Nowa atrakcja w Górach Opawskich

Województwo opolskie, choć zajmuje najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich polskich województw, ma wiele do zaoferowania. Region kusi turystów licznymi atrakcjami, pięknymi widokami oraz interesującymi opcjami aktywnego wypoczynku. Do miejsc popularnych wśród odwiedzających należą Góry Opawskie, które są najbardziej wysuniętą na wschód częścią Sudetów Wschodnich.

To pasmo górskie, rozciągające się przy granicy z Czechami w rejonie Prudnika i Głuchołazów, gwarantuje świetne warunki zarówno dla doświadczonych piechurów, jak i rodzin z dziećmi. Wkrótce w górach tych pojawi się jeszcze jedna atrakcja, która ma przyciągnąć więcej gości - powstanie tam nowa wieża widokowa.

"Złota wieża" powstanie na Baraniej Kopie

Nowa wieża widokowa w Górach Opawskich budowana jest na szczycie Barania Kopa, najwyższym punkcie w okolicy, o wysokości 416 m n.p.m. To ciekawe wzniesienie zwane jest też Czeską Górką - po II wojnie światowej przebiegała tędy granica między Polską a Czechosłowacją, a od 1958 roku po zmianach cała góra znalazła się po polskiej stronie. Ze szczytu ulokowanej na Baraniej Kopie wieży będzie się roztaczać rozległa panorama na pogranicze polsko-czeskie.

- Co prawda obszarowo to jest teren Głubczyc, natomiast po rozmowach z nadleśnictwem niezwykle życzliwym dla naszego pomysłu zlokalizowania właśnie tam wieży widokowej, udało się pozyskać teren, na którym ta wieża stanie. Najwyższy punkt na tym obszarze i wysokość samej wieży, która będzie liczyła 25 metrów. Ciekawa konstrukcja wzorowana na wieży w Pogrzebieniu, która z daleka będzie się odbijała na złoty kolor - mówił w rozmowie z Radiem Opole Sebastian Baca, burmistrz Branic.

Nowa wieża w Górach Opawskich ma być wzorowana na konstrukcji stojącej we wsi Pogrzebień. MOs810, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

25 metrów i widok na polsko-czeskie pogranicze

Nowa wieża o wysokości 25 metrów ma zostać zbudowana do końca bieżącego roku - wokół niej powstanie też niezbędna infrastruktura turystyczna. Obiekt będzie usytuowany w rejonie Ciermięcic i Bliszczyc, tuż obok ścieżki rowerowej na trasie Bliszczyce-Lewice, co sprawia, że nowy punkt widokowy w Górach Opawskich będzie sprzyjał różnym formom rekreacji.

Wygodnie dostaniemy się tam podjeżdżając autem czy też rowerem, jak i wybierając się na spacer lokalnymi ścieżkami, zapoznając się przy okazji ze szlakiem turystycznym im. Bronisława Juzwiszyna.

Silesianka - szlak, który łączy - nowe widoki, nowe możliwości

Łączny koszt projektu to ponad 1,7 miliona złotych. Inwestycja jest realizowana z funduszy unijnych poprzez Euroregion Silesia i jest częścią większego programu - "Silesianka - szlak, który łączy - nowe widoki, nowe możliwości!".

W ramach tego programu, który aktualnie składa się z 34 obiektów, w wybranych punktach powstają nowe wieże szlaku Silesianka - ostatecznie mają być aż 42 wieże i platformy widokowe. Jedną z takich atrakcji jest wspomniana już wieża widokowa w Pogrzebieniu. Dzięki temu programowi piękno regionu jest dostępne z nowej perspektywy.





