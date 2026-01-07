Najlepszy wynik w historii. Gdzie latamy z Wrocławia?

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Wrocławskie lotnisko obsłużyło w 2025 roku ponad 4,9 mln pasażerów. To niemal 500 tys. więcej niż w 2024 roku i ponad milion podróżnych więcej niż w 2023 roku. Osiągnięty wynik jest tym bardziej imponujący, że przez 40 dni, ze względu na trwającą przebudowę płyty lotniska, wstrzymane były wszystkie operacje.

Grupa pasażerów wchodzi po schodkach na pokład samolotu linii Ryanair, stojącego na płycie lotniska. Bagaże podręczne, ubrania dostosowane do podróży. Na pierwszym planie widoczna część kadłuba samolotu z oznaczeniem przewoźnika.
Blisko 5 mln pasażerów skorzystało z wrocławskiego lotniska w 2025 roku.materiały prasowe

Dokładnie 4 907 527 pasażerów skorzystało z usług Portu Lotniczego Wrocław w ciągu dwunastu miesięcy 2025 roku.

Najczęściej wybieranym kierunkiem były loty do i z Wielkiej Brytanii, z których skorzystało niemal 800 tys. pasażerów. Na podium znalazły się również wciąż bardzo popularne Włochy - z liczbą blisko 600 tys. podróżnych - oraz Hiszpania, którą wybrało niespełna 500 tys. osób.

Najchętniej wybieranym kierunkiem turystycznym przez pasażerów podróżujących z Wrocławia okazała się jednak Malta. Na ten zeszłoroczny hit zdecydowało się ponad 104 tys. pasażerów. Niewiele mniej osób wybrało w 2025 roku lot do Rzymu.

Za nami wyjątkowy rok, w którym było sporo wyzwań. Przewoźnicy uruchomili z Wrocławia rekordową siatkę połączeń z kilkunastoma nowościami. W maju obsłużyliśmy kibiców z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, którzy przylecieli na finał Ligi Konferencji UEFA. Latem znaleźliśmy się w czołówce najszybciej rosnących lotnisk. A wszystko to w trakcie największej w historii przebudowy części operacyjnej.
podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Prezes lotniska podkreśla, że gdyby nie 40-dniowa przerwa w realizacji operacji lotniczych, z pewnością lotnisko miałoby ponad 5 mln obsłużonych pasażerów, a roczna dynamika wzrostu oscylowałaby wokół 20%.

Lotnisko we Wrocławiu to wielki plac budowy

Rok 2025 upłynął pod znakiem przebudowy części operacyjnej lotniska w stolicy Dolnego Śląska. Do użytku oddane i certyfikowane przez odpowiednie instytucje zostały już płaszczyzna do odladzania samolotów oraz część dróg kołowania.

Całość inwestycji - w ramach której powstaną jeszcze droga szybkiego zjazdu, równoległa droga kołowania oraz płyta postojowa, a także wyremontowane zostaną pozostałe drogi kołowania - zakończy się w 2026 roku.

Prace kosztują prawie 377 mln złotych, z czego 175 mln złotych wykłada Unia Europejska.

- Pomiędzy terminalem a drogą startową funkcjonuje jeden z największych lotniskowych placów budowy. Dzięki precyzyjnemu planowaniu skutecznie godzimy te dwa zupełnie różne światy - zauważa Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, odpowiedzialny za inwestycje.

Co zmieniło się na lotnisku we Wrocławiu

Miniony rok to również zmiany poprawiające komfort pasażerów podróżujących z wrocławskiego lotniska. W 2025 roku rozbudowany został centralny punkt kontroli bezpieczeństwa.

Dostęp do kontroli stał się płynniejszy dzięki nowym automatycznym bramkom do skanowania kart pokładowych.

Wyremontowano też punkty gastronomiczne, a firma Baltona przeprowadziła modernizację sklepów wolnocłowych w hali odlotów.

Całkowicie wymieniono również system obsługi parkingów, jednocześnie poszerzając drogi wyjazdowe z parkingu długoterminowego.

- Dużo już zrealizowaliśmy, ale wiele jeszcze przed nami. Przed szczytem sezonu letniego oddamy do użytku dodatkową przestrzeń, w której pasażerowie będą mogli oczekiwać na swój lot - mówi Dariusz Kowalczyk, wiceprezes wrocławskiego lotniska odpowiedzialny za obsługę pasażerską.

Pasażerowie ustawieni w kolejce na płycie lotniska wchodzą po schodach do samolotu linii Wizzair o charakterystycznych różowych i fioletowych barwach. W tle widoczny fragment pasa startowego oraz zalesiony horyzont pod pochmurnym niebem.
Wizz Air już zapowiedział kolejne nowości z Wrocławia na 2026 rok.materiały prasowe

Nowe kierunki z Wrocławia

W 2026 roku przewoźnicy zapowiadają kolejne nowości z Wrocławia. Od grudnia Wizz Air lata już z Dolnego Śląska na Gran Canarię. W styczniu zostanie uruchomione połączenie z Katanią na Sycylii, a w czerwcu do Podgoricy w Czarnogórze i Ochrydy w Macedonii. Planowane są też loty do Reykjavíku, Dortmundu i Warny. Będzie też więcej lotów na popularnych, już obsługiwanych trasach z Wrocławia do Barcelony, Bari, Tirany i Malagi.
Ryanair dodał w grudniu 6 nowości: Sewillę w Hiszpanii, Londyn-Luton i Newcastle w Wielkiej Brytanii, Pescarę i Lamezię we Włoszech oraz Ateny w Grecji.

Linie SAS w marcu dołożą z kolei drugie dziennie połączenie do Kopenhagi.

