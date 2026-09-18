Najfajniejsze dzielnice na świecie. 40 miejsc z klimatem

Julia Król

Julia Król

Masz już dość oklepanych szlaków turystycznych? Magazyn Time Out sprawdził, które dzielnice świata obecnie przeżywają swój złoty wiek i przyciągają najbardziej kreatywnych mieszkańców, wyprzedzając popularnością znane zabytki.

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Kolorowe parasole nad straganami, drobiazgi i kwiaty na wystawie, przechodnie oglądający produkty.
Szukasz alternatywy dla oklepanych szlaków? Jongno 3-ga na szczycie listy China News ServiceGetty Images

Rewolucja w podróżowaniu. Miejsca, które zdominują turystyczne mapy

Nie całe miasto, lecz ich niewielkie fragmenty coraz częściej stają się celem podróży. To lokalne dzielnice pozwalają zobaczyć, jak naprawdę wygląda codzienne życie mieszkańców. Magazyn Time Out sprawdził, które z nich są obecnie najbardziej interesujące. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 40 miejsc z 26 państw.

Ranking przygotowano na podstawie rekomendacji lokalnych redaktorów i ekspertów magazynu. Pod uwagę brano m.in. ofertę gastronomiczną, życie nocne, kulturę, niezależne lokale i sklepy, jakość życia oraz charakter lokalnej społeczności. Nie chodziło więc wyłącznie o miejsca popularne wśród turystów, lecz o dzielnice, które obecnie szczególnie intensywnie się rozwijają.

W ubiegłym roku Karolina Majchrzak informowała o najlepszych dzielnicach 2025. Kto w tym roku znalazł się na liście?

Znamy liderów rankingu najciekawszych dzielnic na świecie

Na szczycie znalazła się dzielnica z Seulu. Jongno 3-ga w Korei Południowej to historyczna część miasta, w której tradycyjna zabudowa spotyka się z nowoczesnym, miejskim stylem życia. Jednym z symboli dzielnicy są wąskie uliczki Ikseon-dong i znajdujące się przy nich ponadstuletnie tradycyjne domy hanok. Wieczorami okolica ożywa dzięki pochas - charakterystycznym ulicznym stoiskom z jedzeniem. Dawniej korzystali z nich głównie pracownicy szukający taniego i szybkiego posiłku, a dziś przyciągają przede wszystkim młodych mieszkańców Seulu.

Drugie miejsce przypadło dzielnicy L'Ocean w Rabacie. Znajduje się nad Atlantykiem i łączy miejski charakter marokańskiej stolicy z plażową atmosferą. Wzdłuż wybrzeża biegnie promenada otoczona palmami, przy której znajdują się miejsca do uprawiania sportu i plaże. W głębi dzielnicy można natomiast znaleźć niewielkie, niezależne lokale, kawiarnie oraz murale. Okolica przechodzi obecnie większą przemianę urbanistyczną, a kolejne przestrzenie przeznaczane są na działalność kulturalną i gastronomiczną.

Podium zamyka Neos Kosmos w Atenach. Dzielnica położona między Akropolem a Riwierą Ateńską przez długi czas pozostawała w cieniu bardziej znanych części miasta. Teraz przyciąga młodych twórców i właścicieli niezależnych biznesów, nie tracąc przy tym typowo sąsiedzkiego charakteru. Obok tradycyjnych tawern działają tu nowe restauracje, piekarnie, kawiarnie i bary. Ważnym punktem dzielnicy jest także Onassis Stegi - centrum kultury prezentujące współczesną grecką sztukę i organizujące liczne wydarzenia.

Dzielnica Neos Kosmos jest położona między Akropolem a Riwierą Ateńską
Dzielnica Neos Kosmos jest położona między Akropolem a Riwierą Ateńską123RF/PICSEL

Tegoroczny ranking pokazuje, że najciekawsze miejsca w dużych miastach niekoniecznie znajdują się przy najbardziej znanych zabytkach. Time Out zwrócił uwagę na dzielnice, w których rozwijają się niezależne biznesy, kultura i gastronomia, a mieszkańcy tworzą charakterystyczną lokalną społeczność.

Jakie dzielnice znalazły się jeszcze w rankingu?

Pełna lista 40 dzielnic, wybranych przez magazyn Time Out:

  1. Jongno 3-ga, Seoul, Korea
  2. Dzielnica L'Ocean, Rabat, Maroko
  3. Neos Kosmos, Ateny, Grecja
  4. Chinatown, Los Angeles, Stany Zjednoczone
  5. Govanhill, Glasgow, Szkocja
  6. Kitakagaya, Osaka, Japonia
  7. Chapinero Alto, Bogota, Kolumbia
  8. Koenji, Tokio, Japonia
  9. Centrum miasta, St. Catharines, Ontario, Kanada
  10. Eskwilin, Rzym, Włochy
  11. Russafa, Walencja, Hiszpania
  12. Tân Định, Ho Chi Minh, Wietnam
  13. São Bento, Lizbona, Portugalia
  14. Talat Noi, Bangkok, Tajlandia
  15. Slakthusområdet, Sztokholm, Szwecja
  16. Humayunpur, Delhi, Indie
  17. Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brazylia
  18. West Town, Chicago, USA
  19. Rákóczi tér, Budapeszt, Węgry
  20. Jalan Besar, Singapur
  21. Crooswijk, Rotterdam, Holandia
  22. Chacagiales, Buenos Aires, Argentyna
  23. Bandra West, Mumbai, Indie
  24. Dzielnica Katedralna, Belfast, Wielka Brytania
  25. República, São Paulo, Brazylia
  26. Changning, Szanghaj, Chiny
  27. Oost, Amsterdam, Holandia
  28. Dzielnica finansowa, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
  29. New Farm, Brisbane, Australia
  30. Quartier d'Aligre, Paryż, Francja
  31. Kalk Bay, Kapsztad, Republika Południowej Afryki
  32. Północny Hobart, Hobart, Australia
  33. Newington Green, Londyn, Wielka Brytania
  34. Yulin, Chengdu, Chiny
  35. Mount Pleasant, Vancouver, Kanada
  36. Centro Histórico, Lima, Peru
  37. Boavista, Porto, Portugalia
  38. Dzielnica Starstreet, Hongkong
  39. South Melbourne, Melbourne, Australia
  40. Distillery District, Lexington, Stany Zjednoczone

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