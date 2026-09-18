Najfajniejsze dzielnice na świecie. 40 miejsc z klimatem

Rewolucja w podróżowaniu. Miejsca, które zdominują turystyczne mapy

Nie całe miasto, lecz ich niewielkie fragmenty coraz częściej stają się celem podróży. To lokalne dzielnice pozwalają zobaczyć, jak naprawdę wygląda codzienne życie mieszkańców. Magazyn Time Out sprawdził, które z nich są obecnie najbardziej interesujące. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 40 miejsc z 26 państw.

Ranking przygotowano na podstawie rekomendacji lokalnych redaktorów i ekspertów magazynu. Pod uwagę brano m.in. ofertę gastronomiczną, życie nocne, kulturę, niezależne lokale i sklepy, jakość życia oraz charakter lokalnej społeczności. Nie chodziło więc wyłącznie o miejsca popularne wśród turystów, lecz o dzielnice, które obecnie szczególnie intensywnie się rozwijają.

W ubiegłym roku Karolina Majchrzak informowała o najlepszych dzielnicach 2025. Kto w tym roku znalazł się na liście?

Znamy liderów rankingu najciekawszych dzielnic na świecie

Na szczycie znalazła się dzielnica z Seulu. Jongno 3-ga w Korei Południowej to historyczna część miasta, w której tradycyjna zabudowa spotyka się z nowoczesnym, miejskim stylem życia. Jednym z symboli dzielnicy są wąskie uliczki Ikseon-dong i znajdujące się przy nich ponadstuletnie tradycyjne domy hanok. Wieczorami okolica ożywa dzięki pochas - charakterystycznym ulicznym stoiskom z jedzeniem. Dawniej korzystali z nich głównie pracownicy szukający taniego i szybkiego posiłku, a dziś przyciągają przede wszystkim młodych mieszkańców Seulu.

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Drugie miejsce przypadło dzielnicy L'Ocean w Rabacie. Znajduje się nad Atlantykiem i łączy miejski charakter marokańskiej stolicy z plażową atmosferą. Wzdłuż wybrzeża biegnie promenada otoczona palmami, przy której znajdują się miejsca do uprawiania sportu i plaże. W głębi dzielnicy można natomiast znaleźć niewielkie, niezależne lokale, kawiarnie oraz murale. Okolica przechodzi obecnie większą przemianę urbanistyczną, a kolejne przestrzenie przeznaczane są na działalność kulturalną i gastronomiczną.

Podium zamyka Neos Kosmos w Atenach. Dzielnica położona między Akropolem a Riwierą Ateńską przez długi czas pozostawała w cieniu bardziej znanych części miasta. Teraz przyciąga młodych twórców i właścicieli niezależnych biznesów, nie tracąc przy tym typowo sąsiedzkiego charakteru. Obok tradycyjnych tawern działają tu nowe restauracje, piekarnie, kawiarnie i bary. Ważnym punktem dzielnicy jest także Onassis Stegi - centrum kultury prezentujące współczesną grecką sztukę i organizujące liczne wydarzenia.

Dzielnica Neos Kosmos jest położona między Akropolem a Riwierą Ateńską 123RF/PICSEL

Tegoroczny ranking pokazuje, że najciekawsze miejsca w dużych miastach niekoniecznie znajdują się przy najbardziej znanych zabytkach. Time Out zwrócił uwagę na dzielnice, w których rozwijają się niezależne biznesy, kultura i gastronomia, a mieszkańcy tworzą charakterystyczną lokalną społeczność.

Jakie dzielnice znalazły się jeszcze w rankingu?

Pełna lista 40 dzielnic, wybranych przez magazyn Time Out:

Jongno 3-ga, Seoul, Korea Dzielnica L'Ocean, Rabat, Maroko Neos Kosmos, Ateny, Grecja Chinatown, Los Angeles, Stany Zjednoczone Govanhill, Glasgow, Szkocja Kitakagaya, Osaka, Japonia Chapinero Alto, Bogota, Kolumbia Koenji, Tokio, Japonia Centrum miasta, St. Catharines, Ontario, Kanada Eskwilin, Rzym, Włochy Russafa, Walencja, Hiszpania Tân Định, Ho Chi Minh, Wietnam São Bento, Lizbona, Portugalia Talat Noi, Bangkok, Tajlandia Slakthusområdet, Sztokholm, Szwecja Humayunpur, Delhi, Indie Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brazylia West Town, Chicago, USA Rákóczi tér, Budapeszt, Węgry Jalan Besar, Singapur Crooswijk, Rotterdam, Holandia Chacagiales, Buenos Aires, Argentyna Bandra West, Mumbai, Indie Dzielnica Katedralna, Belfast, Wielka Brytania República, São Paulo, Brazylia Changning, Szanghaj, Chiny Oost, Amsterdam, Holandia Dzielnica finansowa, Nowy Jork, Stany Zjednoczone New Farm, Brisbane, Australia Quartier d'Aligre, Paryż, Francja Kalk Bay, Kapsztad, Republika Południowej Afryki Północny Hobart, Hobart, Australia Newington Green, Londyn, Wielka Brytania Yulin, Chengdu, Chiny Mount Pleasant, Vancouver, Kanada Centro Histórico, Lima, Peru Boavista, Porto, Portugalia Dzielnica Starstreet, Hongkong South Melbourne, Melbourne, Australia Distillery District, Lexington, Stany Zjednoczone



