale także formowanie się chmur burzowych Cumulonimbus. Kiedy załoga kokpitowa otrzymuje informację o ich występowaniu na trasie lotu, w zależności od rozległości i ich zasięgu, ustalana jest nowa trasa przelotu, aby uniknąć turbulencji.

Na punktualność lotu wpływa także oczekiwanie na pasażerów tranzytowych. Jeżeli ci podróżują z przesiadką na przykład na zasadzie codeshare, a pierwszy odcinek podróży odbył się z opóźnieniem, to załoga czeka określony czas na pasażerów tranzytowych. A wraz z załogą wszyscy inni pasażerowie samolotu.

Również zagęszczenie ruchu lotniczego w danej przestrzeni powietrznej może wpłynąć punktualność samolotów. Mowa na przykład o tak zwanym utracie slota, czyli momencie, w którym samolot może wystartować, przelecieć w danej przestrzeni powietrznej, bądź wylądować, ale z różnych przyczyn (np. załadunku bagaży) tego nie robi. Kiedy wystąpi utrata slota, załoga musi czekać na wyznaczenie przez lotnisko kolejnego przedziału czasowego, w którym może wystartować, bądź wylądować. A to zabiera cenne minuty.

