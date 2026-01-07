Dokładnie 4 907 527 pasażerów skorzystało z usług Portu Lotniczego Wrocław w ciągu dwunastu miesięcy 2025 roku.

Najczęściej wybieranym kierunkiem były loty do i z Wielkiej Brytanii, z których skorzystało niemal 800 tys. pasażerów. Na podium znalazły się również wciąż bardzo popularne Włochy - z liczbą blisko 600 tys. podróżnych - oraz Hiszpania, którą wybrało niespełna 500 tys. osób.

Najchętniej wybieranym kierunkiem turystycznym przez pasażerów podróżujących z Wrocławia okazała się jednak Malta. Na ten zeszłoroczny hit zdecydowało się ponad 104 tys. pasażerów. Niewiele mniej osób wybrało w 2025 roku lot do Rzymu.

Za nami wyjątkowy rok, w którym było sporo wyzwań. Przewoźnicy uruchomili z Wrocławia rekordową siatkę połączeń z kilkunastoma nowościami. W maju obsłużyliśmy kibiców z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy przylecieli na finał Ligi Konferencji UEFA. Latem znaleźliśmy się w czołówce najszybciej rosnących lotnisk. A wszystko to w trakcie największej w historii przebudowy części operacyjnej.

Prezes lotniska podkreśla, że gdyby nie 40-dniowa przerwa w realizacji operacji lotniczych, z pewnością lotnisko miałoby ponad 5 mln obsłużonych pasażerów, a roczna dynamika wzrostu oscylowałaby wokół 20%.

Lotnisko we Wrocławiu to wielki plac budowy

Rok 2025 upłynął pod znakiem przebudowy części operacyjnej lotniska w stolicy Dolnego Śląska. Do użytku oddane i certyfikowane przez odpowiednie instytucje zostały już płaszczyzna do odladzania samolotów oraz część dróg kołowania.

Całość inwestycji - w ramach której powstaną jeszcze droga szybkiego zjazdu, równoległa droga kołowania oraz płyta postojowa, a także wyremontowane zostaną pozostałe drogi kołowania - zakończy się w 2026 roku.

Prace kosztują prawie 377 mln złotych, z czego 175 mln złotych wykłada Unia Europejska.

- Pomiędzy terminalem a drogą startową funkcjonuje jeden z największych lotniskowych placów budowy. Dzięki precyzyjnemu planowaniu skutecznie godzimy te dwa zupełnie różne światy - zauważa Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, odpowiedzialny za inwestycje.

Co zmieniło się na lotnisku we Wrocławiu

Miniony rok to również zmiany poprawiające komfort pasażerów podróżujących z wrocławskiego lotniska. W 2025 roku rozbudowany został centralny punkt kontroli bezpieczeństwa.

Dostęp do kontroli stał się płynniejszy dzięki nowym automatycznym bramkom do skanowania kart pokładowych.

Wyremontowano też punkty gastronomiczne, a firma Baltona przeprowadziła modernizację sklepów wolnocłowych w hali odlotów.

Całkowicie wymieniono również system obsługi parkingów, jednocześnie poszerzając drogi wyjazdowe z parkingu długoterminowego.

- Dużo już zrealizowaliśmy, ale wiele jeszcze przed nami. Przed szczytem sezonu letniego oddamy do użytku dodatkową przestrzeń, w której pasażerowie będą mogli oczekiwać na swój lot - mówi Dariusz Kowalczyk, wiceprezes wrocławskiego lotniska odpowiedzialny za obsługę pasażerską.

Wizz Air już zapowiedział kolejne nowości z Wrocławia na 2026 rok. materiały prasowe

Nowe kierunki z Wrocławia

W 2026 roku przewoźnicy zapowiadają kolejne nowości z Wrocławia. Od grudnia Wizz Air lata już z Dolnego Śląska na Gran Canarię. W styczniu zostanie uruchomione połączenie z Katanią na Sycylii, a w czerwcu do Podgoricy w Czarnogórze i Ochrydy w Macedonii. Planowane są też loty do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Będzie też więcej lotów na popularnych, już obsługiwanych trasach z Wrocławia do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.

Ryanair dodał w grudniu 6 nowości: Sewillę w Hiszpanii, Londyn-Luton i Newcastle w Wielkiej Brytanii, Pescarę i Lamezię we Włoszech oraz Ateny w Grecji.

Linie SAS w marcu dołożą z kolei drugie dziennie połączenie do Kopenhagi.

