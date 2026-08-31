W skrócie
- W Norwegii powstaje muzeum The Whale, którego dach przypomina ogon wieloryba zanurzający się w wodzie, wkomponowując budynek w surowy krajobraz wyspy Andøya.
- Projekt zakłada stworzenie otwartej przestrzeni bez kolumn dzięki betonowej konstrukcji dachu, po którym zwiedzający będą mogli spacerować, podziwiając okolicę.
- Placówka powstaje w Andenes, rejonie sprzyjającym obserwacji wielorybów dzięki głębokiemu kanionowi, a otwarcie obiektu zaplanowano na 4 czerwca 2027 roku.
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Na północy Norwegii powstaje budynek, który wygląda tak, jakby ogromny wieloryb właśnie zanurzał się w morzu. The Whale będzie centrum wiedzy o wielorybach i morzu. Projekt powstaje w Andenes na wyspie Andøya, około 300 km na północ od koła podbiegunowego.
Miejscowość leży nad Oceanem Północnoatlantyckim, w pobliżu głębokiego podmorskiego kanionu Bleiksdjupa. Dzięki niemu morskie zwierzęta mogą podpływać blisko brzegu. Andenes jest więc dobrym miejscem do obserwowania kaszalotów, humbaków, grindwali, orek i morświnów. Kaszaloty mogą osiągać nawet około 15 metrów długości.
Dach jak ogon wieloryba
Najbardziej niezwykłym elementem The Whale jest dach. Zamiast klasycznej bryły architekci zaprojektowali falującą betonową powierzchnię, która płynnie przechodzi w otaczający krajobraz. Z daleka przypomina ogon wieloryba wystający ponad wodę. Budynek ma być niski i dodatkowo związany ze skalistym wybrzeżem.
Za projektem stoi duńska pracownia Dorte Mandrup, która wygrała międzynarodowy konkurs w 2019 roku. - A co, jeśli chodzi tu o horyzont, a nie o połączenie ziemi i nieba? - właśnie od takiego pytania wyszła główna architektka i założycielka studia, Dorte Mandrup-Poulsen, myśląc o nowym projekcie.
Stąd wziął się pomysł poziomej konstrukcji, która nawiązuje do kształtu krajobrazu. Zakrzywiony dach jest pojedynczą betonową powłoką opartą tylko w trzech punktach. Dzięki temu we wnętrzu można zrezygnować z kolumn i stworzyć dużą, otwartą przestrzeń.
Co więcej, po dachu będzie można chodzić. Pokryją go naturalne, nieobrobione kamienie zebrane w okolicy oraz roślinność. Stanie się punktem widokowym na morze, archipelag i zorzę.
W środku skały, nauka i widok na morze
Wnętrze także ma zacierać granicę między budynkiem a naturą. Duże przeszklenia skierowane w stronę archipelagu otworzą wystawy na krajobraz, ale i podłoga nie będzie idealnie płaska - niewielkie zmiany poziomu mają nawiązywać do terenu na zewnątrz. W kilku miejscach skały dosłownie wejdą do środka.
The Whale połączy naukę, sztukę, opowieści i dźwięk. Będą tu także biura, kawiarnia i sklep, a wokół budynku powstaną ścieżki, miejsca obserwacyjne, skalny basen wypełniany wodą morską podczas przypływu i miejsce na ognisko. Nowa kładka połączy obiekt z dalszą częścią wybrzeża.
Otwarcie muzeum zaplanowano na 4 czerwca 2027 roku.
Źródła: The Whale, mir.no Dorte Mandrup, Archdaily.com