Nowa trasa zwiedzania na Wawelu. Smocza Jama otwarta po modernizacji
Po zakończeniu modernizacji legendarna Smocza Jama na Wawelu została ponownie otwarta dla zwiedzających. Od 24 kwietnia można przejść nową interaktywną trasę "Szukając smoka", poznając historię i legendy. Trasa łączy wystawy Międzymurze i Smoczą Jamę, a na zwiedzających czeka tam m.in. model szkieletu "smoka", który żył na tych terenach ok. 210 mln lat temu.
W skrócie
- Smocza Jama na Wawelu została ponownie otwarta po modernizacji 24 kwietnia 2026 r.
- Nowa trasa zwiedzania "Szukając smoka" łączy wystawy Międzymurze i Smoczą Jamę.
- Na trasie udostępniono m.in. model szkieletu "smoka" sprzed około 210 milionów lat oraz elementy interaktywne.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Atrakcje Krakowa. Otwarcie Smoczej Jamy i nowa trasa zwiedzania
Kraków słynie z wielu pięknych miejsc, które przyciągają turystów z całego świata. Teraz, po przeprowadzonej modernizacji, wraca jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta - legendarna jaskinia, Smocza Jama na Wawelu, jest już dostępna w nowej odsłonie.
Od piątku 24 kwietnia chętni mogą korzystać z nowej atrakcji - trasy Szukając smoka, która połączy dwie wystawy na Wawelu: Międzymurze i Smoczą Jamę, zapewniając zwiedzającym sporą dawkę wiedzy i rozrywki.
Legendarna Smocza Jama na Wawelu otwarta po przerwie
Smocza Jama na Wawelu to naturalna jaskinia krasowa, która powstała ok. 12 milionów lat temu. Składa się z kilku komór i od średniowiecza wiązana jest z legendą o Smoku Wawelskim - obecnie jego podobizna umieszczona jest na bulwarach przed jaskinią. Przestrzeń licząca łącznie ok. 270 m długości z czasem została częściowo udostępniona turystom. Fragment obiektu turyści zaczęli odwiedzać w 1918 r., po przystosowaniu go do funkcji turystycznych przez profesora Adolfa Szyszko-Bohusz.
Dziś to popularna atrakcja turystyczna, łącząca geologię, historię i lokalne podania. Po latach funkcjonowania obiekt poddano modernizacji. Przez dłuższy czas w miejscu tym prowadzono prace, które niedawno dobiegły końca. Nowa odsłona atrakcji została wzbogacana o elementy multimedialne, które mają jeszcze lepiej opowiadać historię tego miejsca. Zobaczymy też szkielet "smoka" - prehistorycznego gada odkrytego w Lisowicach ponad 15 lat temu.
- Podczas spaceru pomiędzy murami obronnymi odkrywamy różne oblicza smoka: od szkieletu prehistorycznego gada, nazwanego przez odkrywców Smokiem Wawelskim, przez opowieść o tym jak powstała jaskinia, aż po animację najstarszej legendy z początków XIII wieku autorstwa Wincentego Kadłubka. Ostatnim etapem tej podróży jest zejście do wnętrza Smoczej Jamy w nowej odsłonie, gdzie światło, dźwięk i przesuwające się cienie przypominają, że legenda wciąż pozostaje żywa - czytamy na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu.
Zwiedzanie trasy Szukając smoka. Ceny biletów i godziny otwarcia
Już od 24 kwietnia br. turyści mogą schodzić pod ziemię, by wędrować nową trasą. Zwiedzanie jest dostępne w godzinach 9:00-17:00 od wtorku do niedzieli, a w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00.
Wejściówki można kupić w kasie, biletomacie i online: Bilet normalny na trasę Szukając smoka kosztuje 35 zł, a ulgowy 26 zł. Droga zwiedzania prowadzi m.in. stromymi, kręconymi schodami, w jednym kierunku, z wyjściem na Bulwary Wiślane.
Więcej szczegółów na temat zwiedzania nowej trasy można znaleźć na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu