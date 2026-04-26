Spis treści: Największe tężnie w Polsce. Idealne propozycje na weekendowy wyjazd Dlaczego warto korzystać z tężni? Lecznicze właściwości

Największe tężnie w Polsce. Idealne propozycje na weekendowy wyjazd

Tężnie solankowe należą do najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu polskich uzdrowisk i są przykładem technologii, która przetrwała niemal w niezmienionej formie od XIX wieku. Ich konstrukcja opiera się na masywnym szkielecie drewnianym wypełnionym wiązkami tarniny - gęstego krzewu o twardych, rozgałęzionych pędach. Na szczyt takiej budowli wtłacza się solankę, czyli wodę mineralną bogatą w rozpuszczone sole sodowe oraz pierwiastki śladowe. Spływając po gałęziach, ciecz rozbija się na mikrokrople, zwiększając powierzchnię parowania i prowadząc do stopniowego zagęszczania roztworu.

Tężnia w Ciechocinku

Największy kompleks tego typu znajduje się w Ciechocinku. Trzy monumentalne tężnie osiągają łączną długość ponad 1740 metrów oraz wysokość sięgającą niemal 16 metrów. Całość opiera się na tysiącach drewnianych pali osadzonych w gruncie, które stabilizują ciężar konstrukcji wypełnionej tarniną oraz krystalizującą solą. Podobne ciągi technologiczne w Europie zanikły wraz z rozwojem przemysłowych metod warzenia soli. Ciechocinek stanowi rzadki przykład miejsca, w którym historyczne tężnie zachowały pierwotną funkcję w procesie zagęszczania solanki przed dalszą obróbką termiczną.

Instalacje usytuowano w otoczeniu Parku Tężniowego oraz Parku Zdrojowego, wyposażonych w system deptaków, platform widokowych i punktów obserwacyjnych. Tarasy na szczytach umożliwiają podziwianie panoramy uzdrowiska oraz doliny Wisły, a historyczna infrastruktura warzelnicza funkcjonuje równolegle z zapleczem turystycznym obejmującym pijalnie wód mineralnych i amfiteatr letni.

Tężnia w Inowrocławiu

Tężnia solankowa w Inowrocławiu, otwarta w 2001 roku po kilkuletnich pracach projektowych rozpoczętych w 1994 roku, należy do największych tego typu instalacji w kraju. Konstrukcja przyjęła formę dwóch połączonych ze sobą wieloboków o obwodzie przekraczającym 300 metrów i wysokości około 9 metrów, co czyni ją drugą pod względem rozmiaru tężnią w Polsce. Na szczycie obiektu poprowadzono taras widokowy dostępny dla zwiedzających, z którego rozciąga się panorama Parku Solankowego oraz centralnej części uzdrowiska.

Pod względem turystycznym kompleks pełni rolę głównego punktu rekreacyjnego Parku Solankowego. W bezpośrednim sąsiedztwie tężni znajdują się pijalnia wód mineralnych "Inowrocławianka", palmiarnia z roślinnością tropikalną oraz Aleja Dębów Gwiazd, w której swoje drzewa sadzili m.in. Wojciech Kilar czy Krzysztof Penderecki. Infrastrukturę uzupełniają tereny aktywnego wypoczynku - pola do minigolfa, korty tenisowe oraz przestrzeń wydarzeń plenerowych.

Tężnia w Konstancinie-Jeziornie

Tężnia solankowa w Konstancinie‑Jeziornie stanowi centralny punkt Parku Zdrojowego i jednocześnie symbol jedynego uzdrowiska na Mazowszu. Wzniesiona w latach 1974-1979 instalacja przyjęła formę zamkniętego pierścienia o obwodzie około 140 metrów i wysokości 6 metrów, wypełnionego wiązkami tarniny, po których spływa solanka wydobywana z odwiertu sięgającego blisko 1600 metrów pod powierzchnię ziemi. Odkryte w 1962 roku złoża umożliwiły wykorzystanie lokalnej wody termalnej o temperaturze około 29°C i stężeniu przekraczającym 6%, która zasila instalację przez cały rok.

Turystycznie obiekt wyróżnia się zwartą bryłą przypominającą drewniany amfiteatr. Wewnątrz wytyczono ścieżki spacerowe prowadzące wzdłuż ścian pokrytych krystalizującą solą, a centralnie umieszczony tzw. "grzybek inhalacyjny" stanowi naturalny punkt dyspersji aerozolu. Tężnia funkcjonuje w otoczeniu rozległych terenów zielonych doliny rzeki Jeziorki, zatem większość spacerów po kurorcie rozpoczyna się właśnie przy tej konstrukcji. Park Zdrojowy oferuje przy tym amfiteatr, fontanny, place zabaw oraz sezonową przestrzeń wydarzeń kulturalnych.

Tężnia w Wieliczce

Tężnia solankowa w Wieliczce została oddana do użytku w 2014 roku jako element naziemnej infrastruktury Kopalni Soli i dziś stanowi największy obiekt tego typu w Małopolsce oraz jeden z czterech największych w kraju. Instalacja o powierzchni około 7 500 m² powstała w Parku św. Kingi, tuż obok szybu Daniłowicza - głównego wejścia na turystyczną trasę kopalni. Tarninowe ściany zasilane solanką czerpaną z głębokości ponad 200 metrów tworzą rozległy system naturalnego odparowania, a całość uzupełnia ponad 22‑metrowa wieża widokowa, z której można obserwować historyczne szyby górnicze, warzelnię oraz zieleń parku.

Pod względem turystycznym obiekt zaprojektowano jako przestrzeń spacerową dostępną bez konieczności zwiedzania podziemnej części kopalni. Oświetlone alejki prowadzą wokół instalacji, a pomosty umożliwiają obserwację krystalizującej soli bezpośrednio na gałęziach tarniny. Bliskość zabytkowego kompleksu górniczego sprawia, że wizyta w tężni często stanowi uzupełnienie zwiedzania trasy podziemnej lub osobny punkt weekendowego pobytu w Wieliczce.

Tężnia w Busku‑Zdroju

Na szczególną uwagę zasługuje również tężnia w Busku‑Zdroju, uruchomiona w 2020 roku jako element rewitalizacji Parku Zdrojowego. Obiekt o długości ponad 72 metrów połączono z tarasem widokowym oraz systemem kładek spacerowych okalających konstrukcję.

Instalacja wykorzystuje miejscową solankę siarczkową, wydobywaną z głębokości kilkuset metrów, dzięki czemu wpisuje się w tradycję balneologiczną regionu świętokrzyskiego. W otoczeniu tężni powstały strefy wypoczynku, fontanna oraz infrastruktura rekreacyjna, które czynią z niej jeden z głównych punktów weekendowych pobytów w uzdrowisku.

Dlaczego warto korzystać z tężni? Lecznicze właściwości

Zjawisko odpowiadające za działanie tężni solankowych opiera się na fizyce aerozoli oraz biologii układu oddechowego. Spływająca po wiązkach tarniny solanka ulega naturalnemu rozpylaniu i tworzy mikroskopijne cząsteczki unoszące się w powietrzu. Po wdychaniu trafiają one do dróg oddechowych, nawilżając błony śluzowe oraz wspierając mechanizm śluzowo‑rzęskowy, czyli podstawową barierę ochronną płuc przed patogenami i zanieczyszczeniami.

Wpływ aerozolu solankowego na stan zapalny dróg oddechowych potwierdziło badanie z 2020 roku przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie eksperymentu regularne inhalacje solanką z Wieliczki zmniejszały reakcję dróg oddechowych na czynniki drażniące i obniżały poziom substancji wywołujących stan zapalny. Jednocześnie wzrastał poziom czynnika odpowiedzialnego za jego wygaszanie. Przełożyło się to na mniejszy obrzęk błon śluzowych i łatwiejszy przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

Równie istotne są badania jakości powietrza prowadzone wokół tężni w Ciechocinku przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012. Analiza wykazała najniższą liczbę bakterii właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie tężni oraz inhalacyjnej fontanny "Grzyb". Innymi słowy - powietrze w strefie aerozolu solankowego zawierało mniej mikroorganizmów niż w parkach czy centrum uzdrowiska.

Według raportu WHO dotyczącego niedoborów jodu w populacjach śródlądowych Europa Środkowa należy do regionów podwyższonego ryzyka hipodiiodynemii - zjawiska polegającego na niedostatecznym zaopatrzeniu organizmu w ten pierwiastek. Wdychanie aerozolu mineralnego sprzyja jego fizjologicznemu wchłanianiu przez nabłonek dróg oddechowych, stanowiąc wsparcie dla gospodarki hormonalnej tarczycy. Z tego względu tężnie coraz częściej uwzględnia się w miejskiej infrastrukturze zdrowotnej - w latach 2024-2026 małe tężnie solankowe uruchomiono m.in. w parkach Warszawy, Krakowa i Wrocławia jako element strategii adaptacji do zanieczyszczeń powietrza oraz przeciwdziałania skutkom urbanizacji.

Spacer przy tężni jest jedną z najprostszych form naturalnej inhalacji dostępnych na świeżym powietrzu. Specjaliści balneologii zalecają pobyt w strefie aerozolu przez około 30-60 minut, najlepiej w godzinach porannych lub późnym popołudniem, gdy proces odparowania solanki przebiega najintensywniej. Regularne wizyty - kilka razy w tygodniu - pozwalają utrzymać odpowiednie nawilżenie błon śluzowych oraz wspierać naturalne oczyszczanie dróg oddechowych z pyłów i drobnoustrojów.

Warto przy tym pamiętać, że aerozol zawiera jod i inne mikroelementy, dlatego osoby z chorobami tarczycy lub nadciśnieniem powinny skonsultować korzystanie z tężni z lekarzem. Dla wielu osób jest to jedna z nielicznych metod kontaktu z powietrzem o właściwościach zbliżonych do nadmorskiego mikroklimatu - dostępnych bez konieczności wyjazdu nad Bałtyk.

