Najtańsze wakacje w Europie. Gdzie nie przepłacisz za jedzenie i hotel?

Spis treści: Wakacje w Europie. Gdzie jest najtańsze jedzenie, napoje i hotele? Jak interpretować ranking cen wakacyjnych? Gdzie wakacje są ogólnie najtańsze? Gdzie najtańsze są hotele i restauracje? Gdzie żywność w sklepach kosztuje najmniej? W którym kraju alkohol jest najtańszy? A gdzie najmniej kosztują napoje bezalkoholowe? Gdzie najtaniej korzystać z transportu publicznego? Turcja czy Portugalia? Zależy, jak spędzasz wakacje Jak faktycznie porównać koszt wakacji?

Turcja wypada najtaniej pod względem ogólnego poziomu cen, Portugalia wygrywa w kategorii restauracji i hoteli, a za alkohol najmniej zapłacimy we Włoszech. Najnowsze porównanie popularnych kierunków wakacyjnych pokazuje, że nie istnieje jedno państwo, które jest najtańsze pod każdym względem.

Wakacje w Europie. Gdzie jest najtańsze jedzenie, napoje i hotele?

Przy wyborze miejsca na urlop często kierujemy się opiniami znajomych, cenami znalezionymi w mediach społecznościowych albo wspomnieniami z wyjazdów sprzed kilku lat. Takie informacje szybko tracą aktualność. Znacznie więcej mówi porównanie konkretnych kategorii wydatków liczących się na wakacjach: noclegów, jedzenia w sklepach, restauracji, napojów czy transportu.

Euronews Business przeanalizował dane Eurostatu dotyczące siedmiu popularnych kierunków: Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Włoch i Francji. Wyniki nie przedstawiają kosztu tygodniowych wakacji, lecz poziom cen w poszczególnych państwach w odniesieniu do średniej Unii Europejskiej.

Jak interpretować ranking cen wakacyjnych?

W analizie przyjęto, że średni poziom cen w Unii Europejskiej wynosi 100. Jeśli wskaźnik danego kraju wynosi 80, oznacza to, że porównywalny koszyk towarów lub usług jest tam średnio o 20 proc. tańszy niż w UE. Wynik 110 wskazuje natomiast ceny o 10 proc. wyższe od unijnej średniej.

Nie należy jednak odczytywać tych wartości jak cennika. Wskaźnik 73,6 dla restauracji i hoteli nie oznacza, że nocleg kosztuje dokładnie 73,60 euro. Pokazuje jedynie relację między cenami w danym kraju a średnią UE.

Trzeba też pamiętać, że są to średnie krajowe. Apartament w centrum Lizbony może być droższy niż nocleg w niewielkiej portugalskiej miejscowości przy plaży. Podobnie ceny na greckiej wyspie w szczycie sezonu mogą znacznie przewyższać krajową średnią.

Gdzie wakacje są ogólnie najtańsze?

W zestawieniu obejmującym ponad 2 tys. produktów i usług zdecydowanie najtaniej wypada Turcja. Koszyk kosztujący średnio 100 euro w UE miałby tam wartość około 59,60 euro. Oznacza to poziom cen niższy od unijnej średniej o 40,4 proc.

Drugie miejsce zajmuje Chorwacja ze wskaźnikiem 78,4. Kolejne są Portugalia - 86,6, Grecja - 87,4 oraz Hiszpania - 91,6. We Włoszech porównywalny koszyk kosztowałby 97,10 euro.

Najdrożej spośród analizowanych państw wypada Francja. Jej wskaźnik wynosi 100,3, a więc znajduje się nieznacznie powyżej średniej UE.

Ogólny ranking prezentuje się następująco:

Turcja - 59,6

Chorwacja - 78,4

Portugalia - 86,6

Grecja - 87,4

Hiszpania - 91,6

Włochy - 97,1

Francja - 100,3

Turcja jest więc najtańsza w szerokim ujęciu, ale nie oznacza to, że zajmuje pierwsze miejsce w każdej kategorii wakacyjnych wydatków.

Gdzie najtańsze są hotele i restauracje?

W kategorii obejmującej noclegi oraz jedzenie poza domem pierwsze miejsce zajmuje Portugalia. Jej wskaźnik wynosi 73,6, co oznacza ceny średnio o 26,4 proc. niższe od poziomu unijnego.

Nieco droższa okazuje się Turcja z wynikiem 78,3. Dobrze wypadają również Hiszpania - 85,4 oraz Grecja - 86,1. Chorwacja osiągnęła 89,6, a więc jest w tej kategorii droższa niż Portugalia, Turcja, Hiszpania i Grecja.

Na drugim końcu zestawienia znajdują się Włochy oraz Francja. Wskaźnik dla włoskich restauracji i hoteli wynosi 110,8, natomiast dla francuskich aż 116. Porównywalne usługi kosztują więc we Francji średnio o 16 proc. więcej niż w UE.

Osoby, które planują często jadać poza miejscem zakwaterowania, powinny zwrócić na tę kategorię szczególną uwagę. Tani lot nie zawsze oznacza tani urlop, jeśli wysokie ceny noclegów i restauracji szybko pochłoną różnicę.

Gdzie żywność w sklepach kosztuje najmniej?

Różnice w cenach żywności nie są tak duże jak w przypadku hoteli czy alkoholu. Wyraźnie wyróżnia się jednak Turcja, gdzie koszyk spożywczy odpowiadający unijnej wartości 100 euro kosztowałby średnio 75,60 euro.

Poniżej unijnej średniej znalazła się również Hiszpania z wynikiem 94,6. W pozostałych analizowanych krajach ceny żywności były nieco wyższe od średniej UE.

Najdrożej wypada Francja, choć różnica nie jest ogromna. Jej wynik to 107,9, czyli ceny wyższe od unijnej średniej o 7,9 proc.

Dla osób wynajmujących apartament z kuchnią i przygotowujących większość posiłków samodzielnie ceny produktów spożywczych mogą mieć większe znaczenie niż koszt restauracji. W takim modelu wyjazdu Turcja i Hiszpania wypadają szczególnie korzystnie.

W którym kraju alkohol jest najtańszy?

Tutaj ranking całkowicie się odwraca. Turcja, która prowadzi pod względem ogólnego poziomu cen, jest jednocześnie zdecydowanie najdroższa w kategorii alkoholu.

Jej wskaźnik wynosi aż 210,2. Oznacza to, że napoje alkoholowe są tam średnio ponad dwukrotnie droższe niż w UE. Drugie miejsce zajmuje Grecja z wynikiem 154, a trzecie Chorwacja - 133,9.

Najtaniej alkohol wypada we Włoszech. Wskaźnik 81,9 oznacza ceny niższe od średniej UE o 18,1 proc. Korzystnie prezentuje się również Hiszpania, której wynik wynosi 90,1.

Francja znajduje się niemal dokładnie na poziomie unijnej średniej - 100,9. W Portugalii wskaźnik sięga 107,1.

Wysokie ceny alkoholu w Turcji w znacznej mierze wiążą się z obciążeniami podatkowymi. Pokazuje to, dlaczego przy planowaniu budżetu nie wystarczy sprawdzić jedynie ogólnego poziomu cen w danym kraju.

A gdzie najmniej kosztują napoje bezalkoholowe?

Różnice między poszczególnymi kierunkami są mniejsze niż przy alkoholu, ale nadal mogą być zauważalne podczas dłuższego pobytu.

Najniższy wskaźnik odnotowano we Włoszech - 81,8. Najdroższa spośród porównywanych państw jest Chorwacja z wynikiem 133,5. Oznacza to, że napoje bezalkoholowe są tam średnio o jedną trzecią droższe niż w UE.

Może to mieć znaczenie zwłaszcza podczas rodzinnych wakacji, kiedy regularnie kupujemy wodę, soki, napoje gazowane czy kawę. Pojedynczy zakup nie robi dużej różnicy, ale suma codziennych wydatków przez tydzień lub dwa może być już wyraźna.

Gdzie najtaniej korzystać z transportu publicznego?

Najkorzystniej ponownie wypada Turcja, gdzie wskaźnik cen transportu publicznego wynosi 68,3. Portugalia, Hiszpania oraz Chorwacja mieszczą się w okolicach 80 punktów, a Grecja pozostaje nieco poniżej średniej UE.

Jedynym krajem z analizowanej siódemki, który przekracza unijną średnią, jest Francja. Jej wynik wynosi 112,8.

Tanie przejazdy mogą istotnie obniżyć koszt urlopu, szczególnie gdy planujemy zwiedzanie kilku miejscowości i nie zamierzamy wynajmować samochodu. W tym przypadku warto jednak sprawdzić także dostępność połączeń, ponieważ niski poziom cen nie zawsze oznacza rozbudowaną sieć komunikacji w każdym regionie.

Turcja czy Portugalia? Zależy, jak spędzasz wakacje

Nie da się wskazać jednego najtańszego kierunku dla każdego podróżnego. Wiele zależy od stylu wypoczynku.

Turcja może okazać się korzystnym wyborem dla osób, które zwracają uwagę na ogólny poziom cen, kupują żywność w sklepach i korzystają z komunikacji publicznej. Trzeba jednak liczyć się z wysokimi cenami alkoholu.

Portugalia wyróżnia się najniższymi kosztami w kategorii restauracji i hoteli. Może więc zainteresować turystów, którzy chcą często jadać na mieście i nie wybierają pakietu all inclusive.

Hiszpania wypada dość równo. Ma ceny poniżej średniej UE zarówno w przypadku żywności, hoteli i restauracji, jak i alkoholu. Włochy przyciągają relatywnie tanim alkoholem i napojami bezalkoholowymi, ale noclegi oraz jedzenie w restauracjach są tam wyraźnie droższe.

Francja zajmuje ostatnie miejsce w większości analizowanych kategorii, jednak również tutaj ostateczny koszt zależy od regionu, terminu oraz standardu wybranego zakwaterowania.

Jak faktycznie porównać koszt wakacji?

Ranking cen krajowych jest dobrym punktem wyjścia, ale nie powinien być jedyną podstawą decyzji. Przed rezerwacją policz oddzielnie:

cenę transportu do miejsca docelowego,

koszt noclegu w konkretnym terminie,

liczbę posiłków spożywanych w restauracjach,

ceny lokalnego transportu lub wynajmu samochodu,

dodatkowe wydatki na atrakcje, napoje i opłaty turystyczne.

Najtańszy kraj może okazać się droższy, jeśli lot samolotem kosztuje dużo albo wybrany kurort należy do najbardziej obleganych. Z kolei państwo z wyższym średnim poziomem cen może zmieścić się w budżecie dzięki tanim połączeniom, rezerwacji poza szczytem sezonu lub pobytowi w mniej popularnym regionie.

Dane Eurostatu pokazują relacje cenowe między krajami, ale nie uwzględniają dochodów turystów ani różnic między konkretnymi miastami i kurortami. Dlatego warto traktować je jako wskazówkę, a nie gotowy rachunek za wyjazd.



