Planujesz zbierać słodycze w Halloween czy może chcesz wybrać się gdzieś dalej niż do sąsiedztwa? Linie lotnicze proponują ciekawe kierunki europejskich krajów, do których warto się udać, aby liczyć na sporą dawkę niezapomnianej zabawy.

Irlandia - to tutaj się wszystko zaczęło

Obchodzenie święta Halloween ma swój początek w celtyckim święcie Samhain. Celtowie sądzili, że w nocy z 31 października na 1 listopada ulega zatarciu granica pomiędzy światem żywych i umarłych, więc aby chronić się przed demonami, zaczęli ubierać się w kolorowe stroje i maski.

Obecnie w Dublinie, stolicy Irlandii, centralnym punktem obchodów jest Festiwal Brama Stokera, który celebruje mroczne, gotyckie i nadprzyrodzone dziedzictwo miasta, inspirowane twórcą postaci Drakuli. Kluczowym wydarzeniem jest spektakularna Parada Macnas, w której gigantyczne kukły i występujący aktorzy tworzą magiczną rzeczywistość.

Około 20 km od lotniska w Dublinie jest organizowany Nightmare Real, czyli seria wydarzeń odbywających się od 4 października do 2 listopada. Na miejscu można się spodziewać labiryntów strachu, aktorów w kostiumach i różnych efektów specjalnych.

Do Dublina dolecimy liniami Ryanair z Modlina, Gdańska, Poznania, Bydgoszczy i Rzeszowa albo Polskimi Liniami Lotniczymi LOT z warszawskiego Okęcia.

Anglia. Zabawa dla całej rodziny

Hyde Hall Halloween Festival odbywa się około 25 km od lotniska London Stansted. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają atrakcji dla całej rodziny. Festiwal słynie z imponujących, tematycznych dekoracji. Na miejscu można się spodziewać labiryntów strachu i wielu atrakcji dla całej rodziny. Wydarzenie zaczyna się 25 października i kończy 2 listopada.

Do Londynu Stansted dolecimy liniami Ryanair z Krakowa, Modlina, Katowic, Gdańska czy Poznania.

Jeśli natomiast wciąż marzysz o zostaniu czarodziejem, studio Warner Bros. na Halloween zaprasza na wizytę w Wielkiej Sali udekorowanej ponad setką pływających dyń jak w pierwszym filmie z serii Harry'ego Pottera. Mnóstwo atrakcji, także wycieczka po Zakazanym Lesie, czeka na każdego dzielnego ochotnika.

Wizz Air oferuje bezpośrednie loty do Luton z Gdańska, Katowic, Krakowa i Warszawy. Ze stolicy dolecimy też na Heathrow polskim LOT-em.

Szkocja. Ogniste atrakcje

Festiwal Ognia Samhuinn w Edynburgu, odbywa się dokładnie 31 października na wzgórzu Calton Hill, zaledwie 15 km od lotniska. Festiwal jest znany ze spektakularnych tańców z ogniem jak i artystycznej parady z maskami i kostiumami. Wydarzenie jest skierowane do dorosłych i młodzieży. To najlepsza okazja, by poczuć porywającą atmosferę pradawnych celtyckich zwyczajów.

Ryanair oferuje bezpośrednie loty do Edynburga z Krakowa, Gdańska, Poznania i Rzeszowa.

W Glasgow już teraz można się bawić! Największe wydarzenie Halloween Spooktacular czynne będzie do 26 października 2025 roku. Lunapark oferuje mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, a podczas 4-godzinnego wejścia można bez limitu korzystać z wszystkich przejażdżek i przerażających domów strachów.

Do Glasgow można dolecieć z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Gdańska i Poznania linią Ryanair.

Rzym. Ciekawe atrakcje dla wszystkich

Podczas Halloween warto odwiedzić w Rzymie park rozrywki Cinecittà World, który poświęcony jest kinu. Oferuje atrakcje i pokazy tematyczne związane z włoską i światową kinematografią, a 31 października i 1 listopada można przeżyć Halloween Nights - park będzie otwarty do późna, a atmosfera grozy unosić się będzie ku ciemnemu niebu. Nowe i popularne atrakcje tylko czekają na ciebie!

Dzięki Wizz Air dolecisz bezpośrednio do Rzymu z Gdańska, Katowic, Warszawy i Krakowa. Również Polskie Linie Lotnicze LOT mają loty z Warszawy czy Radomia do Rzymu.

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonu Polsat News