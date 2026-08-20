Najdroższe i najtańsze linie lotnicze w Europie. Zaskakujący lider

Spis treści: Które linie lotnicze są najdroższe w Europie? Najtańsze linie lotnicze w Europie. Bez zaskoczeń Jak wskaźnik RASK przekłada się na realne ceny biletów? LOT poza rankingiem, ale znamy ceny

Które linie lotnicze są najdroższe w Europie?

Ranking przygotowany przez AirAdvisor objął 23 europejskich przewoźników. Eksperci porównali wskaźnik RASK (Revenue per Available Seat Kilometre), czyli przychód przypadający na jeden dostępny fotel i kilometr lotu. Dzięki temu wskazuje, ile pasażerowie faktycznie płacą za podróż, doliczając do ceny biletu również opłaty dodatkowe. Mogą one dotyczyć bagażu, wyboru miejsca czy pierwszeństwa wejścia na pokład.

Najdroższą linią w Europie okazał się norweski przewoźnik regionalny Widerøe. Jego wskaźnik RASK wyniósł aż 32 eurocenty, co było wynikiem zdecydowanie wyższym od wszystkich konkurentów. Przewoźnik obsługuje głównie niewielkie lotniska w Norwegii, często położone w słabo skomunikowanych regionach. Tego typu linie zwykle mają wyższe koszty działalności, które przekładają się na ceny biletów.

Wśród dużych przewoźników narodowych najdroższa okazała się British Airways ze wskaźnikiem RASK na poziomie 8,88 eurocenta. Na kolejnych miejscach znalazły się Air France oraz Austrian Airlines, które osiągnęły identyczny wynik wynoszący 8,50 eurocenta. W pierwszej piątce uplasowały się także Lufthansa i Aegean Airlines.

Najtańsze linie lotnicze w Europie. Bez zaskoczeń

Na drugim końcu zestawienia znalazły się dobrze znane pasażerom linie budżetowe. Najtańszym przewoźnikiem w Europie został Wizz Air z wynikiem 4,33 eurocenta. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła linia easyJet (5,21 eurocenta), a trzecie Ryanair (5,56 eurocenta). Nie ma tu więc wielkich zaskoczeń. W tanich liniach zapłacimy średnio o połowę mniej za przelot niż u wielkich przewoźników.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że przewaga tanich linii wynika z ich modelu biznesowego. Dysponują dużymi flotami, obsługują wiele tras i przewożą ogromne liczby pasażerów, dzięki czemu koszty działalności mogą rozłożyć na większą liczbę miejsc. To pozwala oferować niższe ceny niż w przypadku mniejszych przewoźników regionalnych.

Jak wskaźnik RASK przekłada się na realne ceny biletów?

Przeciętnemu pasażerowi wartości wyrażone w eurocentach za fotelokilometr mogą niewiele mówić. Dlatego można je przełożyć na typowy europejski lot. AirAdvisor przyjął, że średnia długość rejsu w Europie wynosi 1157 km. Przy takim dystansie różnica pomiędzy najdroższymi British Airways, a najtańszym Wizz Airem, przekłada się na około 53 euro. Za lot najdroższą linią zapłacimy więc średnio 230 zł więcej niż za skorzystanie z najtańszej.

Podobnie wygląda porównanie innych tradycyjnych przewoźników z tanimi liniami. W przypadku Air France i Wizz Aira różnica wynosi niemal 50 euro na pasażera, a między Lufthansą a Ryanairem około 33 euro. Oczywiście nie oznacza to, że każdy konkretny bilet będzie droższy dokładnie o taką kwotę, ponieważ ceny zależą od terminu, kierunku podróży i popytu. Dane pokazują jednak ogólną tendencję: pasażerowie korzystający z dużych narodowych przewoźników płacą średnio od kilkudziesięciu do nawet ponad 200 zł więcej za lot niż klienci najtańszych linii niskokosztowych.

LOT poza rankingiem, ale znamy ceny

Dla polskich podróżnych ważna jest jeszcze jedna informacja. W zestawieniu zabrakło PLL LOT. AirAdvisor wyjaśnił, że polski przewoźnik, podobnie jak Volotea i Air Europa, został wykluczony z analizy z powodu braku danych RASK w momencie publikacji raportu. Oznacza to, że nie było możliwości porównania cen LOT-u z innymi europejskimi liniami.

Jednak szybkie porównanie cen pokazuje, że polski przewoźnik zwykle pozycjonuje się pomiędzy tanimi liniami a tradycyjnymi przewoźnikami sieciowymi. Przykładowo na trasie Warszawa-Paryż ceny lotów LOT-u dostępne w sierpniu zaczynały się od około 260 dolarów za lot bezpośredni, podczas gdy Google Flights wskazywał w tym samym okresie loty Ryanaira od około 86 dolarów, a Wizz Aira od około 148 dolarów. Jednocześnie ceny LOT-u były zbliżone do ofert Air France. Trzeba jednak pamiętać, że takie porównanie dotyczy konkretnych terminów i tras, dlatego nie pozwala określić miejsca LOT-u w rankingu AirAdvisor.

Źródło: airadvisor.com



