Nowa trasa LOT-u. Polecimy bezpośrednio z Gdańska do Paryża

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Polskie Linie Lotnicze LOT modyfikują regionalną siatkę połączeń. Przewoźnik uruchomi bezpośrednie rejsy z Gdańska na lotnisko Paryż-Orly. Jednocześnie wycofa z rozkładu inną europejską trasę - z Pomorza do stolicy Norwegii, Oslo.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Samolot pasażerski LOT startuje nad pasem, w tle budynki lotniska i błękitne niebo.
Paryż zamiast Oslo. Będzie nowe połączenie LOT-u z GdańskaKamil Wrzosek/LOTmateriały prasowe

Kiedy wystartują loty z Gdańska na lotnisko Paryż-Orly?

Pierwszy lot na trasie Gdańsk - Paryż-Orly zaplanowano na 5 kwietnia 2027 roku.

LOT przewidział cztery rejsy tygodniowo w trybie całorocznym. Połączenie będzie realizowane w poniedziałki, środy, piątki oraz niedziele.

Start z Gdańska wyznaczono na godzinę 17:00, natomiast lądowanie na lotnisku Orly nastąpi po 2 godzinach i 15 minutach. Samolot w drogę powrotną do Polski wystartuje o godzinie 20:20.

Robert Ludera z zarządu PLL LOT argumentuje uruchomienie nowego kierunku zapotrzebowaniem na bezpośredni ruch biznesowy i turystyczny między regionami. Spółka zdecydowała się skierować maszyny do stolicy Francji kosztem dotychczasowego połączenia do norweskiego Oslo.

Uruchomienie bezpośredniego połączenia z Gdańska wzmacnia ofertę LOT-u na rynku regionalnym i otwiera kolejne możliwości podróży pomiędzy Pomorzem a Francją. W 2027 roku, w którym mija 80 lat od uruchomienia połączenia Warszawa-Paryż, dołączamy do tej historii również Gdańsk.
mówi Robert Ludera, członek zarządu ds. handlowych PLL LOT

Infrastruktura lotniska Orly i konkurencja na trasie

Lotnisko Paryż-Orly znajduje się 13 kilometrów na południe od centrum Paryża.

Do centrum miasta prowadzi linia metra numer 14, która pokonuje tę trasę w czasie 25-30 minut. Pasażerowie mogą dojechać nią bezpośrednio do węzłów Gare de Lyon i Châtelet-Les Halles. Przy terminalu funkcjonuje także linia tramwajowa T7 oraz połączenia autobusowe.

Lokalizacja stanowi główny punkt odniesienia w starciu z tanimi liniami lotniczymi.
Przewoźnicy niskokosztowi, w tym Wizz Air i Ryanair, latają z Gdańska na lotnisko Beauvais. Leży ono 84 kilometry na północ od Paryża, co wydłuża czas dojazdu do centrum Paryża.

Warto dodać, że Gdańsk jest kolejnym portem regionalnym po Krakowie, z którego polecimy do Paryża-Orly.

Zobacz również:

Polskie Linie Lotnicze LOT polecą z Warszawy do Hanoi trzy razy w tygodniu od 31 marca 2027.
Podróże

Po Bangkoku nowy azjatycki hit. LOT poleci do Hanoi

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski




Wybierasz się na wakacje? Jak się odżywiać, by zminimalizować skutki jet laga© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze