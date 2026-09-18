Najfajniejsze dzielnice na świecie. 40 miejsc z klimatem

Rewolucja w podróżowaniu. Miejsca, które zdominują turystyczne mapy
Nie całe miasto, lecz ich niewielkie fragmenty coraz częściej stają się celem podróży. To lokalne dzielnice pozwalają zobaczyć, jak naprawdę wygląda codzienne życie mieszkańców. Magazyn Time Out sprawdził, które z nich są obecnie najbardziej interesujące. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 40 miejsc z 26 państw.
Ranking przygotowano na podstawie rekomendacji lokalnych redaktorów i ekspertów magazynu. Pod uwagę brano m.in. ofertę gastronomiczną, życie nocne, kulturę, niezależne lokale i sklepy, jakość życia oraz charakter lokalnej społeczności. Nie chodziło więc wyłącznie o miejsca popularne wśród turystów, lecz o dzielnice, które obecnie szczególnie intensywnie się rozwijają.
W ubiegłym roku Karolina Majchrzak informowała o najlepszych dzielnicach 2025. Kto w tym roku znalazł się na liście?
Znamy liderów rankingu najciekawszych dzielnic na świecie
Na szczycie znalazła się dzielnica z Seulu. Jongno 3-ga w Korei Południowej to historyczna część miasta, w której tradycyjna zabudowa spotyka się z nowoczesnym, miejskim stylem życia. Jednym z symboli dzielnicy są wąskie uliczki Ikseon-dong i znajdujące się przy nich ponadstuletnie tradycyjne domy hanok. Wieczorami okolica ożywa dzięki pochas - charakterystycznym ulicznym stoiskom z jedzeniem. Dawniej korzystali z nich głównie pracownicy szukający taniego i szybkiego posiłku, a dziś przyciągają przede wszystkim młodych mieszkańców Seulu.
Drugie miejsce przypadło dzielnicy L'Ocean w Rabacie. Znajduje się nad Atlantykiem i łączy miejski charakter marokańskiej stolicy z plażową atmosferą. Wzdłuż wybrzeża biegnie promenada otoczona palmami, przy której znajdują się miejsca do uprawiania sportu i plaże. W głębi dzielnicy można natomiast znaleźć niewielkie, niezależne lokale, kawiarnie oraz murale. Okolica przechodzi obecnie większą przemianę urbanistyczną, a kolejne przestrzenie przeznaczane są na działalność kulturalną i gastronomiczną.
Podium zamyka Neos Kosmos w Atenach. Dzielnica położona między Akropolem a Riwierą Ateńską przez długi czas pozostawała w cieniu bardziej znanych części miasta. Teraz przyciąga młodych twórców i właścicieli niezależnych biznesów, nie tracąc przy tym typowo sąsiedzkiego charakteru. Obok tradycyjnych tawern działają tu nowe restauracje, piekarnie, kawiarnie i bary. Ważnym punktem dzielnicy jest także Onassis Stegi - centrum kultury prezentujące współczesną grecką sztukę i organizujące liczne wydarzenia.
Tegoroczny ranking pokazuje, że najciekawsze miejsca w dużych miastach niekoniecznie znajdują się przy najbardziej znanych zabytkach. Time Out zwrócił uwagę na dzielnice, w których rozwijają się niezależne biznesy, kultura i gastronomia, a mieszkańcy tworzą charakterystyczną lokalną społeczność.
Jakie dzielnice znalazły się jeszcze w rankingu?
Pełna lista 40 dzielnic, wybranych przez magazyn Time Out:
- Jongno 3-ga, Seoul, Korea
- Dzielnica L'Ocean, Rabat, Maroko
- Neos Kosmos, Ateny, Grecja
- Chinatown, Los Angeles, Stany Zjednoczone
- Govanhill, Glasgow, Szkocja
- Kitakagaya, Osaka, Japonia
- Chapinero Alto, Bogota, Kolumbia
- Koenji, Tokio, Japonia
- Centrum miasta, St. Catharines, Ontario, Kanada
- Eskwilin, Rzym, Włochy
- Russafa, Walencja, Hiszpania
- Tân Định, Ho Chi Minh, Wietnam
- São Bento, Lizbona, Portugalia
- Talat Noi, Bangkok, Tajlandia
- Slakthusområdet, Sztokholm, Szwecja
- Humayunpur, Delhi, Indie
- Laranjeiras, Rio de Janeiro, Brazylia
- West Town, Chicago, USA
- Rákóczi tér, Budapeszt, Węgry
- Jalan Besar, Singapur
- Crooswijk, Rotterdam, Holandia
- Chacagiales, Buenos Aires, Argentyna
- Bandra West, Mumbai, Indie
- Dzielnica Katedralna, Belfast, Wielka Brytania
- República, São Paulo, Brazylia
- Changning, Szanghaj, Chiny
- Oost, Amsterdam, Holandia
- Dzielnica finansowa, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
- New Farm, Brisbane, Australia
- Quartier d'Aligre, Paryż, Francja
- Kalk Bay, Kapsztad, Republika Południowej Afryki
- Północny Hobart, Hobart, Australia
- Newington Green, Londyn, Wielka Brytania
- Yulin, Chengdu, Chiny
- Mount Pleasant, Vancouver, Kanada
- Centro Histórico, Lima, Peru
- Boavista, Porto, Portugalia
- Dzielnica Starstreet, Hongkong
- South Melbourne, Melbourne, Australia
- Distillery District, Lexington, Stany Zjednoczone