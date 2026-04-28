W skrócie Smocza Jama na Wawelu została ponownie otwarta po modernizacji 24 kwietnia 2026 r.

Nowa trasa zwiedzania "Szukając smoka" łączy wystawy Międzymurze i Smoczą Jamę.

Na trasie udostępniono m.in. model szkieletu "smoka" sprzed około 210 milionów lat oraz elementy interaktywne.

Atrakcje Krakowa. Otwarcie Smoczej Jamy i nowa trasa zwiedzania

Kraków słynie z wielu pięknych miejsc, które przyciągają turystów z całego świata. Teraz, po przeprowadzonej modernizacji, wraca jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta - legendarna jaskinia, Smocza Jama na Wawelu, jest już dostępna w nowej odsłonie.

Od piątku 24 kwietnia chętni mogą korzystać z nowej atrakcji - trasy Szukając smoka, która połączy dwie wystawy na Wawelu: Międzymurze i Smoczą Jamę, zapewniając zwiedzającym sporą dawkę wiedzy i rozrywki.

Legendarna Smocza Jama na Wawelu otwarta po przerwie

Smocza Jama na Wawelu to naturalna jaskinia krasowa, która powstała ok. 12 milionów lat temu. Składa się z kilku komór i od średniowiecza wiązana jest z legendą o Smoku Wawelskim - obecnie jego podobizna umieszczona jest na bulwarach przed jaskinią. Przestrzeń licząca łącznie ok. 270 m długości z czasem została częściowo udostępniona turystom. Fragment obiektu turyści zaczęli odwiedzać w 1918 r., po przystosowaniu go do funkcji turystycznych przez profesora Adolfa Szyszko-Bohusz.

Dziś to popularna atrakcja turystyczna, łącząca geologię, historię i lokalne podania. Po latach funkcjonowania obiekt poddano modernizacji. Przez dłuższy czas w miejscu tym prowadzono prace, które niedawno dobiegły końca. Nowa odsłona atrakcji została wzbogacana o elementy multimedialne, które mają jeszcze lepiej opowiadać historię tego miejsca. Zobaczymy też szkielet "smoka" - prehistorycznego gada odkrytego w Lisowicach ponad 15 lat temu.

- Podczas spaceru pomiędzy murami obronnymi odkrywamy różne oblicza smoka: od szkieletu prehistorycznego gada, nazwanego przez odkrywców Smokiem Wawelskim, przez opowieść o tym jak powstała jaskinia, aż po animację najstarszej legendy z początków XIII wieku autorstwa Wincentego Kadłubka. Ostatnim etapem tej podróży jest zejście do wnętrza Smoczej Jamy w nowej odsłonie, gdzie światło, dźwięk i przesuwające się cienie przypominają, że legenda wciąż pozostaje żywa - czytamy na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu.

Zwiedzanie trasy Szukając smoka. Ceny biletów i godziny otwarcia

Już od 24 kwietnia br. turyści mogą schodzić pod ziemię, by wędrować nową trasą. Zwiedzanie jest dostępne w godzinach 9:00-17:00 od wtorku do niedzieli, a w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00.

Wejściówki można kupić w kasie, biletomacie i online: Bilet normalny na trasę Szukając smoka kosztuje 35 zł, a ulgowy 26 zł. Droga zwiedzania prowadzi m.in. stromymi, kręconymi schodami, w jednym kierunku, z wyjściem na Bulwary Wiślane.

