Nowy szlak w Tatrach. Wcześniej rejon ten był niedostępny

Tatry od lat pozostają jednym z najbardziej uwielbianych przez Polaków kierunków wypoczynku. Oblegane są zarówno podgórskie miejscowości, popularne szlaki prowadzące przez doliny, jak i wymagające trasy wysoko w górach. Wybór tego, jak spędzić czas w najwyższym paśmie łańcucha Karpat, jest naprawdę szeroki - i to zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie.

Co jakiś czas region ten wzbogaca się w dodatku o nowe atrakcje. Choć otwieranie niedostępnych dotąd dla turystów części gór nie jest tu standardem, tym razem to właśnie taka propozycja czeka na podróżnych. Już w ten weekend będzie można z niej skorzystać.

TANAP rusza z nową atrakcją. Trasa z widokiem na Tatry Bielskie

Tatrzański Park Narodowy na Słowacji (TANAP) już od 24 stycznia 2026 r. umożliwi podróżnym wstęp na teren, który przez wiele lat pozostawał niedostępny dla ruchu turystycznego. Trasa wiedzie bowiem przez rejon, który od wielu lat służył ochronie dzikiej zwierzyny. Nowa atrakcja, choć na Słowacji, ucieszy również Polaków - mieści się bowiem tuż przy granicy z Polską.

Nowy szlak rozpoczyna się w Jaworzynie Tatrzańskiej, raptem 2,5 kilometra od przejścia granicznego na Łysej Polanie. Chodzi o ścieżkę edukacyjną "Zvernica". TANAP wprowadza tu bryczki - turyści, podróżując po wyznaczonej trasie zaprzęgiem z woźnicą i w towarzystwie przewodnika, posłuchają o historii regionu i zaliczą przystanki tematyczne. Po drodze podziwiać można panoramę malowniczych Tatr Bielskich.

- To pilotażowy i wyjątkowy projekt, w ramach którego odwiedzający dotrą do obszaru całkowicie niedostępnego dla zwiedzających od dziesięcioleci - podaje TANAP w komunikacie.

"Zvernica" w Tatrach na Słowacji. Atrakcja rusza 24 stycznia

Czas trwania przejazdu na trasie "Zvernica" to ok. 60 minut, a atrakcja będzie czynna wyłącznie w soboty - poczynając właśnie od 24 stycznia br. Tego dnia odjazdy zaplanowano o trzech godzinach: 10:00, 11:15 i 12:30. Liczba osób na przejazd jest ograniczona i konieczne są rezerwacje w TANAP. Nie będzie to atrakcja masowa, a urozmaicenie dla turystów, którzy pragną zobaczyć niedostępną od wielu lat część Tatr i zrozumieć potrzebę ochrony górskiej przyrody. TANAP chce pokazać ludziom, że "park narodowy można postrzegać inaczej niż przez pryzmat klasycznej turystyki".

- Celem projektu jest przybliżenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego przyrody w sposób doświadczalny, aby odwiedzający nie tylko mogli zobaczyć piękno Tatr, ale także zrozumieć ich historię, naturalne funkcjonowanie przyrody i wagę jej ochrony. Przejażdżka bryczką pozwala na powolne, ciche i pełne szacunku do natury podziwianie krajobrazu, w duchu wartości parku narodowego - opisuje projekt TANAP.

TANAP zapowiedział już, że rozważane jest sukcesywne poszerzanie oferty o różne pakiety tematyczne i cenowe w przyszłości - byłyby one przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, jak również grup zorganizowanych. Wiele zależy od tego, jak przyjmie się nowa atrakcja w postaci trasy "Zvernica".

