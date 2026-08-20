Kiedy wystartują loty z Gdańska na lotnisko Paryż-Orly?

Pierwszy lot na trasie Gdańsk - Paryż-Orly zaplanowano na 5 kwietnia 2027 roku.

LOT przewidział cztery rejsy tygodniowo w trybie całorocznym. Połączenie będzie realizowane w poniedziałki, środy, piątki oraz niedziele.

Start z Gdańska wyznaczono na godzinę 17:00, natomiast lądowanie na lotnisku Orly nastąpi po 2 godzinach i 15 minutach. Samolot w drogę powrotną do Polski wystartuje o godzinie 20:20.

Robert Ludera z zarządu PLL LOT argumentuje uruchomienie nowego kierunku zapotrzebowaniem na bezpośredni ruch biznesowy i turystyczny między regionami. Spółka zdecydowała się skierować maszyny do stolicy Francji kosztem dotychczasowego połączenia do norweskiego Oslo.

Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Gdańska wzmacnia ofertę LOT-u na rynku regionalnym i otwiera kolejne możliwości podróży pomiędzy Pomorzem a Francją. W 2027 roku, w którym mija 80 lat od uruchomienia połączenia Warszawa-Paryż, dołączamy do tej historii również Gdańsk.

Infrastruktura lotniska Orly i konkurencja na trasie

Lotnisko Paryż-Orly znajduje się 13 kilometrów na południe od centrum Paryża.

Do centrum miasta prowadzi linia metra numer 14, która pokonuje tę trasę w czasie 25-30 minut. Pasażerowie mogą dojechać nią bezpośrednio do węzłów Gare de Lyon i Châtelet-Les Halles. Przy terminalu funkcjonuje także linia tramwajowa T7 oraz połączenia autobusowe.

Lokalizacja stanowi główny punkt odniesienia w starciu z tanimi liniami lotniczymi.

Przewoźnicy niskokosztowi, w tym Wizz Air i Ryanair, latają z Gdańska na lotnisko Beauvais. Leży ono 84 kilometry na północ od Paryża, co wydłuża czas dojazdu do centrum Paryża.

Warto dodać, że Gdańsk jest kolejnym portem regionalnym po Krakowie, z którego polecimy do Paryża-Orly.







