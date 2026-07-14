Najdłuższy niezamieszkany budynek w całej Europie będzie niedługo miał gości. W zabytkowej Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim ma bowiem powstać hotel. Cała konstrukcja ciągnie się ponad 3 kilometry u zbiegu Wisły i Narwi, a część mieszkalna obejmie tylko jej fragment.

Twierdza Modlin będzie obsługiwać pasażerów pobliskiego lotniska. 250 miejsc noclegowych

Z początku będzie dostępnych 123 pokoi, lecz docelowo hotel zaoferuje turystom 250 miejsc noclegowych. Będzie funkcjonował w standardzie trzech gwiazdek, a w środku nie zabraknie pełnego zaplecza gastronomicznego oraz miejsc konferencyjnych - co przyciągnie nie tylko turystów, ale też ruch biznesowy. A ponieważ położony jest w pobliżu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, zapewni dobry przystanek pomiędzy lotami. Będzie to dobre zaplecze noclegowe dla rosnącego ruchu pasażerskiego.

W środku znajdzie się restauracja, bar, strefa rekreacji oraz dwie sale konferencyjne, z czego większa ma około 250 metrów kwadratowych.

Twierdza Modlin to wyjątkowa konstrukcja obronna. Teraz zmieni się w hotel. Albin Marciniak East News

Zabytkowe koszary zyskują drugie życie

Obiekt zostanie wybudowany w dawanych koszarach obronnych, wzniesionych w latach 1832-38. Realizacją projektu zajmuje się Grupa Konkret. Kupiła obiekt w 2013 roku za prawie 18 mln złotych.

Inwestycja ma opóźnienia - prace miały ruszyć już na początku tego roku, a otwarcie planowano na koniec 2027, jednak jest to mało prawdopodobne. Wszystko przez skomplikowany charakter prac w obiekcie zabytkowym. Jego mury wymagają precyzyjnych działań konstrukcyjnych, a każda zmiana i ingerencja wymaga zatwierdzenia przez służby ochrony zabytków.

Zewnętrzna struktura budynków ma zostać nienaruszona, a historyczna brama wjazdowa będzie odrestaurowana i przemieniona w reprezentacyjne lobby, ponieważ inwestorzy i architekci chcą potraktować to miejsce z szacunkiem.



